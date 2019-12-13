Ăn uống thoải mái mà vóc dáng vẫn thon thả, săn chắc, đây chính là 5 bí quyết quý như vàng từ phụ nữ Nhật Bản

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/12/2019 05:35

Nhờ áp dụng 5 bí quyết giữ dáng dưới đây mà dù ăn uống thả ga, phụ nữ Nhật Bản vẫn sở hữu thân hình thon gọn, gợi cảm và trẻ trung thách thức thời gian.

Phụ nữ Nhật Bản luôn nổi tiếng với vẻ đẹp thách thức thời gian, vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn. Để sở hữu được những chuẩn mực này, người Nhật đã áp dụng 5 bí quyết giữ dáng sau đây trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Ăn chậm và nhai thật kỹ

Giống như người Việt, người Nhật có thói quen dùng đũa khi ăn. Họ đã tận dụng công cụ này để hạn chế việc nạp quá nhiều calo trong mỗi bữa ăn bằng cách ăn thật chậm. 

Bên cạnh đó, đa phần người Nhật Bản đều có thói quen nhai kỹ, ăn từ tốn. Nhờ việc này mà họ ăn chỉ vừa đủ no, hạn chế tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Theo nghiên cứu, ăn chậm nhai kỹ khiến dạ dày nhận thức ăn từ từ và sẽ phát tín hiệu no đến não bộ sớm hơn. Áp dụng phương pháp này sẽ giúp bạn bổ sung ít thực phẩm, duy trì cân nặng hiệu quả.

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Ăn chậm và nhai kỹ là thói quen giúp bạn giữ được vóc dáng thon gọn mà chẳng phải nhịn ăn kham khổ - Ảnh: Internet

Thêm giấm gạo hoặc thực phẩm lên men

Giấm gạo hay thực phẩm lên men rất giàu các vi lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Chúng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, hạn chế đầy hơi, khó tiêu rất hiệu quả.

Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, cơ thể sẽ không bị tồn đọng chất béo, calo gây nên mỡ thừa. 

Ăn sáng thật giàu dinh dưỡng

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nếu ăn sáng một cách hợp lý, bạn không chỉ duy trì được cân nặng mà còn có thể giảm cân theo ý muốn.

Theo đó, hãy chọn thực đơn sáng thật giàu dưỡng chất, ăn thoải mái với các nhóm chất như xơ, protein, chất béo lành mạnh. Một bữa sáng đầy đủ chất sẽ khiến dạ dày no lâu hơn, ức chế các cơn thèm ăn vào bữa tối - thời điểm rất dễ hấp thu cholesterol.

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Một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất sẽ ức chế cơn thèm ăn, giữ gìn vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Uống trà không calo

Trà xanh chính là thức uống mà tất cả người Nhật đều bổ sung hàng ngay, thậm chí là thay thế nước lọc. Không chỉ có tác dụng giảm cân, giữ dáng, loại thảo mộc tự nhiên này còn là "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ đẹp tươi trẻ cho phụ nữ.

Hạn chế tối đa chế phẩm từ sữa

Các chế phẩm từ sữa trên thực tế không hề tốt cho vóc dáng và nhan sắc của phụ nữ. Nhóm thực phẩm này tuy nhiều protein nhưng lại chứa một lượng lớn chất béo xấu, loại chất khiến cơ thể gia tăng cholesterol và mỡ thừa.

Thay vì chế phẩm từ sữa, hay bổ sung rau xanh, trái cây để cung cấp khoáng chất, vitamin cho cơ thể.

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Hạn chế phụ phẩm từ sữa và tăng cường bổ sung chất béo lành mạnh, chất xơ, protein là bí quyết giữ dáng, giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Áp dụng ngay 5 bí quyết giữ dáng này trong quá trình ăn uống hàng ngày, bạn sẽ lưu giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ đẹp trẻ trung.

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