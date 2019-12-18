3 công thức nước detox 'thần thánh' đốt cháy mỡ thừa giúp vóc dáng thon gọn trong vài tuần

Chanh là nguyên liệu "vàng" được nhiều người tin dùng trong quá trình giảm cân. Tuy nhiều axit tự nhiên nhưng nếu biết cách sử dụng, đây là "thần dược" đốt cháy mỡ thừa cực hiệu quả.

Ngoài tập luyện, ăn kiêng, uống nước detox đốt cháy mỡ thừa cũng là một cách giảm cân đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. Hãy cùng học ngay 3 công thức nước detox thanh lọc từ nguyên liệu tự nhiên dưới đây để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.

- 1 nắm lá bạc hà

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Đun ấm 2 lít nước rồi thêm mật ong vào, khuấy đều. Chanh thái lát mỏng, lá bạc hà vò hơi dập rồi thêm vào bình nước vừa pha. Đặt yên hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức ngay.

Nước detox từ quế, chanh

Quế rất giàu chất kháng khuẩn, khoáng chất và vitamin có tác dụng đào thải độc tố, loại bỏ chất béo xấu trong cơ thể. Kết hợp với chanh, quế sẽ mang đến hiệu quả giảm cân tuyệt vời hơn.

Nguyên liệu cần có:

- 50gr quế

- 2 chanh vàng tươi

- 2 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước

Cách thực hiện:

Đun nóng nước đến khoảng 70 độ C, cho quế đã chuẩn bị vào ngâm đến khi nước nguội hẳn. Thêm mật ong, chanh tươi thái lát vào, đợi sau khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể thưởng thức được.

Nước detox từ quế và chanh mang đến hiệu quả đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Nước detox từ táo, dứa

Dứa là thần dược giảm cân và rất tốt đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Nguồn vitamin C, axit tự nhiên và chất xơ dồi dào từ táo và dứa chính là những "thần dược" đốt cháy mỡ thừa giúp cơ thể thon thả, săn chắc.

Nguyên liệu cần có:

- 100gr dứa

- 1 quả táo

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Táo và dứa đều thái lát mỏng rồi cho vào bình thủy tinh lớn, đổ mật ong và nước lọc vào, lắc đều. Để bình nước detox đốt cháy mỡ thừa này trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Lưu ý:

Bạn có thể uống nước detox này thay nước lọc mỗi ngày. Bên cạnh đó, hãy áp dụng chế độ ăn uống thật khoa học để giảm cân nhanh và an toàn hơn.

Uống một trong những loại nước detox đốt cháy mỡ thừa, chất béo trên mỗi ngày, chỉ sau khoảng 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả. Kiên trì thực hiện, vóc dáng sẽ ngày càng thon thả, quyến rũ.