Thực hiện các động tác đơn giản này mỗi ngày giúp đốt cháy mỡ thừa toàn thân, lấy lại vóc dáng thon gọn sau vài tuần

Khi giảm cân, mọi người chỉ chú ý đến cơ thể mà quên đi khuôn mặt. Trên thực tế, khuôn mặt càng tròn trịa sẽ khiến bạn trông càng mập mạp hơn dù cơ thể nhỏ nhắn.

Giảm mỡ thừa, tạo sự săn chắc cho cơ bắp sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn, đầy quyến rũ. Để sớm đạt được hiệu quả như mong muốn, hãy tham khảo ngay các bài tập đốt cháy mỡ thừa trên từng bộ phận của cơ thể sau đây.

Động tác thứ 2, tách 2 hàm răng cách nhau khoảng 2cm, hàm trên giữ yên, hàm dưới di chuyển theo chiều ngang trong vòng 10 giây thì thư giãn. Lặp lại khoảng 5 lần.

Để đốt cháy hoàn toàn mỡ thừa trên khuôn mặt, hãy tập luyện một số động tác đơn giản mỗi ngày. Đầu tiên, đứng thẳng lưng và hít thở thật đều đặn. Bắt đầu mở rộng miệng, phát âm chữ "A" thật to, sau đó ngậm miệng lại. Thực hiện khoảng 10 lần động tác này.

Tập luyện thường xuyên các động tác này giúp khuôn mặt thon gọn, không còn mỡ thừa - Ảnh: Internet

Chân

Mỡ thừa quanh bắp chân và đùi rất khó đốt cháy, để sớm sở hữu đôi chân thon gọn, bạn nên tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Theo nghiên cứu, nhảy aerobic, chạy bộ là những phương pháp tập luyện có tác dụng đốt cháy mỡ thừa ở chân nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Cánh tay

Nếu muốn nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn chất béo ở cánh tay, bạn nên chăm chỉ thực hiện các bài tập cardio mỗi ngày. Ngoài ra, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều nếu bạn kết hợp cardio với nâng tạ trọng lượng nhẹ.

Kết hợp các bài tập cardio với tạ nhẹ sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa ở bắp tay hiệu quả - Ảnh: Internet

Bụng

Không bài tập nào có khả năng làm thon gọn vòng 2 nhanh chóng như gập bụng. Động tác này có rất nhiều cách thực hiện, tuy nhiên, với người mới bắt đầu, đừng nên tập quá sức hay kết hợp với tạ.

Bạn nên gập bụng khoảng 20 - 30 nhịp mỗi ngày cho tuần đầu tiên, sau đó, tăng lên khoảng 5 nhịp mỗi tuần.

Gập bụng mỗi ngày để nhanh chóng đốt cháy mỡ thừa giúp vòng 2 săn chắc, thon gọn - Ảnh: Internet

Mông

Để loại bỏ mỡ thừa, sở hữu vòng 3 săn chắc, gợi cảm, squats chính là gợi ý số 1. Động tác này rất dễ thực hiện, bắt đầu với tư thế đứng thẳng, hai chân dang rộng bằng vai, cổ thẳng, mắt hướng về phía trước.

Từ từ khuỵu gối, hạ người xuống đến khi mông nằm ngang với đầu gối thì dừng lại, lúc này, hai tay nắm chặt đặt trước ngực. Giữ yên tư thế này trong vòng 30 - 40 giây thì quay về vị trí ban đầu.

Thực hiện động tác squats mỗi ngày giúp vòng 3 săn chắc, căng tròn quyến rũ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Thực hiện động tác squats 10 lần mỗi ngày ở tuần đầu tiên, sau đó, tăng lên mỗi ngày tùy theo thể lực mỗi người.

Chăm chỉ tập luyện theo kế hoạch này, bạn sẽ nhanh chóng đốt cháy mỡ thừa trên toàn cơ thể, sở hữu vóc dáng thon gọn và cực kỳ gợi cảm.