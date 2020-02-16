Tưởng vô hại nhưng đây chính là những thói quen khiến làn da của bạn ngày một ‘xuống cấp’, lão hóa nhanh chóng

Bên cạnh việc chăm sóc da hàng ngày, bạn còn cần phải quan tâm đến chế độ ăn uống và những thói quen trong sinh hoạt. Bởi lẽ, dù bạn có dùng mỹ phẩm đắt tiền đến mấy mà mắc phải những thói quen gây hại da này thì cũng thành công cốc.

Thay vào đó, bạn nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày các loại rau củ quả tươi và thường xuyên ăn cá để cung cấp vitamin cho làn da giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Những loại đồ ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ hay các thực phẩm cay nóng đều có thể gây hại cho làn da của bạn. Thường xuyên ăn những loại thực phẩm này sẽ gây ra tình trạng mụn nổi chi chít, da xuống cấp vì bã nhờn tiết nhiều.

Bạn nên hạn chế ăn các món cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Tự nặn mụn

Đây là một trong những thói quen gây hại làn da mà nhiều cô nàng mắc phải. Bạn có biết, trên tay ẩn chứa vô số vi khuẩn gây hại. Việc đưa tay lên nặn mụn vô tình khiến cho vi khuẩn bám lên da, từ đó làm tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn.

Chưa kể đến việc nặn mụn còn khiến da tổn thương, để lại sẹo và vết thâm khó trị. Thói quen này kéo dài sẽ khiến da mặt càng ngày càng xấu đi. Chính vì vậy, bạn nên tránh lặp lại thói quen này ngay từ hôm nay.

Tự nặn mụn khiến vùng da bị mụn lan rộng hơn – Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm quá đậm

Chắc hẳn, việc trang điểm trước khi ra ngoài đường sẽ khiến bạn tự tin hơn. Tuy nhiên, nếu bạn trang điểm quá đậm nhưng lại không tẩy trang kỹ càng thì sẽ khiến làn da rất nhanh bị lão hóa. Những bụi bẩn và cặn trang điểm sẽ tích tụ bên trong da gây bít tắc lỗ chân lông khiến da sần sùi.

Thay vì thường xuyên trang điểm đậm, bạn chỉ nên makeup nhẹ nhàng hoặc để mặt mộc càng tốt. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ sử dụng kem chống nắng để ngăn ngừa da sạm đen và lão hóa.

Lạm dụng giấy thấm dầu

Quá lạm dụng giấy thấm dầu sẽ gây phản tác dụng – Ảnh minh họa: Internet

Với những cô nàng da dầu, giấy thấm dầu dường như là vật bất ly thân trong túi xách. Tuy nhiên, lạm dụng giấy thấm dầu làm mất đi độ ẩm cần thiết, khiến da phải tiết nhiều dầu hơn gây mụn. Thay vì lạm dụng giấy thấm dầu bạn có thể cung cấp cho da độ ẩm cần thiết, điều này cũng giúp giảm tiết dầu thừa trên da.

Trên đây là những nguyên nhân khiến da bạn dù chăm sóc kỹ càng vẫn ngày một xấu đi. Hy vọng bạn sẽ sớm từ bỏ các thói quen gây hại trên để bảo vệ làn da!