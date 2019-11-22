Muốn sở hữu vóc dáng 'mình hạc xương mai' đón Tết, hãy ăn kiêng với trứng gà luộc theo cách này

Làm đẹp cùng chuyên gia 22/11/2019 05:30

Để giảm cân nhanh chóng mà không gây tổn hại đến sức khỏe, hãy tham khảo ngay thực đơn ăn kiêng với trứng gà luộc sau đây. 

Theo các nghiên cứu, kết quả giảm cân phụ thuộc vào 60 - 70% chế độ ăn uống, còn lại là bí quyết tập luyện. 

Do đó, để vóc dáng trở nên thon gọn, săn chắc và cân đối hơn, hãy lập ra cho mình chế độ ăn uống hợp lý. Nếu vẫn chưa tìm ra, bạn hãy tham khảo thực đơn ăn kiêng với trứng gà luộc dưới đây.

Trứng gà có tác dụng giảm cân tuyệt vời

Theo nghiên cứu, trứng gà là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất trên thế giới. Loại thực phẩm này dường như chứa hầu hết những dưỡng chất, vitamin cần thiết cho cơ thể. 

Đặc biệt, trứng gà có hàm lượng protein lành mạnh rất cao. Loại chất này góp phần rất lớn đối với quá trình đốt cháy mỡ thừa, đào thải chất béo bên trong cơ thể. 

Hơn nữa, bổ sung protein thường xuyên còn kích thích quá trình tái tạo cơ bắp. Do đó, đối với các vận động viên thể hình, trứng là thực phẩm không thể thiếu để tăng cơ, giảm mỡ.

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Ăn trứng gà luộc theo thực đơn khoa học, bạn sẽ giảm cân rất dễ dàng - Ảnh: Internet

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ăn 2 quả trứng mỗi ngày sẽ khiến hiệu quả giảm cân tăng 65%.

Một số chuyên gia còn khuyên rằng, lòng trắng trứng gà là phần tuyệt vời nhất đối với người thừa cân, béo phì đang muốn giảm cân nhanh.

Thực đơn ăn kiêng với trứng gà luộc

Hãy theo dõi thực đơn ăn kiêng trong 1 tuần này, bạn có thể thay đổi các loại rau xanh theo sở thích để tạo cảm giác thoải mái trong suốt quá trình giảm cân.

Thứ 2

Buổi sáng: 1 quả trứng gà luộc + 1 ly sinh tố rau bina. 

Buổi trưa: 1 quả trứng gà luộc + 1 lát bánh mì nguyên cám + 1 ly nước ép dứa.

Buổi xế: 1 quả táo.

Buổi tối: 1 đĩa salad rau quả tươi.

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Hãy kết hợp trứng gà luộc với nhiều thực phẩm lành mạnh khác thành thực đơn hợp lý để giảm cân nhanh mà vẫn đảm bảo sức khỏe - Ảnh: Internet

Thứ 3

Buổi sáng: 1 quả trứng gà luộc + Nửa quả bơ + 1 hũ sữa chua. 

Buổi trưa: 100gr ức gà luộc + 1 đĩa rau luộc.

Buổi xế: 1 quả táo.

Buổi tối: 1 quả trứng gà luộc + 1 ly sữa không béo, không đường.

Thứ 4

Buổi sáng: 1 quả táo + 1 hũ sữa chua. 

Buổi trưa: 1 đĩa salad rau quả tươi và trứng luộc.

Buổi xế: 1 hũ sữa chua.

Buổi tối: 1 quả trứng gà luộc + 1 ly sinh tố rau bina.

Thứ 5

Buổi sáng: 1 quả trứng gà luộc + 1 củ khoai lang

Buổi trưa: 1 đĩa rau củ luộc + 50gr ức gà

Buổi xế: 1 hũ sữa chua.

Buổi tối: 1 đĩa rau cải xào dầu ô liu.

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Salad trứng gà luộc với rau xanh là món ăn tuyệt vời không thể thiếu trong thực đơn ăn kiêng - Ảnh: Internet

Thứ 6

Buổi sáng: 1 quả trứng gà luộc + 1 quả táo.

Buổi trưa: 1 chén cơm gạo lứt + 1 đĩa salad thịt ức gà.

Buổi xế: 1 củ khoai lang.

Buổi tối: 1 quả trứng luộc + 1 ly sinh tố rau bina

Thứ 7

Buổi sáng: 1 quả trứng gà luộc + 1 ly sinh tố rau bina và táo.

Buổi trưa: 1 đĩa salad thịt ức gà.

Buổi xế: 1 quả táo.

Buổi tối: 1 quả trứng luộc + 1 đĩa rau củ luộc.

Lưu ý khi ăn kiêng giảm cân với trứng

Trên đây là thực đơn tham khảo, bạn có thể thay thế các loại rau xanh để hợp khẩu vị hơn. 

Nếu đang gặp các vấn đề về sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia trước khi áp dụng thực đơn ăn kiêng với trứng gà luộc này. 

Trong ngày, hãy uống thật nhiều nước để cơ thể tăng cường trao đổi chất, chuyển hóa chất béo xấu.

Kết hợp với các bài tập đơn giản vào buổi sáng mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn, đồng thời cải thiện sức khỏe.  

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Ăn kiêng với trứng gà luộc rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Hãy kiên trì áp dụng thực đơn ăn kiêng với trứng gà luộc này trong khoảng 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả giảm cân ngay. 

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