5 xu hướng làm đẹp hot nhất năm 2020, là phụ nữ không thể bỏ qua

Cập nhật ngay 10 xu hướng làm đẹp sau đây để bản thân luôn sở hữu diện mạo thời thượng, sang trọng mà không bao giờ lỗi mốt.

Xu hướng thời trang luôn thay đổi mỗi năm. Năm 2020 này, 5 xu hướng làm đẹp và trang điểm sau đây dự định sẽ cực kỳ hot, do đó, hãy cập nhật ngay để luôn xuất hiện với phong cách thời thượng, hiện đại. 5 xu hướng làm đẹp và trang điểm năm 2020 Kẻ eyeliner màu sắc Nếu trước đây, đường kẻ mắt chỉ đơn giản với màu đen cổ điển thì trong năm 2020, eyeliner sẽ được thay thế bằng các màu sắc nổi bật. Áp dụng ngay xu hướng trang điểm này trong những ngày đi làm đầu năm, chắc chắn, bạn sẽ thu hút hết mọi sự chú ý.

Kẻ eyeliner màu sáng là một trong những xu hướng làm đẹp cực hot trong năm 2020 - Ảnh: Internet Trang điểm mắt hiệu ứng "kính vạn hoa" Năm 2020, mắt khói sẽ được thay thế bằng phong cách trang điểm mắt ngọt ngào với các màu sắc như hồng, vàng, cam... được xếp chồng và tô loang vào nhau. Phấn mắt ngọt ngào, nổi bật sẽ giúp đôi mắt thêm phần thu hút - Ảnh: Internet Năm 2020 là thời kỳ lên ngôi của phong cách trang điểm mắt điệu đà nhưng không kém phần cá tính này - Ảnh: Internet Chân mày phẩy sợi tự nhiên Theo xu hướng 2020, chân mày không cần sử dụng đến chì kẻ hay phấn bột, chỉ cần chuốt đều rồi sử dụng keo để phẩy sợi thật tự nhiên.

Chân mày phẩy sợi tự nhiên giúp phái đẹp trông mong manh và dịu dàng hơn - Ảnh: Internet Chân mày phẩy sợi tự nhiên là một trong những xu hướng trang điểm năm 2020 - Ảnh: Internet Làm cho đôi mắt lấp lánh Có thể dễ dàng nhận thấy, trang điểm nhấn vào đôi mắt là xu hướng làm đẹp lên ngôi trong năm 2020. Đặc biệt, đính hạt kim tuyến, đá lấp lánh là một trong những phong cách makeup được giới chuyên gia dự đoán sẽ cực kỳ hot trong năm nay. Đính thêm vài viên đá lấp lánh, diện mạo của bạn sẽ càng thêm nổi bật - Ảnh: Internet Phong cách trang điểm lấp lánh này cực kỳ phù hợp với các buổi dạ tiệc sang trọng - Ảnh: Internet Kiểu tóc uốn gợn sóng cổ điển Trong năm 2020 này, các kiểu tóc như uốn lọn, uốn đuôi sẽ nhường ngôi cho phong cách gợn sóng cổ điển. Với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, xõa tự nhiên, bạn sẽ trông vô cùng phóng khoáng và quyến rũ. Nếu muốn thay đổi diện mạo và phong cách trong năm 2020, hãy cân nhắc kiểu tóc uốn gợn sóng này - Ảnh: Internet Tóc uốn gợn sóng mang đến vẻ đẹp cổ điển, cuốn hút một cách tự nhiên - Ảnh: Internet Cập nhật thêm xu hướng thời trang năm 2020 không chỉ mang đến phong cách thời trang nổi bật, thời thượng mà còn giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hơn.

Dự báo sớm xu hướng mùa thu: 5 màu cực hot, cứ diện là nổi Mặc mãi những màu trung tính giữa mùa đông ảm đạm đôi khi khiến người ta thấy nhạt nhẽo, chán chường.

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