Chỉ cần cho thứ gia vị quen thuộc này vào món ăn, chị em chẳng cần khổ sở kiêng khem nhưng cân nặng vẫn giảm đều đều

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/02/2020 05:30

Một số loại gia vị quen thuộc có khả năng đào thải mỡ thừa hiệu quả, chị em chỉ cần áp dụng phương pháp giảm cân này vào thực đơn hàng ngày.

Bạn ăn kiêng nghiêm ngặt và luyện tập vất vả mỗi ngày để sở hữu vóc dáng thon gọn. Tuy nhiên, nếu bạn không có đủ thời gian và sức khỏe để theo đuổi các chế độ ăn kiêng hà khắc thì hãy thử áp dụng phương pháp giảm cân này.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm một chút gia vị quen thuộc vào mỗi món ăn, mỡ thừa sẽ được “đốt cháy” nhanh chóng. Theo Milka Raicevic – một nhà dinh dưỡng học nổi tiếng trên thế giới, việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên đúng cách sẽ ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong cơ thể.

Nghệ

Không chỉ có tác dụng làm đẹp, những dưỡng chất trong nghệ còn giúp ức chế sự hình thành và phát triển của mô mỡ. Đặc biệt, nó còn có khả năng chuyển hóa chất béo trắng thành chất béo nâu, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả vì chất béo nâu dễ bị đốt cháy hơn.

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Sữa nghệ vừa giúp đẹp da vừa giữ dáng - Ảnh minh họa: Internet

Quế

Quế chứa hàm lượng lớn polyphenols có hiệu quả tích cực trong việc giảm mỡ bụng. Sử dụng một ly sữa quế mỗi ngày còn góp phần ngăn chặn sự tích tụ chất béo dư thừa trong cơ thể, tăng thân nhiệt để thúc đẩy hoạt động trao đổi chất. Bên cạnh khả năng hỗ trợ giảm cân, loại gia vị này còn vô cùng tốt cho hệ tiêu hóa và giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

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Quế giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Theo nghiên cứu, gừng có khả năng tăng cường quá trình phân hủy mỡ và giảm cảm giác thèm ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, bổ sung gừng vào thực đơn hàng ngày còn giúp cơ thể đào thải các cholesterol xấu – nguyên nhân gây béo phì.

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Bạn có thể dùng gừng làm món ăn hoặc uống trà gừng, ăn mứt gừng… - Ảnh minh họa: Internet

Sả

Sả thường dùng để chế biến món ăn nhưng không nhiều người biết rằng chúng có khả năng đào thải độc tố tuyệt vời. Bạn có thể dùng sả để xông hơi trị đau nhức đầu, mất ngủ, giải cảm, tăng lưu thông máu huyết… Đặc biệt, dùng sả để giảm cân chính là bí quyết giữ dáng của người Thái.

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Nếu đã chán ngấy những món ăn có sả, bạn có thể thử đổi khẩu vị với trà chanh sả dễ uống – Ảnh minh họa: Internet

Ớt

Đây vốn là gia vị vô cùng quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết đến khả năng hỗ trợ giảm cân của nó. Nguyên nhân là do những thành phần tạo nên chất cay của ớt có khả năng sinh nhiệt rất lớn và đốt cháy chất béo cũng như calo nhiều hơn ngay sau bữa ăn.

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Thêm một chút ớt vào món ăn sẽ làm bạn no lâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dùng ớt đúng cách còn cải thiện quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tạo cảm giác no lâu hơn.

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