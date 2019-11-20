7 thói quen đơn giản khiến cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa trong khi ngủ giúp dáng đẹp eo thon

Hãy cùng Brightside điểm qua 7 thói quen giảm cân trong khi ngủ đơn giản nhưng hiệu quả sau đây.

Theo các chuyên gia, ngủ ngon giấc có thể mang đến hiệu quả giảm cân tương tự các bài tập thể chất. Và nếu thực hiện một số thói quen lành mạnh trước khi ngủ, cơ thể của bạn sẽ đốt cháy từ 300 đến 400 calo mỗi đêm.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nhiệt độ thấp sẽ khiến cơ thể đốt cháy mỡ thừa nhiều hơn để làm ấm, cân bằng nhiệt. Do đó, khi ngủ trong phòng lạnh hoặc ngủ khỏa thân, cơ thể sẽ đốt cháy nhiều năng lượng hơn, từ đó mang đến hiệu quả giảm cân cao.

Các chuyên gia khuyên bạn nên ngủ trong căn phòng lạnh, cụ thể là khoảng 18°C (64,4°F) để tăng cường quá trình trao đổi chất.

Duy trì thói quen này trong thời gian dài sẽ mang đến cho bạn vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Uống nước ép nho trước khi ngủ

Nước nho có tác dụng đốt cháy calo nhờ hàm lượng lớn chất resveratrol. Loại chất này có khả năng chuyển đổi chất béo xấu thành chất béo tốt. Mà khi ngủ, cơ thể sẽ đốt cháy nhóm chất béo tốt để giữ ấm.

Do đó, uống 1 ly nước ép nho trước khi đi ngủ sẽ kích thích chuyển hóa chất béo và tăng cường đốt cháy calo hiệu quả trong đêm.

Uống nước ép nho trước khi ngủ là thói quen tốt giúp giảm cân nhanh - Ảnh: Internet

Lên lịch trình ngủ và thức giấc đúng giờ

Giờ đi ngủ thay đổi thất thường hay thiếu ngủ là nguyên nhân chính gây tăng cân đột ngột. Chính vì vậy, đi ngủ đúng giờ, đủ giấc là thói quen lành mạnh giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả

Theo các nghiên cứu, melatonin là hormone tạo tín hiệu buồn ngủ cho não bộ. Bên cạnh đó, loại hormone này còn kích hoạt quá trình đốt cháy calo, mỡ thừa trong cơ thể.

Nếu giờ đi ngủ mỗi ngày không giống nhau, quá trình sản xuất melatonin sẽ bị rối loạn và làm mất chất lượng giấc ngủ. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và thèm đồ ăn có hàm lượng calo cao vào buổi sáng. Điều này xảy ra trong thời gian dài chính là nguyên nhân khiến bạn tăng cân mất kiểm soát.

Do đó, hãy lên lịch trình đi ngủ và thức giấc nhất quán mỗi ngày để giảm cân hiệu quả hơn.

Tránh tiếp xúc với ánh sáng xanh trước khi ngủ

Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, ti vi cực kỳ có hại cho đôi mắt và khiến bạn bị rối loạn giấc ngủ. Khó ngủ, thức giấc giữa đêm sẽ khiến cơ thể căng thẳng, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát.

Do đó, hãy cố gắng tránh xa các thiết bị điện tử, vật dụng phát ra ánh sáng xanh khoảng 2 giờ trước khi ngủ để cơ thể tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calo trong đêm.

Bữa tối giàu protein tự nhiên

Đừng vì mong muốn giảm cân mà thường xuyên bỏ bữa tối khiến cơ thể mệt mỏi. Thay vào đó, hãy bổ sung những thực phẩm giàu protein như sữa chua, phô mai ít béo, thịt ức gà, bơ đậu phộng...

Theo nghiên cứu, protein tự nhiên sẽ làm tăng tốc độ trao đổi chất giúp cơ bắp săn chắc, đốt cháy mỡ thừa.

Tăng cường bổ sung protein trước khi ngủ giúp giảm cân, săn chắc cơ bắp - Ảnh: Internet

Tập luyện nhẹ

Tập thể dục là cách tốt nhất để thư giãn và tăng cường trao đổi chất trước khi ngủ. Những bài tập nhẹ nhàng hay đi dạo 15 phút trước khi ngủ sẽ khiến bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn. Điều này rất tốt cho quá trình giảm cân.

Uống trà thảo mộc

Một số loại trà thảo dược tự nhiên có thể giúp bạn giảm cân vào ban đêm, chẳng hạn như trà quế có tác dụng chống viêm và ngăn ngừa đầy hơi vào buổi sáng. Trong khi đó, trà bạc hà làm giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế ăn vặt. Còn trà hoa cúc giúp cải thiện tiêu hóa và thư giãn thần kinh.

Hãy kiên trì thực hiện 7 thói quen đơn giản giúp giảm cân trong khi ngủ trên mỗi tối, chỉ sau khoảng 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả.