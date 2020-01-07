7 thực phẩm càng ăn mỡ thừa càng giảm, vóc dáng thon gọn, săn chắc mà chẳng cần tập luyện hay nhịn ăn

Trứng là nguồn cung cấp protein lành mạnh tuyệt vời, loại thực phẩm này đặc biệt chứa rất ít carbohydrat. Ăn trứng sẽ góp phần đào thải chất béo, tăng cường xây dựng cơ bắp giúp vóc dáng săn chắc, thon gọn.

Thay vì nhịn ăn kham khổ và phản khoa học gây hại đến sức khỏe , bạn nên lập ra danh sách các thực phẩm giảm cân , đốt cháy mỡ thừa để tự tạo cho bản thân thói quen ăn uống lành mạnh. Điều này không chỉ mang đến cho bạn vóc dáng đẹp mà còn cực kỳ tốt đối với sức khỏe.

Cá ngừ là một loại cá có hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào có thể được thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân lành mạnh ngay tại nhà. Loại cá này nhiều nạc không có chất béo xấu, hàm lượng calo thấp và protein cao. Đây đều là những tiêu chí cần thiết cho chế độ dinh dưỡng của người muốn giảm cân.

Cá hồi rất giàu axit béo Omega-3 giúp cơ thể xây dựng cơ bắp và đốt cháy chất béo siêu hiệu quả. Thêm vào đó, loại cá này chứa hàm lượng calo rất thấp, đổi lại lượng dưỡng chất cực kỳ dồi dào vừa tốt cho vóc dáng vừa tốt cho tim mạch.

Thịt cá ngừ không chứa chất béo xấu, giàu protein rất phù hợp để ăn kiêng giảm cân - Ảnh: Internet

Rau bina

Đối với hầu hết mọi người, rau bina hay cải bó xôi rất quen thuộc. Mặc dù có hương vị khó ăn nhưng loại rau này cực kỳ tốt để giảm cân nhanh nhưng an toàn cho sức khỏe.

Rau bina có đầy đủ các chất dinh dưỡng như kali, sắt, chất xơ và protein, vì vậy chúng có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, ngăn chặn cảm giác thèm ăn, nhờ đó giảm cân hiệu quả.

Sữa chua

Sữa chua là một món ăn tuyệt vời để thúc đẩy quá trình giảm cân vì loại sữa này rất giàu canxi, protein và chất béo lành mạnh. Những dưỡng chất này giúp cơ thể đốt cháy chất béo và tạo cảm giác no lâu hơn. Ăn nhiều sữa chua có thể kiềm chế ăn vặt và giảm kích thước vòng eo vượt trội.

Sữa chua là một trong những siêu thực phẩm bạn nên bổ sung thường xuyên nếu muốn giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Yến mạch

Với hàm lượng chất xơ cực cao, yến mạch là thực phẩm ăn kiêng tuyệt vời. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên ăn loại ngũ cốc này vào buổi sáng.

Bột yến mạch giúp bạn cảm thấy no trong suốt cả ngày, do đó, ngăn ngừa thói quen ăn vặt và thèm đồ ngọt cực hiệu quả.

Socola đen

Nhiều người chắc chắn sẽ hoài nghi khi socola đen lại có mặt trong danh sách các thực phẩm giảm cân hiệu quả, tuy nhiên, điều này hoàn toàn chính xác. Kết hợp món ăn này trong chế độ ăn uống một cách khoa học, bạn sẽ giảm cân rất dễ dàng.

Bổ sung socola đen sẽ thúc đẩy giảm cân vì hàm lượng dưỡng chất trong chúng có khả năng ngăn chặn cảm giác thèm ăn ngọt, đồng thời, loại thực phẩm này rất giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và magiê.

Không chỉ giúp giảm cân, ăn socola đen thường xuyên còn ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Bây giờ, hãy tự thiết kế cho bản thân thực đơn ăn uống hợp lý kết hợp các thực phẩm giảm cân hiệu quả trên, chắc chắn, việc sở hữu vóc dáng thon gọn sẽ vô cùng dễ dàng.