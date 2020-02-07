Pha nước ép bưởi với thứ này uống mỗi ngày, vóc dáng thon gọn, săn chắc chỉ sau 10 ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/02/2020 12:00

Cách uống nước ép bưởi giảm cân theo công thức sau đây cực đơn giản nhưng giúp mỡ thừa giảm "vù vù", chị em nhanh lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết.

Sau dịp Tết ăn uống thả ga, phái đẹp rất dễ lâm vào tình trạng tăng cân mất kiểm soát và đang lo lắng vì dịp lễ 14/2 sắp đến. Tuy nhiên, điều chỉnh chế độ ăn uống theo một số quy tắc kết hợp với uống nước ép bưởi giảm cân theo công thức sau đây, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Uống nước ép bưởi giảm cân hiệu quả

Hàm lượng nước, chất xơ dồi dào trong bưởi hỗ trợ làm đầy dạ dày, mang đến cảm giác no nhanh và lâu hơn giúp đẩy lùi những cơn thèm ăn. Nhờ đó, bổ sung loại nước ép này giúp giảm cân hiệu quả.

Nhờ giàu vitamin C, axit tự nhiên, nước ép bưởi đốt cháy mỡ thừa, đào thải chất béo trong cơ thể, mang đến cho bạn vóc dáng thon gọn và săn chắc.

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Nước ép bưởi có tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nước ép từ loại quả có múi này còn có tác dụng giảm thiểu lượng insullin. Khi chỉ số này càng thấp, quá trình đốt cháy chất béo và mỡ thừa trong cơ thể càng được đẩy nhanh. Không những vậy, uống nước ép bưởi còn làm tăng sức đề kháng, cải thiện khả năng miễn dịch.

Chính vì những công dụng tuyệt vời trên mà rất nhiều người tin dùng nước ép bưởi để giảm cân an toàn ngay tại nhà.

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Uống nước ép bưởi giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách uống nước ép bưởi giúp giảm cân

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả bưởi (tùy loại)

- 1 muỗng canh mật ong

- 1/4 quả dứa

Cách thực hiện:

Gọt vỏ, lấy ruột bưởi cho ra chiếc bát. Thái dứa thành từng lát mỏng cho vào cùng bưởi. Tiếp đó, cho tất cả nguyên liệu vào máy ép lấy nước rồi đổ ra ly. Lúc này, thêm 1 muỗng canh mật ong vào, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

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Uống nước ép bưởi không chỉ giảm cân mà còn tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh: Internet

Nên uống nước ép bưởi sau bữa ăn sáng khoảng 20 phút để đạt được hiệu quả giảm cân cao nhất. Ngoài ra, không nên bổ sung loại nước này khi bụng đói vì axit trong bưởi có thể gây hại cho dạ dày.

Công thức làm nước ép táo đơn giản và giúp giảm cân hiệu quả

Công thức làm nước ép táo đơn giản và giúp giảm cân hiệu quả

Nước ép táo là nguồn cung cấp vitamin C và năng lượng cho cơ thể, ngoài ra còn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả. Dưới đây là công thức làm nước ép đơn giản nhất.

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