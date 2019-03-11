Nếu có 4 thói quen này vào buổi sáng, bạn đừng bao giờ mơ đến việc giảm cân thành công, sở hữu vóc dáng thon gọn

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/03/2019 15:23

Theo Brightside, những thói quen sau đây nếu thực hiện vào buổi sáng có thể gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể, khiến quá trình giảm cân không có hiệu quả, thậm chí là gây tăng cân.

Nếu đang trong quá trình giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn, bạn tuyệt đối nên loại bỏ các thói quen sau đây. Vì những việc này có thể làm mọi công sức ăn kiêng của bạn tiêu biến, thậm chí còn gây tăng cân.

Thói quen buổi sáng khiến cơ thể không thể giảm cân

Ăn sáng qua loa

Nếu có 4 thói quen này vào buổi sáng, bạn đừng bao giờ mơ đến việc giảm cân thành công, sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh 1
Bạn nên ăn sáng với thực đơn đầy đủ dưỡng chất nếu muốn giảm cân thành công - Ảnh: Internet

Thời gian ăn uống cũng quan trọng như những gì chúng ta ăn. Các nhà khoa học từ Đại học Tel Aviv đã chứng minh rằng chế độ ăn kiêng với bữa sáng đầy đủ dưỡng chất và bữa tối nhẹ mang đến hiệu quả giảm cân vượt trội.

Chính vì vậy, bạn không nên từ chối bữa sáng với thực đơn nhiều calo, giàu dưỡng chất. Nếu ăn sáng "kỹ", bạn nên giảm thiểu khẩu phần và calo trong bữa trưa và ăn bữa tối thật nhẹ nhàng.

Không uống nước sau khi thức giấc

Cơ thể của người trưởng thành được tạo thành từ 55% đến 60% nước. Vì vậy uống một ly nước sau khi thức dậy là thói quen vô cùng tốt. 

Nước sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất, giảm nguy cơ béo phì, tăng cân. Thói quen lành mạnh này cũng giúp cơ thể loại bỏ độc tố sau 1 đêm dài chuyển hóa. 

Đặc biệt, bắt đầu buổi sáng với một ly nước chanh pha loãng có thể giảm được 6 - 7% lượng mỡ thừa.

Nếu có 4 thói quen này vào buổi sáng, bạn đừng bao giờ mơ đến việc giảm cân thành công, sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh 2
Uống nước ngay sau khi thức giấc vừa giúp giảm cân vừa thanh lọc độc tố - Ảnh: Internet

Không vận động 

Ngoại trừ những tác dụng rõ ràng như đốt cháy calo, tăng tốc độ trao đổi chất, vận động vào mỗi buổi sáng còn giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có thói quen tập thể dục trước khi ăn sáng sẽ có nhu cầu nạp thức ăn ít hơn trong suốt cả ngày. Điều này giúp cơ thể giảm cân một cách tự nhiên. 

Ngoài ra, tập thể dục khi bụng còn đói sẽ mang đến hiệu quả giảm cân cao hơn 20% so bình thường.

Nếu có 4 thói quen này vào buổi sáng, bạn đừng bao giờ mơ đến việc giảm cân thành công, sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh 3
Vào mỗi buổi sáng, bạn nên vận động cơ thể khoảng 15 - 20 phút. Nếu không có điều kiện và thời gian đến phòng tập, bạn có thể chọn các bài tập yoga, động tác đơn giản hoặc đi dạo ngoài công viên - Ảnh: Internet

Đọc tin tức tiêu cực 

Sự sợ hãi và kích thích gây ra bởi việc đọc tin tức tiêu cực vào buổi sáng có tác động tiêu cực đến sức khỏe của mỗi người. Điều này đặc biệt gây hại cho những người đang mắc phải vấn đề thiếu ngủ mãn tính. Thói quen tưởng chừng vô hại này lại tạo ra căng thẳng lâu dài khiến các tế bào gốc biến thành tế bào mỡ.

Trợ lý giáo sư Mary Teruel tại Đại học Y khoa Stanford (California) giải thích, căng thẳng khiến cơ thể sản xuất hoóc môn giúp cơ thể thích nghi với môi trường mới. Nếu căng thẳng ngắn hạn, các tế bào mỡ mới không được hình thành. Nếu căng thẳng kéo dài, cơ chế sẽ bắt đầu tiết kiệm calo, và ngay cả khi ăn ít hơn, bạn vẫn sẽ tăng cân mất kiểm soát.

Nếu có 4 thói quen này vào buổi sáng, bạn đừng bao giờ mơ đến việc giảm cân thành công, sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh 4
Tránh gây căng thẳng cho bản thân bằng việc đọc quá nhiều tin tức tiêu cực mỗi buổi sáng. Vì stress có thể khiến cơ thể tăng cân mất kiểm soát, tích tụ mỡ thừa - Ảnh: Internet

Dù có đang giảm cân hay không, bạn vẫn nên tránh mắc phải các thói quen tai hại trên mỗi buổi sáng để bảo vệ sức khỏe, duy trì vóc dáng cân đối, ngăn ngừa tích tụ chất béo trong cơ thể. 

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