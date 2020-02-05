5 xu hướng làm đẹp hot nhất năm 2020, là phụ nữ không thể bỏ qua

Cập nhật ngay 10 xu hướng làm đẹp sau đây để bản thân luôn sở hữu diện mạo thời thượng, sang trọng mà không bao giờ lỗi mốt.
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Xu hướng thời trang luôn thay đổi mỗi năm. Năm 2020 này, 5 xu hướng làm đẹp và trang điểm sau đây dự định sẽ cực kỳ hot, do đó, hãy cập nhật ngay để luôn xuất hiện với phong cách thời thượng, hiện đại.
5 xu hướng làm đẹp và trang điểm năm 2020
Kẻ eyeliner màu sắc
Nếu trước đây, đường kẻ mắt chỉ đơn giản với màu đen cổ điển thì trong năm 2020, eyeliner sẽ được thay thế bằng các màu sắc nổi bật. Áp dụng ngay xu hướng trang điểm này trong những ngày đi làm đầu năm, chắc chắn, bạn sẽ thu hút hết mọi sự chú ý.
Trang điểm mắt hiệu ứng "kính vạn hoa"
Năm 2020, mắt khói sẽ được thay thế bằng phong cách trang điểm mắt ngọt ngào với các màu sắc như hồng, vàng, cam... được xếp chồng và tô loang vào nhau.
Chân mày phẩy sợi tự nhiên
Theo xu hướng 2020, chân mày không cần sử dụng đến chì kẻ hay phấn bột, chỉ cần chuốt đều rồi sử dụng keo để phẩy sợi thật tự nhiên.
Làm cho đôi mắt lấp lánh
Có thể dễ dàng nhận thấy, trang điểm nhấn vào đôi mắt là xu hướng làm đẹp lên ngôi trong năm 2020. Đặc biệt, đính hạt kim tuyến, đá lấp lánh là một trong những phong cách makeup được giới chuyên gia dự đoán sẽ cực kỳ hot trong năm nay.
Kiểu tóc uốn gợn sóng cổ điển
Trong năm 2020 này, các kiểu tóc như uốn lọn, uốn đuôi sẽ nhường ngôi cho phong cách gợn sóng cổ điển. Với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, xõa tự nhiên, bạn sẽ trông vô cùng phóng khoáng và quyến rũ.
Cập nhật thêm xu hướng thời trang năm 2020 không chỉ mang đến phong cách thời trang nổi bật, thời thượng mà còn giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hơn.