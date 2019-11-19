Ăn chay có giảm cân không? Bạn cần biết rõ 9 nguyên tắc sau

Ăn chay cũng là một gợi ý cho quá trình giảm cân của bạn, tuy nhiên nếu không biết cách ăn chay khoa học và chế độ ăn đúng đắn, bạn sẽ không đạt được những kết quả như mong muốn. Nhiều người thường ăn chay một cách bừa bãi mà không hề cân nhắc gì, điều này chỉ gây ra thiếu hụt chất dinh dưỡng , mà lượng mỡ thừa trong cơ thể cũng chẳng giảm đi chút nào. Vì vậy, nếu để trả lời câu hỏi ăn chay có giảm béo không, thì đáp án là có, nhưng cần tuân theo những nguyên tắc dưới đây thật nghiêm túc.

Ăn chay có giảm cân không ? Có rất nhiều bạn đọc đã đưa ra câu hỏi này và đang loay hoay tìm cho mình câu trả lời. Để giúp quá trình giảm cân của các bạn diễn ra hiệu quả và khoa học nhất, chúng tôi xin đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi trên và phân tích những nguyên tắc, cũng như đưa ra những gợi ý thực đơn ăn chay giảm mỡ bụng, giảm béo dưới đây. Mời các bạn cùng tìm hiểu ngay nhé!

Theo các nghiên cứu, trong trái cây cung cấp rất nhiều chất Vitamin B12, Vitamin D, kẽm,…nên rất cần thiết cho chế độ ăn của người đang ăn chay.

Trong quá trình lựa chọn các món ăn chay phục vụ quá trình giảm cân, không nên lạm dụng quá nhiều chất tinh bột từ gạo, ngũ cốc,…Hàm lượng tinh bột sử dụng trong một ngày chỉ nên giới hạn ở mức 400g. Thêm vào đó, vì người ăn chay hay bị thiếu Vitamin B12, Vitamin D, kẽm, sắt, canxi nên cần ăn nhiều các loại thực phẩm chay có chứa những chất dinh dưỡng này.

Tập thể dục đầy đủ

Bạn vẫn phải kết hợp giữa việc tập thể dục và ăn chay nếu không việc giảm cân sẽ không có tác dụng nhiều. Vì khi bạn ăn năng lượng vẫn được tích tụ và chuyển hóa dù ít hay nhiều, nên cần thường xuyên tập thể dục để sớm có được cơ thể như ý muốn nhất.

Cần tuân thủ những nguyên tắc khoa học khi ăn chay giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bữa sáng đầy đủ

Nhiều người giảm cân thường nhịn ăn bữa sáng, nhưng đây là điều vô cùng có hại cho cơ thể. Thay vào đó bạn nên ăn bữa sáng thật đầy đủ và chuẩn bị thực đơn cho bữa tối đơn giản hơn.

Hạn chế ăn đồ có đường

Ăn nhiều đồ ngọt và thức ăn có đường là một trong những nguyên nhân gây béo phì hàng đầu, nếu bạn đang trong quá trình giảm cân thì nên hạn chế tối đa các thực ăn nhiều đường và đồ ngọt như sữa, bánh kẹo, chocolate,…Việc dung nạp quá nhiều các loại thực phẩm này sẽ khiến gia tăng lượng calo hấp thụ và gây ra tích trữ mỡ thừa rất nhanh.

Uống nhiều nước

Nước giúp thúc đẩy các quá trình đào thải và đốt cháy năng lượng của cơ thể, uống nhiều nước một ngày sẽ giúp đỡ rất nhiều cho quá trình giảm cân, vừa giúp cho các cơ chế sinh học của cơ thể, vừa hạn chế việc tích mỡ tối đa.

Uống nhiều nước có ích cho việc giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn chay giảm cân nhanh

Canh đậu non giá đỗ

Nguyên liệu

Đậu non

Cà chua, hành lá

Giá đỗ, cà rốt

Hành khô, tỏi, ớt bột

Gia vị: muối, mắm,…

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế và rửa sạch các nguyên liệu. Cà chua và cà rốt đem cắt lát hoặc bổ thành miếng vừa ăn.

Bước 2: Cho hành tỏi lên phi thơm cùng với một chút dầu ăn, khi đã dậy mùi thì cho cà chua vào đảo cùng. Xào qua cà chua rồi đổ khoảng 1-1.5 lít nước vào, nêm nếm gia vị vừa ăn, cho một chút bột ớt vừa phải để tạo độ cay.

Bước 3: Đun tới sôi thì cho đậu non cắt miếng, cà rốt và rau giá vào, lưu ý không nên cắt miếng quá nhỏ sẽ làm đậu bị nát. Chờ khoảng 5 phút thì tắt bếp và bắt ra. Bỏ hành lá cắt khúc vào, món ăn tới đây đã hoàn thành rồi.

Canh đậu non giá đỗ - Ảnh minh họa: Internet

Canh nấm hạt sen

Nguyên liệu

Các loại nấm (nấm hương, nấm linh chi, nấm kim châm,…)

Hạt sen

Cà rốt, đậu phụ

Hành khô, hành lá

Gia vị: mắm, muối,…

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu, đem chọc bỏ phần tâm xanh đắng của hạt sen rồi rửa sạch. Nhớ cắt bỏ phần chân nấm thật kỹ càng. Gọt vỏ cà rốt rồi xắt thành lát hoặc miếng vừa ăn.

