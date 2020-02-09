Trước khi ngủ, dành vài phút thực hiện bài tập cực đơn giản này, đảm bảo mỡ thừa vùng bụng ‘không cánh mà bay’

Nếu bạn quá bận rộn thì hãy thử áp dụng bài tập giảm cân đơn giản này mỗi tối trước khi ngủ. Kiên trì áp dụng, bạn sẽ bất ngờ vì hiệu quả mà động tác này mang lại đấy!

Trên thực tế, việc ăn kiêng chỉ giúp hỗ trợ giảm cân chứ không hoàn toàn đào thải mỡ thừa vùng bụng. Chính vì vậy, để sở hữu vòng eo thon hay đùi săn chắc, bạn cần chăm chỉ thực hiện những bài tập thể chất.

Để tăng hiệu quả cho việc luyện tập , bạn nên uống 300ml nước ấm trước và sau khi thực hiện bài tập giảm mỡ bụng.

Bài tập giảm cân 15 phút trước khi đi ngủ

Hướng dẫn thực hiện:

- Bạn nằm thẳng trên giường, hai chân duỗi thẳng đặt sát vào nhau, hai tay thả lỏng đặt sau đầu.

- Sau đó từ từ nâng hai chân hướng lên trời, giữ yên phần đùi sao cho đùi và bắp chân tạo thành góc 90 độ, cơ thể hướng về phía trước.

- Cố gắng giữ nguyên tư thế này càng lâu càng tốt hoặc đếm từ 1 đến 200 rồi hạ chân xuống, trở về vị trí ban đầu. Khi nhấc chân lên duy trì nhịp thở đều đặn.

- Mỗi lần nghỉ khoảng 2 phút rồi tiếp tục thực hiện động tác. Lặp lại 3 lần như vậy trong 15 phút rồi ngừng.

Cách thực hiện bài tập vô cùng đơn giản - Ảnh: Internet

Trong quá trình nâng chân cao, bạn có thể cảm thấy tê ở đùi và bắp chân, các mô cơ ở bụng dưới. Điều này chứng tỏ bạn đã thực hiện động tác đúng cách.

Lợi ích của bài tập nâng chân

Bên cạnh việc đào thải mỡ thừa giúp vùng bụng săn chắc, bài tập nâng chân còn có tác dụng:

- Hỗ trợ lưu thông máu, thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể và trao đổi chất của da. Bên cạnh đó, động tác này còn giúp thải khí độc ra bên ngoài.

- Giúp bạn ngủ ngon hơn nhờ khả năng điều chỉnh tâm sinh lý và giải quyết các rối loạn giấc ngủ. Từ đó hỗ trợ tăng cường trí nhớ và giữ cho đầu óc luôn thoải mái, không bị căng thẳng.

- Thúc đẩy thải độc gan và thận, khi bàn chân được nâng lên cao, máu sẽ nhanh chóng quay trở lại gan và thận giúp quá trình thải độc gan và thận diễn ra hiệu quả hơn. Đặc biệt, những người thường xuyên bị tiểu đêm có thể thực hiện bài tập để cải thiện tình trạng này.