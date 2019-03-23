Uống nước đậu ván rang có tác dụng gì?

Trong đó, protein của đậu ván trắng có nhiều loại axit amin như trytophan, acginin, lyzin và tyrozin... Ngoài ra còn có men tyrosinaza, axit xyanhydric, vitamin B1, A, B2, C, caroten cùng với đường sacaroza, glucoza, maltoza và raffinoza.

Thông thường, để nấu nước đậu ván rang thì mọi người sẽ sử dụng đậu ván trắng, chứ không phải đậu ván tím. Bởi đậu ván trắng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng hơn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, đậu ván trắng hay còn có tên gọi khác là Bạch biển đậu chứa chừng 22,70% chất protein, 1,8% chất béo, 57% cacbon hydrat, 0,046% canxi, 0,052% photpho, 0,001% sắt.

Nhờ có những thành phần dưỡng chất này mà đậu ván trắng thường được rang lên, sau đó pha nước uống mang đến nhiều tác dụng cực kỳ tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, những tác dụng này thì không phải người nào cũng biết.

- Uống nước đậu đen rang theo cách này mỗi ngày là bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản

Tác dụng của việc uống nước đậu ván rang

Đậu ván trắng được sử dụng nhiều để rang pha nước uống

Đậu ván trắng được xếp vào nhóm thuốc “bổ khí” cùng với các vị thuốc như Nhân Sâm, Đẳng Sâm, Hoàng Kỳ, Bạch Truật, Hoài Sơn... Do đó, uống nước đậu ván rang không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, lợi tiểu, mà còn có rất nhiều tác dụng cực kỳ tốt khác. Xét theo về mặt dược lý thì khi uống nước đậu ván rang sẽ có tác dụng ức chế đối với trực khuẩn lị, giải độc, chống nôn mửa do bị ngộ độc thức ăn, điều trị viêm dạ dày và viêm ruột cấp tính. Từ đây giúp tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, điều trị chứng biếng ăn ở trẻ, giúp ăn ngon miệng hơn, không bị suy dinh dưỡng đồng thời hạn chế được tình trạng trẻ nhỏ bị đổ mồ hôi trộm hoặc ra nhiều mồ hôi.

Bên cạnh đó, uống nước đậu ván rang còn rất tốt cho chị em phụ nữ, hỗ trợ điều trị chứng kinh nguyệt không đều, khí hư, bồi bổ, điều dưỡng cho phụ nữ mang thai bị động thai hoặc thai yếu. Sau khi sinh, chị em uống nước đậu ván rang sẽ giúp giảm cân hiệu quả, giữ vóc dáng, giúp da săn chắc, đẹp hơn. Với người già đậu ván có công dụng điều can, hòa vị, thanh thấp, khử thử chỉ khát, chỉ tả. Vì vậy khi uống nước đậu ván rang sẽ làm giảm các cơn đau khi chân tay bị tê, khớp xương đau nhức, hỗ trợ điều trị cao huyết áp hiệu quả.

Cách nấu nước đậu ván rang ngon tại nhà

Để có thể chế biến được thức uống vô cùng thanh mát và bổ dưỡng từ đậu ván, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Nước đậu ván rang rất tốt cho sức khỏe

Bước 1: Bạn cần chuẩn bị 1kg đậu ván trắng khô. Khâu này bạn cần lựa chọn thật kỹ bởi nó sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của nước uống sau khi hãm. Theo đó, bạn chỉ nên chọn những hạt đậu ván chắc, mẩy, đều nhau, vỏ sáng không bị sâu hoặc nấm mốc.

Bước 2: Sau khi chọn xong đậu, bạn hãy rửa sạch bằng nước lạnh để loại bỏ rác, bụi bẩn. Tiếp theo bạn có thể phơi đậu ra nắng để ráo nước nhanh nhất.

Bước 3: Bạn hãy chuẩn bị một chiếc chảo sạch rồi bắc lên bếp cho nóng, sau đó cho lượng đậu vừa phải vào rang. Khi rang đậu bạn hãy để lửa nhỏ, đảo đều tay để đậu không bị cháy, như vậy khi pha nước uống mới thơm. Khi nào đậu vàng đều, có mùi thơm bay ra thì có thể ngừng tay và tắt bếp.

Bước 4: Trong khi chờ đậu rang nguội thì bạn hãy nấu một ấm nước sôi. Khi đậu đã nguội thì bạn cho vào ấm nước sôi, hãm khoảng 5 phút là được. Như vậy là bạn đã có một ấm nước đậu ván thơm mát giải nhiệt ngày hè tuyệt vời. Số đậu ván dư chưa dùng đến thì bạn cho vào hũ thủy tinh đậy kín nắp và sử dụng cho những lần sau. Nếu bạn thích uống ngọt một chút thì có thể cho thêm đường vào ly nước đậu ván rang để dễ uống hơn.

Uống nước đậu ván rang thường xuyên giúp chị em giảm cân hiệu quả

Ngoài việc uống nước đậu ván rang thì bạn có thể sử dụng đậu ván để nấu chè. Chè đậu ván không những thơm ngon mà còn ngọt bùi, cũng rất tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, mùa hè đến rồi, các chị em còn ngần ngại gì nữa mà không rang đậu để pha nước uống hoặc nấu chè vừa giúp thanh nhiệt, giải độc lại nâng cao sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.