Ăn tối muộn sau 21 giờ nhưng không lo tăng cân nhờ bí quyết đơn giản này, người bận rộn chắc chắn phải biết

Học ngay các bí quyết ăn uống không gây tăng cân sau đây, bạn sẽ duy trì được cân nặng chuẩn và vóc dáng thon thả.

Giảm cân, duy trì vóc dáng thon gọn là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn đạt được. Tuy nhiên, vì công việc, phụ nữ hiện đại thường lơ là trong việc duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, thường xuyên ăn tối khuya dẫn đến tăng cân mất kiểm soát. Trên thực tế, áp dụng một số bí quyết ăn uống không tăng cân sau đây, dù ăn tối muộn, bạn vẫn sẽ bảo toàn được số cân nặng hiệu quả.

Bí quyết ăn uống không tăng cân Ăn nhiều rau xanh, thực phẩm ít calo Để giảm cân hay duy trì cân nặng, lượng calo nạp vào phải ít hơn lượng calo tiêu hao trong suốt cả ngày. Theo nghiên cứu, vào ban đêm, lượng thực phẩm nhiều calo sẽ bị tiêu hóa chậm khiến mỡ thừa bị tích tụ lại gây tăng cân.

Chính vì vậy, để ăn uống thoải mái vào buổi tối mà không tăng cân, bạn nên chọn các thực phẩm lành mạnh, ít calo như rau xanh, trái cây, thịt ức gà, sữa chua... Ăn nhiều rau xanh sẽ giúp ngăn ngừa tăng cân, giảm thiểu khả năng tích trữ mỡ thừa do ăn khuya - Ảnh: Internet Tránh tuyệt đối đồ ăn không lành mạnh Những thực phẩm không lành mạnh chứa chất béo xấu, chúng cần cơ thể hoạt động cường độ cao để tiêu hao. Nếu bổ sung các loại thực phẩm này vào buổi tối, lượng chất béo sẽ tích trữ lại trong cơ thể gây tăng cân nhanh chóng. Do đó, nếu thường xuyên ăn khuya, bạn nên tránh tuyệt đối thực phẩm nhiều chất béo, tinh bột, đường... để không bị tăng cân. Đừng nên ăn các thực phẩm nhiều calo, chất béo, tinh bột và đường vào buổi tối - Ảnh: Internet Uống sữa từ các loại hạt Để ngăn ngừa tăng cân, hạn chế tối đa lượng calo nạp vào, bạn có thể bổ sung sữa hạt vào buổi tối. Các loại hạt như mắc ca, hạnh nhân, óc chó... rất giàu chất béo lành mạnh, chất xơ hòa tan, vitamin E. Những dưỡng chất này rất tốt cho sức khỏe, bổ sung năng lượng nhanh nhưng không hề gây tăng cân, ngược lại còn hỗ trợ đốt cháy chất béo. Đặc biệt, nguồn dưỡng chất trong các loại hạt còn có thành phần chống lão hóa giúp ngăn ngừa dấu hiệu tuổi tác hiệu quả. Sữa hạt cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng không gây tăng cân, bạn có thể bổ sung mỗi buổi tối - Ảnh: Internet Áp dụng những bí quyết ăn uống không tăng cân trên, bạn sẽ không còn lo ngại về vấn đề vóc dáng tròn trịa vì ăn khuya.

Mỡ thừa bị 'đánh bay', vòng bụng giảm vài centimet nhờ học phụ nữ Nhật trộn dầu ô liu vào món ăn này Cách giảm cân cực đơn giản này của phụ nữ Nhật vừa tiết kiệm chi phí vừa không tốn quá nhiều thời gian nhưng vẫn giúp mọi người sở hữu eo thon, dáng đẹp.

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