Chỉ với 1 trái bí đao làm theo cách này, nàng vừa giảm cân vừa đẹp da ngay tại nhà

Dưới đây là bí quyết làm đẹp từ bí đao bạn có thể áp dụng được:

Theo Đông y, bí đao là loại quả có tính mát, vị ngọt nhẹ, thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc rất tốt. Bên cạnh đó, nhờ chứa hàm lượng chất xơ cao và ít calo mà bí đao còn thường xuyên được bổ sung vào chế độ ăn kiêng của hội chị em. Đặc biệt, loại quả này còn là thực phẩm vàng giúp làn da sáng mịn và cấp ẩm hiệu quả.

Nước ép bí đao và dưa hấu không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ quá trình đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 500g bí đao.

- 500g dưa hấu.

- Một ít đường cát trắng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bí đao gọt vỏ và bỏ ruột, sau đó rửa thật sạch rồi để ráo nước. Dưa hấu đem gọt vỏ, lấy ruột và bỏ hạt. Thái dưa hấu và bí đao thành miếng nhỏ rồi ép lấy nước là có thể thưởng thức ngay. Có thể uống không hoặc thêm một ít đường cát trắng vào khuấy đều và sử dụng nhiều lần trong ngày.

Uống nước ép bí đao vừa giúp giảm cân vừa đẹp da - Ảnh: Internet

Nước ép bí đao

Nước ép bí đao giúp ngăn ngừa mụn, cấp nước cho làn da và giảm cân hiệu quả.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 500g bí đao

- Một ít muối.

Hướng dẫn thực hiện:

Bí đao đem gọt vỏ và bỏ ruột, sau đó rửa thật sạch để ráo nước. Thái miếng nhỏ rồi ép lấy nước, thêm vào một chút muối khuấy đều là có thể dùng ngay.

Nước ép bí đao cực dễ làm - Ảnh: Internet

Mặt nạ bí đao và rượu trắng

Mặt nạ bí đao và rượu trắng giúp giảm sạm da, làm mờ vết thâm nhanh chóng.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 1kg bí đao.

- 100g bán hạ.

- 500ml rượu trắng.

- 500ml nước.

Hướng dẫn thực hiện:

Bí đao đem gọt vỏ và bỏ ruột, rửa sạch rồi cho vào nồi nấu cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị. Sau đó lọc lấy nước cốt và cô đặc thành cao rồi cho vào lọ thủy tinh dùng dần (nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh). Trước khi đi ngủ, thoa một lớp mỏng lên mặt để khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại.

Dùng cao bí đao thoa mặt để giảm thâm - Ảnh: Internet

Mặt nạ bí đao, dưa leo và mật ong

Mặt nạ này có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông, làm trắng và mịn da.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 500g bí đao

- 200g dưa leo.

- Mật ong.

Hướng dẫn thực hiện:

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột và rửa sạch rồi cho vào máy ép lấy nước cùng dưa leo. Cho mật ong vào hỗn hợp thu được, khuấy đều rồi thoa lên mặt. Giữ trên da khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Áp dụng khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần.

Chúc bạn thành công với những cách làm đẹp từ bí đao trên!