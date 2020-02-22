Da trắng hồng mịn màng không khó như bạn tưởng nếu từ bỏ được những thói quen sai lầm này mỗi ngày

Chăm sóc da 22/02/2020 05:30

Nếu sớm từ bỏ được những thói quen chăm sóc da sai lầm này, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng không tì vết.

Theo các chuyên gia da liễu, những thói quen chăm sóc da sai lầm hàng ngày chính là nguyên nhân khiến làn da nhanh lão hóa và “xuống cấp”. Chính vì vậy, hãy gạch bỏ ngay những lỗi sai này trong bước chăm sóc da để thăng hạng nhan sắc nhé!

Làm sạch da không đúng cách

Để sở hữu làn da khỏe mạnh thì bước làm sạch da ban đầu là vô cùng cần thiết và quan trọng. Nếu bạn chỉ rửa mặt qua với nước thì sẽ không thể loại bỏ được những bụi bẩn và cặn trang điểm sâu trong lỗ chân lông.

Chuyên gia Debbie Thomas tại London cho biết: “Bụi bẩn, bã nhờn, cặn make up và kem chống nắng sẽ ngăn cản hoạt động tự chữa lành và phục hồi của làn da. Bên cạnh đó, da bạn sẽ dễ bị kích ứng, ít sản sinh collagen và tế bào mới”.

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Bạn nên chú trọng từ bước làm sạch da - Ảnh: Internet

Tình trạng này kéo dài sẽ khiến lỗ chân lông bị bít tắc và gây ra các loại mụn. Càng về lâu dài, da bạn sẽ bị tổn thương và ngày càng lão hóa. Chính vì vậy, bạn nên làm sạch da 2 bước với nước tẩy trang và sữa rửa mặt mỗi ngày.

Không làm sạch dụng cụ trang điểm

Các loại dụng cụ make up bạn dùng hàng ngày đều chứa rất nhiều cặn trang điểm và vi khuẩn. Nếu không làm sạch chúng thường xuyên, dụng cụ trang điểm của bạn sẽ trở thành ổ vi khuẩn gây hại da. Theo bác sĩ Ewoma Ukeleghe tại London: “Nếu bạn để da tiếp xúc với chúng hàng ngày, sức khỏe của làn da chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”.

Bạn nên dành thời gian để vệ sinh dụng cụ make up mỗi tuần bằng dầu tẩy trang và xà phòng diệt khuẩn.

Quên thoa kem chống nắng

Theo chuyên gia Thomas: “80% những dấu hiệu tuổi tác như: nếp nhăn, thâm nám, tình trạng mẩn đỏ là do sự tàn phá của tia UV”.

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Không được quên kem chống nắng - Ảnh: Internet

Việc thoa kem chống nắng thường xuyên sẽ giúp bạn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và bảo vệ da hiệu quả. Ngoài ra, kem chống nắng còn có tác dụng cải thiện các vấn đề về da như da không đều màu, sạm đen, lỗ chân lông to…

Thiếu kiên trì với sản phẩm dưỡng da đang dùng

Việc thay đổi sản phẩm skincare thường xuyên là sai lầm mà nhiều bạn mắc phải trong quá trình dưỡng da. Nguyên nhân là vì da không kịp thích ứng với các sản phẩm bạn đang sử dụng và dễ bị kích ứng. Bạn cần kiên trì hơn với sản phẩm dưỡng da đang dùng và cho da thời gian để hấp thụ.

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