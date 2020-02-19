Đây chính là cách ngăn ngừa lão hóa của hội mỹ nhân châu Á, hèn gì cô nào cô nấy U30 mà cứ như thiếu nữ

Chăm sóc da 19/02/2020 05:30

Để giữ được làn da mịn màng không tì vết, những ngôi sao châu Á luôn có những bí quyết ngăn ngừa lão hóa riêng mà ai cũng có thể học hỏi.

Nếu muốn sở hữu vẻ đẹp bất chấp thời gian cùng làn da căng mướt như em bé, bạn đừng bỏ qua những bí quyết ngăn ngừa lão hóa này của dàn sao Hoa - Hàn dưới đây nhé!

Taeyeon: Tẩy trang kỹ càng, đắp mặt nạ thường xuyên

Ở độ tuổi 31, Taeyeon vẫn bị nhầm là học sinh trung học vì vẻ ngoài không tuổi cùng làn da tươi trẻ. Theo đó, bí quyết chăm sóc da của người đẹp là luôn làm sạch da và tẩy trang kỹ càng mỗi ngày. Điều này vừa giúp loại bỏ bụi bẩn, cặn trang điểm tích tụ trên da, vừa giúp se khít lỗ chân lông.

Bên cạnh đó, để duy trì độ ẩm cho làn da, nữ ca sĩ thường xuyên đắp mặt nạ vào sáng và tối. Da được cung cấp đủ dưỡng chất sẽ tăng độ đàn hồi, chậm lão hóa hơn.

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Taeyeon chú trọng việc làm sạch da - Ảnh: Internet

Lee Sung Kyung: Chăm tẩy tế bào chết và dùng kem dưỡng ẩm

Nữ diễn viên Lee Sung Kyung chọn cách tẩy da chết mỗi tuần từ 2-3 lần để tái tạo làn da. Vì thuộc loại da khô nên người đẹp rất chú trọng việc dưỡng ẩm mỗi ngày. Lee Sung Kyung quan tâm đặc biệt đến bước dưỡng ẩm trọn bộ từ serum đến kem dưỡng.

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Bí quyết ngăn ngừa lão hóa của nữ diễn viên là tẩy da chết - Ảnh: Internet

Irene (Red Velvet): Không bao giờ quên chống nắng

Tính theo tuổi Hàn, trưởng nhóm Red Velvet – nữ thần tượng Irene đã chạm ngưỡng 30. Thế nhưng, làn da trắng hồng tự nhiên của cô nàng luôn khiến ai nấy phải ghen tỵ. Nguyên nhân là do nữ thần tượng rất chăm sử dụng kem chống nắng.

Tác hại của ánh nắng mặt trời và các tia cực tím sẽ khiến da sạm đen, nám và khiến da nhanh lão hóa. Về lâu dài, da sẽ bị tổn thương và xuất hiện tình trạng chảy xệ, nhiều nếp nhăn. Chính vì vậy, việc luôn thoa kem chống nắng cho da là điều vô cùng cần thiết.

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Vẻ đẹp không tuổi của Irene - Ảnh: Internet

Lâm Y Thần: Dưỡng da ngay sau khi tắm

Đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng mỹ nhân 37 tuổi - Lâm Y Thần vẫn sở hữu làn da mịn màng như gái đôi mươi. Bí quyết của nữ diễn viên là làm sạch da ngay sau khi tắm và lập tức thoa kem dưỡng ẩm để bù lại lượng nước mất đi khi làm sạch da. Cách này sẽ giúp dưỡng chất thấm sâu vào da hơn vì lỗ chân lông sau khi làm sạch cũng nở ra.

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Lâm Y Thần luôn bổ sung độ ẩm cần thiết cho da - Ảnh: Internet

Chỉ cần thực hiện theo những bí quyết dưỡng da trên của dàn sao châu Á, bạn sẽ rất nhanh sở hữu làn da khiến ai nấy đều ghen tỵ.

‘Mỹ nhân không tuổi’ Jang Nara U40 mà trẻ như 20 là nhờ dành vài phút mỗi ngày mát xa da mặt theo cách này

‘Mỹ nhân không tuổi’ Jang Nara U40 mà trẻ như 20 là nhờ dành vài phút mỗi ngày mát xa da mặt theo cách này

Ở tuổi 39, nữ diễn viên Jang Nara vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết như gái đôi mươi nhờ bí quyết dưỡng da cực đơn giản này.

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