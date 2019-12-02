Muốn đốt cháy mỡ thừa quanh bụng, sụt vài kí mỗi tuần, hãy chăm chỉ uống 3 loại nước này

Dưới đây là 3 công thức nước uống đốt cháy mỡ thừa hiệu quả từ nguyên liệu tự nhiên mà ai cũng có thể áp dụng.

Giảm cân, loại bỏ mỡ thừa luôn là vấn đề nan giải đối với phụ nữ bận rộn. Thế nhưng, bên cạnh việc ăn kiêng, tập luyện, vẫn còn nhiều phương pháp giảm cân hiệu quả khác như bổ sung nước detox.

Chanh, quế và mật ong đều là nguyên liệu tự nhiên giàu vitamin, khoáng chất có khả năng đốt cháy chất béo, ngăn ngừa hấp thu cholesterol. Kết hợp các loại nguyên liệu này sẽ mang đến thức uống có khả năng giảm cân vô cùng hữu hiệu và an toàn cho sức khỏe .

- 1 quả chanh

- 1 nhánh quế nhỏ

- 3 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Đun nước lọc đến khi hơi ấm thì cho ra chiếc bình thủy tinh, sau đó cho quế và chanh thái lát mỏng vào. Đậy nắp bình khoảng 15 phút thì thêm mật ong, khuấy đều là có thể thưởng thức.

Bạn nên dùng nước này thay nước lọc mỗi ngày.

Cần tây và chanh tươi

Nước uống từ cần tây và chanh tươi không chỉ giảm cân hiệu quả, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng mà còn rất tốt đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Cần tây giàu chất xơ có khả năng tăng cường trao đổi chất, đào thải chất béo và độc tố. Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất trong loại thực vật này giúp ngăn ngừa các cơn thèm ăn hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

- 500gr cần tây

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 quả chanh tươi

Cách thực hiện:

Cần tây sau khi rửa sạch thì thái nhuyễn, cho vào máy xay nhuyễn sau đó đổ ra chiếc ly lớn. Tiếp đó, vắt nước cốt chanh và thêm mật ong vào, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Nên uống ly nước bổ dưỡng này vào buổi sáng, trước bữa ăn khoảng 30 phút sẽ mang đến hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi luôn được mệnh danh là thần dược đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bưởi là loại quả quen thuộc và được mọi người ưa chuộng trong việc giảm cân, đốt cháy mỡ thừa. Loại trái cây có múi này giàu vitamin C có khả năng phân hủy chất béo xấu rồi đào thải thông qua đường nước tiểu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả bưởi

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Bưởi gọt sạch lọc lấy phần cơm cho ra chiếc bát riêng. Cho tất cả bưởi vào máy ép lấy nước hoặc xay nhuyễn tùy theo ý thích. Tiếp đó, thêm mật ong vào, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Hãy bổ sung ly nước này vào buổi sáng, cùng với bữa ăn.

Chăm chỉ bổ sung nước uống đốt cháy mỡ thừa, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon thả nhanh chóng - Ảnh: Internet

Lưu ý rằng hãy bổ sung thật nhiều nước mỗi ngày để tăng cường khả năng trao đổi chất, chuyển hóa chất trong cơ thể. Bên cạnh đó, điều chỉnh chế độ ăn uống tăng cường bổ sung chất xơ, vitamin, protein và hạn chế chất béo, đường, tinh bột. Bằng cách này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu số cân nặng như mong muốn.

Chăm chỉ bổ sung 3 loại nước uống đốt cháy mỡ thừa, giảm cân hiệu quả trên, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả, sở hữu đường cong quyến rũ.