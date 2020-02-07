Pha nước ép bưởi với thứ này uống mỗi ngày, vóc dáng thon gọn, săn chắc chỉ sau 10 ngày

Cách uống nước ép bưởi giảm cân theo công thức sau đây cực đơn giản nhưng giúp mỡ thừa giảm "vù vù", chị em nhanh lấy lại vóc dáng thon gọn sau Tết.
- Uống loại nước detox này trong những ngày Tết để ngăn ngừa tăng cân, vừa giữ dáng vừa dưỡng da
- Rang vài nắm đậu đen lấy nước uống mỗi ngày, bụng ngấn mỡ thừa cũng trở nên thon gọn, săn chắc như người mẫu
Sau dịp Tết ăn uống thả ga, phái đẹp rất dễ lâm vào tình trạng tăng cân mất kiểm soát và đang lo lắng vì dịp lễ 14/2 sắp đến. Tuy nhiên, điều chỉnh chế độ ăn uống theo một số quy tắc kết hợp với uống nước ép bưởi giảm cân theo công thức sau đây, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.
Uống nước ép bưởi giảm cân hiệu quả
Hàm lượng nước, chất xơ dồi dào trong bưởi hỗ trợ làm đầy dạ dày, mang đến cảm giác no nhanh và lâu hơn giúp đẩy lùi những cơn thèm ăn. Nhờ đó, bổ sung loại nước ép này giúp giảm cân hiệu quả.
Nhờ giàu vitamin C, axit tự nhiên, nước ép bưởi đốt cháy mỡ thừa, đào thải chất béo trong cơ thể, mang đến cho bạn vóc dáng thon gọn và săn chắc.
Nước ép từ loại quả có múi này còn có tác dụng giảm thiểu lượng insullin. Khi chỉ số này càng thấp, quá trình đốt cháy chất béo và mỡ thừa trong cơ thể càng được đẩy nhanh. Không những vậy, uống nước ép bưởi còn làm tăng sức đề kháng, cải thiện khả năng miễn dịch.
Chính vì những công dụng tuyệt vời trên mà rất nhiều người tin dùng nước ép bưởi để giảm cân an toàn ngay tại nhà.
Cách uống nước ép bưởi giúp giảm cân
Nguyên liệu cần có:
- 1 quả bưởi (tùy loại)
- 1 muỗng canh mật ong
- 1/4 quả dứa
Cách thực hiện:
Gọt vỏ, lấy ruột bưởi cho ra chiếc bát. Thái dứa thành từng lát mỏng cho vào cùng bưởi. Tiếp đó, cho tất cả nguyên liệu vào máy ép lấy nước rồi đổ ra ly. Lúc này, thêm 1 muỗng canh mật ong vào, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.
Nên uống nước ép bưởi sau bữa ăn sáng khoảng 20 phút để đạt được hiệu quả giảm cân cao nhất. Ngoài ra, không nên bổ sung loại nước này khi bụng đói vì axit trong bưởi có thể gây hại cho dạ dày.