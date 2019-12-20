Rang vài nắm đậu đen lấy nước uống mỗi ngày, bụng ngấn mỡ thừa cũng trở nên thon gọn, săn chắc như người mẫu

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/12/2019 13:43

Uống nước đậu đen rang mỗi ngày cực kỳ tốt đối với sức khỏe, đồng thời còn mang đến tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa vô cùng tuyệt vời.

Đậu đen rang rồi pha với nước nóng, dùng mỗi ngày sẽ mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe, làn da và vóc dáng. Để hiểu được tác dụng tuyệt vời của thói quen uống nước đậu đen rang này, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Uống nước đậu đen rang có tác dụng gì?

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Đậu đen có tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Đậu đen là loại hạt ngũ cốc quen thuộc đối với chúng ta. Tuy không phải là nguyên liệu quý nhưng đậu đen mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, đây còn là "thần dược" nuôi dưỡng làn da, giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu.

Hàm lượng chất xơ, khoáng chất dồi dào trong đậu đen "đánh tan" lớp mỡ thừa "cứng đầu" trên khắp cơ thể một cách nhanh chóng, sau đó đào thải ra ngoài bằng đường nước tiểu. 

Protein tự nhiên trong loại đậu này kích thích quá trình tái tạo cơ bắp giúp vóc dáng ngày càng săn chắc, thon gọn. 

Kiên trì uống nước đậu đen rang mỗi ngày, bạn không chỉ sở hữu thân hình thon gọn mà còn đào thải hoàn toàn độc tố, thanh lọc cơ thể, giữ gìn làn da tươi trẻ.

Công thức làm nước đậu đen rang

Nguyên liệu cần có:

- 500 gram đậu đen

- Muối hạt

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Đậu đen ngâm với nước muối pha loãng khoảng 30 phút thì rửa sạch, phơi cho ráo nước. Đun nóng chảo gang trên lửa lớn, thêm 1 muỗng canh muối hạt vào đảo đều. Lúc này, hạ nhỏ lửa, cho đậu đen vào rang đến khi chín thì tắt bếp, để nguội.

Bảo quản đậu đen đã rang trong lọ thủy tinh, tránh ánh nắng mặt trời và nơi ẩm thấp.

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Uống nước đậu đen rang mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Đun sôi khoảng 500ml nước lọc, thả khoảng 2 nắm tay đậu đen rang vào thì tắt bếp và đậy kín nồi nước. Sau khoảng 15 phút thì lọc lấy phần nước để thưởng thức. Để tăng thêm hương vị, bạn có thể thêm vào một ít mật ong. 

Nên uống ly nước này trước khi ăn sáng khoảng 20 phút. 

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Không chỉ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa, đậu đen rang còn ngăn ngừa lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Kiên trì uống nước đậu đen rang mỗi ngày, bạn sẽ đốt cháy toàn bộ mỡ thừa trên cơ thể và sở hữu vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc.

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Bí quyết để giữ nhan sắc và vóc dáng của cô nàng tuổi 35 này chính là chế độ ăn healthy.

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