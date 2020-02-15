Ăn tối muộn sau 21 giờ nhưng không lo tăng cân nhờ bí quyết đơn giản này, người bận rộn chắc chắn phải biết

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/02/2020 11:49

Học ngay các bí quyết ăn uống không gây tăng cân sau đây, bạn sẽ duy trì được cân nặng chuẩn và vóc dáng thon thả.

Giảm cân, duy trì vóc dáng thon gọn là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn đạt được. Tuy nhiên, vì công việc, phụ nữ hiện đại thường lơ là trong việc duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, thường xuyên ăn tối khuya dẫn đến tăng cân mất kiểm soát. 

Trên thực tế, áp dụng một số bí quyết ăn uống không tăng cân sau đây, dù ăn tối muộn, bạn vẫn sẽ bảo toàn được số cân nặng hiệu quả. 

Bí quyết ăn uống không tăng cân

Ăn nhiều rau xanh, thực phẩm ít calo

Để giảm cân hay duy trì cân nặng, lượng calo nạp vào phải ít hơn lượng calo tiêu hao trong suốt cả ngày.

Theo nghiên cứu, vào ban đêm, lượng thực phẩm nhiều calo sẽ bị tiêu hóa chậm khiến mỡ thừa bị tích tụ lại gây tăng cân. 

Chính vì vậy, để ăn uống thoải mái vào buổi tối mà không tăng cân, bạn nên chọn các thực phẩm lành mạnh, ít calo như rau xanh, trái cây, thịt ức gà, sữa chua...

Ăn tối muộn sau 21 giờ nhưng không lo tăng cân nhờ bí quyết đơn giản này, người bận rộn chắc chắn phải biết - Ảnh 1
Ăn nhiều rau xanh sẽ giúp ngăn ngừa tăng cân, giảm thiểu khả năng tích trữ mỡ thừa do ăn khuya - Ảnh: Internet

Tránh tuyệt đối đồ ăn không lành mạnh

Những thực phẩm không lành mạnh chứa chất béo xấu, chúng cần cơ thể hoạt động cường độ cao để tiêu hao. Nếu bổ sung các loại thực phẩm này vào buổi tối, lượng chất béo sẽ tích trữ lại trong cơ thể gây tăng cân nhanh chóng.

Do đó, nếu thường xuyên ăn khuya, bạn nên tránh tuyệt đối thực phẩm nhiều chất béo, tinh bột, đường... để không bị tăng cân.

Ăn tối muộn sau 21 giờ nhưng không lo tăng cân nhờ bí quyết đơn giản này, người bận rộn chắc chắn phải biết - Ảnh 2
Đừng nên ăn các thực phẩm nhiều calo, chất béo, tinh bột và đường vào buổi tối - Ảnh: Internet

Uống sữa từ các loại hạt

Để ngăn ngừa tăng cân, hạn chế tối đa lượng calo nạp vào, bạn có thể bổ sung sữa hạt vào buổi tối. Các loại hạt như mắc ca, hạnh nhân, óc chó... rất giàu chất béo lành mạnh, chất xơ hòa tan, vitamin E. Những dưỡng chất này rất tốt cho sức khỏe, bổ sung năng lượng nhanh nhưng không hề gây tăng cân, ngược lại còn hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Đặc biệt, nguồn dưỡng chất trong các loại hạt còn có thành phần chống lão hóa giúp ngăn ngừa dấu hiệu tuổi tác hiệu quả.

Ăn tối muộn sau 21 giờ nhưng không lo tăng cân nhờ bí quyết đơn giản này, người bận rộn chắc chắn phải biết - Ảnh 3
Sữa hạt cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng không gây tăng cân, bạn có thể bổ sung mỗi buổi tối - Ảnh: Internet

Áp dụng những bí quyết ăn uống không tăng cân trên, bạn sẽ không còn lo ngại về vấn đề vóc dáng tròn trịa vì ăn khuya.

Mỡ thừa bị 'đánh bay', vòng bụng giảm vài centimet nhờ học phụ nữ Nhật trộn dầu ô liu vào món ăn này

Mỡ thừa bị 'đánh bay', vòng bụng giảm vài centimet nhờ học phụ nữ Nhật trộn dầu ô liu vào món ăn này

Cách giảm cân cực đơn giản này của phụ nữ Nhật vừa tiết kiệm chi phí vừa không tốn quá nhiều thời gian nhưng vẫn giúp mọi người sở hữu eo thon, dáng đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết giảm cân phương pháp giảm cân bí quyết ăn kiêng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 54 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay