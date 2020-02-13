Ăn uống 'thả ga' vào 3 khung giờ này trong ngày không gây tăng cân, là phụ nữ nhất định phải biết

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/02/2020 14:54

Một tin cực vui dành cho phụ nữ đó là ăn thoải mái vào 3 khung giờ sau đây trong ngày, bạn sẽ không phải lo ngại về vấn đề tăng cân. Ngoài ra, đây còn là thói quen ăn uống lành mạnh tốt cho sức khỏe.

Nếu quan tâm đến vóc dáng, chắc chắn, bạn sẽ biết việc ăn sau 7 giờ tối là một trong những nguyên nhân gây tăng cân. Ngược lại, ăn vào các khung giờ sau đây mỗi ngày, cân nặng sẽ được bảo toàn mà không cần kiêng khem quá nhiều. Đây là một thói quen ăn uống lành mạnh mà mọi người nên áp dụng.

3 khung giờ ăn uống không gây tăng cân

Từ 7 đến 8 giờ sáng

Bữa ăn sáng quan trọng nhất trong ngày, do đó, dù đang cố gắng giảm cân, bạn vẫn không nên bỏ qua. Ngoài ra, ăn sáng đúng giờ, cụ thể là từ 7 đến 8 giờ còn là thói quen lành mạnh, đồng thời hạn chế tăng cân hiệu quả.

Sau một giấc ngủ dài, bạn không nên để bụng đói quá lâu vào buổi sáng, tốt nhất là ăn sau khi thức giấc khoảng 20 - 30 phút. Đặc biệt, ăn sáng sau 9 giờ sẽ gây rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, thậm chí là gây rối quá trình trao đổi chất khiến cơ thể tăng cân.

Những thực phẩm giàu protein như trứng gà, bơ, thịt nạc gà cực kỳ phù hợp cho bữa sáng.

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Ăn sáng vào khoảng 7 đến 8 giờ là thói quen lành mạnh ngăn ngừa tăng cân - Ảnh: Internet

Từ 11 đến 13 giờ trưa

Theo nghiên cứu, bữa trưa nên cách bữa sáng khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ. Khoảng thời gian này đủ để dạ dày tiêu hóa lượng thực phẩm bổ sung vào đầu ngày. Do đó, bạn nhất định phải ăn đúng giờ để duy trì tốc độ chuyển hóa chất trong cơ thể nhằm ngăn ngừa tăng cân mất kiểm soát.

Hơn nữa, việc ăn trưa quá trễ sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn khiến bạn bổ sung nhiều calo hơn, gây tăng cân.

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Đừng nên để bụng đói quá lâu, điều này sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn bình thường và vô tình gây tăng cân - Ảnh: Internet

Từ 18 đến 19 giờ tối

Nếu đang trong quá trình kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt, tuyệt đối không ăn tối sau 19 giờ.

Theo các nghiên cứu, ăn quá gần giờ đi ngủ sẽ làm tăng nguy cơ tích lũy mỡ thừa ở bụng, đùi và bắp tay. Chính vì vậy, tốt nhất, bạn đừng bổ sung bất cứ thực phẩm nào sau 19 giờ tối. Bên cạnh đó, bữa ăn phải cách giấc ngủ từ 4 giờ đồng hồ trở lên.

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Không nên ăn tối quá khuya để ngăn ngừa tăng cân và bảo vệ sức khỏe - Ảnh: Internet

Hãy tập cho bản thân duy trì theo thói quen ăn uống lành mạnh vào đúng 3 khung giờ trên, bạn sẽ xua tan hoàn toàn nỗi lo tăng cân, sở hữu vóc dáng cân đối một cách dễ dàng.

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