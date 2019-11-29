Sáng thức dậy cứ làm 5 việc này, vóc dáng thon thả sau 1 tuần mà chẳng cần ăn kiêng mệt nhọc

Làm đẹp cùng chuyên gia 29/11/2019 12:30

Nếu thực hiện đầy đủ những thói quen buổi sáng giúp giảm cân này, bạn sẽ đốt cháy mỡ thừa và sở hữu vóc dáng thon thả nhanh chóng.

Tập luyện chăm chỉ, ăn kiêng khoa học là những phương pháp giảm cân vô cùng hiệu quả và lành mạnh. Ngoài ra, nếu có chế độ sinh hoạt hợp lý, việc lấy lại vóc dáng thon thả cũng là điều vô cùng đơn giản.

Điển hình, cứ chăm chỉ thực hiện 5 điều dưới đây mỗi khi thức giấc, sau khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ loại bỏ hoàn toàn mỡ thừa giúp vóc dáng trông săn chắc hơn. Đây là những thói quen buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả và an toàn đối với sức khỏe.

Thói quen buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả

Uống nước ấm 

Ngay sau khi thức giấc, hãy bổ sung ngay một ly nước ấm hoặc nước mật ong ấm để tăng cường đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Thói quen này sẽ bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và hạn chế các cơn thèm ăn giúp giảm cân lâu dài. 

Nếu có thời gian, bạn có thể thực hiện các loại thức uống như nước nghệ mật ong ấm để tăng cường dưỡng chất, đồng thời làm tăng hiệu quả giảm cân.

Cách thực hiện rất đơn giản, thêm 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ vào ly, đổ từ từ nước ấm vào rồi khuấy liên tục. Tiếp đó, thêm mật ong, lắc đều là có thể thưởng thức ngay. 

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Uống nước nghệ ấm mỗi buổi sáng là thói quen giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Đi vệ sinh

Ban đêm là thời điểm cơ thể thực hiện trao đổi chất, chuyển hóa và đào thải chất mạnh mẽ nhất. Do đó, hãy đi vệ sinh vào mỗi buổi sáng để đảm bảo loại sạch độc tố, cặn bã trong cơ thể ra ngoài. 

Ứ đọng độc tố sẽ trì hoãn quá trình trao đổi chất, điều này gây ra tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Do đó, hãy tập cho bản thân thói quen đi vệ sinh vào mỗi buổi sáng để vừa giảm cân vừa bảo vệ sức khỏe. 

Đi bộ khoảng 15 phút

Vận động vào buổi sáng giúp tiêu hao lượng calo hiệu quả nhất. Do đó, dù bận đến mấy, bạn vẫn nên dành ra khoảng 15 phút để tập luyện nếu muốn giảm cân thành công. 

Vào buổi sáng, tốt nhất là bạn nên đi bộ hoặc chạy nhẹ để thư giãn tinh thần, đốt cháy chất béo mà không gây mệt mỏi, quá sức.

Theo nghiên cứu, đi bộ hoặc chạy bộ là bài tập tốt nhất để giảm cân và đốt cháy chất béo trên toàn bộ cơ thể.

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Hãy đi bộ hoặc chạy bộ khoảng 15 phút mỗi buổi sáng để đốt cháy chất béo, giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Phơi nắng sớm

Một số nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng, số giờ tiếp xúc với ánh nắng vào sáng sớm có ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng. Theo đó, hấp thụ nhiều Vitamin D sẽ khiến cơ thể hạn chế hấp thụ cholesterol, điêu này ngăn ngừa tăng cân hiệu quả.

Theo nghiên cứu được thực hiện trên 218 phụ nữ thừa cân, nhóm được cho bổ sung đầy đủ Vitamin D giảm nhiều hơn trung bình 3,2kg mỗi tháng so với nhóm còn lại.

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Tiếp xúc với ánh nắng buổi sớm mai cũng là thói quen hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Ăn sáng giàu protein

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng là phương pháp giảm cân tối ưu mà không khiến bạn mệt mỏi, nhịn ăn kham khổ. Để kích thích quá trình đào thải chất béo, đốt cháy mỡ thừa và săn chắc cơ bắp, hãy bổ sung thật nhiều protein cho bữa sáng.

Protein là dưỡng chất có nhiều trong thịt ức gà, thịt nạc, lòng trắng trứng, bơ... Loại chất này còn kéo dài cảm giác no giúp bạn ăn ít hơn trong các buổi khác. Điều này sẽ tạo thành thói quen, dần dần giúp vóc dáng trở nên thon gọn hơn rất nhiều.

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Ăn bữa sáng giàu protein là thói quen tốt giúp bạn giảm cân - Ảnh: Internet

Kiên trì thực hiện đủ 5 thói quen buổi sáng trên, chắc chắn chỉ sau khoảng 7 đến 10 ngày bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của vóc dáng và cơ thể. 

Mùa hè chị em hãy tích cực ăn 5 loại quả này để giảm cân "vùn vụt" khiến ai cũng phải trầm trồ

Mùa hè chị em hãy tích cực ăn 5 loại quả này để giảm cân "vùn vụt" khiến ai cũng phải trầm trồ

Dưới đây là 5 loại quả càng ăn càng giảm cân mà chị em nhất định phải ăn nhiều vào mùa hè này để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn, vạn người mê.

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