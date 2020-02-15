Mỡ thừa bị 'đánh bay', vòng bụng giảm vài centimet nhờ học phụ nữ Nhật trộn dầu ô liu vào món ăn này

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/02/2020 09:41

Cách giảm cân cực đơn giản này của phụ nữ Nhật vừa tiết kiệm chi phí vừa không tốn quá nhiều thời gian nhưng vẫn giúp mọi người sở hữu eo thon, dáng đẹp.

Làm thế nào để giảm cân hiệu quả luôn là vấn đề muôn thuở của những cô nàng sở hữu vóc dáng mũm mĩm, tròn trịa. Tuy nhiên, việc loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ.

Nhiều chị em vì ham muốn giảm cân nhanh mà không ngại tìm đến các phương pháp ăn kiêng cắt bỏ tinh bột, uống thuốc giảm cân gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng hiệu quả lại không mấy rõ rệt. Thậm chí, ăn kiêng không đúng cách còn gây hại cho làn da.

Thay vào đó, bạn có thể thử áp dụng cách giảm cân bằng chuối cực đơn giản này của phụ nữ Nhật.

Ăn chuối giúp giảm cân hiệu quả

Chuối chứa hàm lượng lớn vitamin và chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Những dưỡng chất này không chỉ có khả năng tăng cường miễn dịch, phục hồi thể lực mà còn hỗ trợ hiệu quả trong việc giảm cân.

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Chuối chứa hàm lượng chất xơ và tinh bột giúp bạn no lâu, từ đó giảm lượng calo nạp vào và hỗ trợ giảm cân hiệu quả – Ảnh minh họa: Internet

Khi giảm cân bằng cách bổ sung chuối trước bữa ăn sẽ giúp giảm lượng calo hấp thụ một cách đáng kể, đồng thời kích thích đường ruột hoạt động hiệu quả hơn và giảm cân nhanh chóng.

Cách ăn chuối giảm cân của người Nhật

Đối với phụ nữ Nhật, họ thường ăn 2 quả chuối và uống 200ml nước trước mỗi bữa ăn để giảm cân. Phương pháp này sẽ giúp giảm lượng calo hấp thụ nhưng không làm thiếu hụt dưỡng chất.

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Thường xuyên ăn chuối giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, dùng chuối nóng để giữ dáng cũng là bí quyết của không ít phụ nữ Nhật. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn dầu ô liu với chuối rồi cho vào lò vi sóng khoảng 30 giây là có thể thưởng thức.

Nếu không có thời gian, bạn có thể trộn chuối với sữa chua, yến mạch để làm bữa phụ trong ngày. Cách này cũng giúp cơ thể hấp thụ nhiều dưỡng chất hơn.

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Cách giảm cân với chuối vừa an toàn vừa hiệu quả - Ảnh: Internet

Lưu ý khi ăn chuối giảm cân

  • Không sử dụng những loại chuối đã qua chế biến như chuối sấy, chè chuối hay bánh chuối vì chúng chỉ khiến cân nặng của bạn ngày một tăng. Hãy dùng những loại chuối tươi như chuối sứ, chuối tiêu…
  • Không nên để chuối trong tủ lạnh vì sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng trong loại quả này.
  • Người bị đau dạ dày, bụng yếu, tiêu chảy, dịch vị axit trong dạ dày cao, người có cơ địa lạnh... không nên ăn nhiều chuối.

Áp dụng phương pháp giảm cân bằng chuối trên của phụ nữ Nhật, chắc chắn, bạn sẽ sớm sở hữu được vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Chỉ cần cho thứ gia vị quen thuộc này vào món ăn, chị em chẳng cần khổ sở kiêng khem nhưng cân nặng vẫn giảm đều đều

Chỉ cần cho thứ gia vị quen thuộc này vào món ăn, chị em chẳng cần khổ sở kiêng khem nhưng cân nặng vẫn giảm đều đều

Một số loại gia vị quen thuộc có khả năng đào thải mỡ thừa hiệu quả, chị em chỉ cần áp dụng phương pháp giảm cân này vào thực đơn hàng ngày.

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