Bước 2: Phi thơm hành khô rồi đổ khoảng 1-1.5 lít nước vào đun sôi, khi nước sôi thì thả hạt sen vào ninh tới mềm.

Bước 3: Đợi hạt sen đã mềm thì cho nấm, cà rốt, đậu phụ vào nấu chung. Chú ý những nguyên liệu này rất nhanh chín nên bạn đừng để lâu quá kẻo bị nát.

Bước 4: Tắt bếp, bắt món ăn ra và thả thêm hành lá cắt khúc vào. Tới đây là bạn đã có thể thưởng thức được rồi.

Canh đậu nấm hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Cà tím nhồi đậu phụ

Nguyên liệu

Cà tím

Đậu phụ

Cà rốt, mộc nhĩ

Ớt bột, hành lá

Gia vị: Mắm, muối, tiêu,…

Cách chế biến

Bước 1: dằm nhỏ đậu phụ ra thật mịn và nhuyễn. Sơ chế các nguyên liệu khác: Cắt bỏ chân của mộc nhĩ, cạo vỏ cà rốt, rửa cà tím sạch sẽ.

Bước 2: Cà tím cắt bỏ phần cuống, dùng thìa móc hết phần hạt phía trong. Ngân chỗ cà này qua hỗn hợp nước sạch có muối khoảng 10 phút để loại bỏ bớt nhựa và giúp cà không bị thâm.

Bước 3: Băm nhỏ mộc nhĩ, cà rốt, hành lá và trộn đều với phần đậu phụ đã dằm nhuyễn. Sau đó nhồi vào trong những quả cà tím đã khoét lõi khi nãy. Áp chảo qua chỗ cà tím này để phần vỏ được săn lại đẹp mắt.

Bước 4: Phi thơm hành khô cùng dầu ăn, cho khoảng 3 muỗng nước sao cho đủ làm ngập cà, đun tới sôi thì thả cà tím vào. Vặn lửa nhỏ để các nguyên liệu được chín từ từ, khi cà đã đủ mềm thì tắt bếp, thả thêm hành lá là có thể thưởng thức được rồi. Có thể vớt cà ra đĩa, cắt miếng rồi dưới nước dùng lên để đẹp mắt và dễ thưởng thức hơn.

Cà tím nhồi đậu phụ - Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xào nấm

Nguyên liệu

Các loại nấm

Súp lơ

Gia vị: muối, hạt nêm,…

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu, cắt súp lơ thành miếng vừa ăn, nhặt bỏ chân của các loại nấm.

Bước 2: Cho súp lơ lên bếp xào cùng dầu ăn, tới khi gần chín thì bỏ thêm nấm. Nêm nếm gia vị vừa ăn và đảo đều tay tới khi chín là đã hoàn thành rồi.

Súp lơ xào nấm - Ảnh minh họa: Internet

Salad khoai tây

Nguyên liệu

Khoai tây

Cà chua bi, cà rốt

Xà lách, dưa chuột

Gia vị: muối, dầu vừng, sốt làm salad,…

Cách chế biến

Bước 1: Rửa sạch các nguyên liệu, đem khoai tây đi luộc rồi cắt thành miếng vừa ăn hoặc dằm nhỏ. Cắt lát dưa chuột và xà lách. Cà chua bi có thể cắt đôi hoặc để nguyên.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào bát, đổ thêm các loại sốt làm salad, muối và dầu vừng vào rồi đảo thật đều, các loại sốt và dầu này bạn có thể tìm mua ngoài siêu thị bày bán rất nhiều.

Bước 3: Chờ một lát cho các nguyên liệu thấm gia vị là bạn đã có thể thưởng thức được rồi. Món ăn này vô cùng dễ làm và không tốn nhiều thời gian.

Salad khoai tây nghiền - Ảnh minh họa: Internet

Miến xào nấm măng

Nguyên liệu

Miến

Nấm hương, mộc nhĩ

Măng khô

Hành khô, hành tươi

Gia vị: muối, hạt nêm,…

Cách chế biến

Bước 1: Măng tước thành sợi nhỏ rồi đem luộc kỹ với muối, khi đã vừa chín thì vớt ra thả vào nước lạnh. Cà rốt, nấm hương và mộc nhĩ thái sợi, ngâm miến qua nước sôi một lúc cho mềm.

Bước 2: Phi thơm hành khô với dầu ăn, cho nấm, mộc nhĩ và măng vào đảo đều tay. Cho gia vị tùy theo sở thích, xào tới khi nguyên liệu đã đủ thấm gia vị thì cho cà rốt và miến vào. Tiếp tục đảo đều tay tới khi các nguyên liệu chín đều thì tắt bếp và thả hành lá cắt khúc lên trên.

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Miến xào nấm măng - Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi là câu trả lời cho vấn đề ăn chay có giảm cân không, cùng với những nguyên tắc và gợi ý món ăn chay để giảm cân. Hy vọng bạn sẽ tuân theo những nguyên tắc này thật nghiêm túc để sớm đạt được những kết quả như mong muốn.