Chỉ với 2 bài tập đơn giản, nàng mặt nọng sẽ sở hữu khuôn cằm V-line thon gọn bất ngờ

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/02/2020 05:30

Nọng cằm khiến gương mặt của bạn mất cân đối và thiếu sự thanh thoát. Đừng lo lắng, kiên trì thực hiện bài tập cho mặt này, bạn sẽ sở hữu cằm V-line nhanh chóng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, thon gọn luôn là thước đo cho mọi vẻ đẹp và là điều mà nhiều cô nàng mơ ước. Thế nhưng, dù nỗ lực giảm cân đến mấy thì mỡ thừa vùng mặt vẫn bất di bất dịch.

Chẳng cần phẫu thuật thẩm mỹ, bạn vẫn có thể sở hữu khuôn mặt thon gọn bằng bài tập cho mặt này. Kiên trì thực hiện, mỡ thừa và nọng cằm sẽ được loại bỏ nhanh chóng.

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Cằm V-line sẽ chẳng còn là mơ ước với hội chị em - Ảnh: Internet

Bài tập 1

Bài tập này có tác dụng tăng độ đàn hồi cho da và thu gọn phần xương cằm ở gần tai. Các động tác được thực hiện với mục đích làm cho khu vực này nóng lên, từ đó thúc đẩy giảm mỡ mặt nhanh chóng và tạo nét V-line.

Hướng dẫn thực hiện:

- Bước 1: Bạn ngẩng cao cổ, mặt hướng lên trên.

- Bước 2: Đưa mặt trở về vị trí ban đầu rồi dùng hai tay nắm hờ, bắt đầu massage nhẹ nhàng ở khu vực xương cằm gần tai. Bạn có thể thoa thêm kem dưỡng hoặc tinh dầu để tăng hiệu quả cho bài tập này.

- Bước 3: Tiếp tục ngẩng đầu lên cao và lặp lại động tác ở bước 2.

Kiên trì lặp đi lặp lại bài tập này càng nhiều càng tốt để phần xương cằm gần tai được tác động hiệu quả, mỡ thừa cũng được loại bỏ nhiều hơn.

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Cách thực hiện vô cùng đơn giản - Ảnh: Internet

Bài tập 2

Bài tập này sẽ tập trung tác động lực vào các vị trí tích tụ mỡ thừa trên gương mặt với nguyên lý tương tự như bài tập 1 là làm cho vùng mặt nóng lên.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Dùng hai ngón trỏ để thực hiện miết đều từ đỉnh trán xuống cổ. Bạn nên bôi thêm tinh dầu massage vào tay rồi nhẹ nhàng chà xát hai bàn tay vào nhau để làm nóng trước khi thực hiện động tác.

Bước 2: Sau đó, áp hai bàn tay lên má và cảm nhận hơi nóng từ hai bàn tay.

Bước 3: Tiếp tục dùng hai ngón trỏ miết từ cằm lên đến dái tai với lực vừa phải.

Bước 4: Duỗi thẳng bàn tay và đưa tay từ bên mũi sang dái tai.

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Chỉ cần dành vài phút mỗi tối để thực hiện bài tập, bạn sẽ sở hữu khuôn mặt thon gọn - Ảnh: Internet

Lưu ý: Trước khi thực hiện 2 bài tập này cho mặt, bạn cần rửa sạch tay để tránh vi khuẩn lây lan, gây hại cho làn da.

Còn chần chừ gì nữa mà không thử áp dụng bài tập cho mặt ngay hôm nay thôi nào!

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