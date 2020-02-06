'Hô biến' làn da xỉn màu trở nên trắng hồng mịn màng sau Tết chỉ với 1 quả đu đủ

1. Công dụng của đu đủ trong việc làm đẹp

Đu đủ là loại thực phẩm rất được ưa chuộng cả về dinh dưỡng và khả năng làm đẹp . Hãy cùng tham khảo ngay các cách làm đẹp từ đu đủ cực đơn giản sau để sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng.

Chỉ cần chăm chỉ làm đẹp từ đu đủ, chị em có thể tự tin với làn da khỏe đẹp của mình chỉ sau 1 tuần mà không cần tốn quá nhiều tiền đi spa hay mua các loại mỹ phẩm đắt tiền.

Đu đủ chứa các chất vitamin A, B, C, canxi, magie... rất tốt cho làn da, giúp da sáng khỏe, mịn màng, căng bóng và loại bỏ các hắc tố xấu trên da.

2. Các bước làm đẹp từ đu đủ

Bước 1: Thực hiện tẩy da chết 2 lần trong tuần

Phương pháp tẩy da chết giúp loại bỏ các lớp sừng già ở biểu bì da, đây là nguyên nhân khiến da bị khô, bị sạm và gây mụn. Sau khi thực hiện tẩy da chết, làn da sẽ mịn màng hơn, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất cho da.

Bước 2: Xông mặt

Bước xông mặt được thực hiện sau bước tẩy da chết và rửa mặt sạch sẽ. Khi thực hiện xông mặt, hơi nước nóng giúp lỗ chân lông được giãn nở hoàn toàn, hấp thụ tối đa dưỡng chất ở bước đắp mặt nạ đu đủ tiếp theo.

Xông mặt làm giãn nở lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đắp mặt nạ đu đủ + sữa chua

Cách làm: Xay nhuyễn đu đủ sau đó trộn đều với sữa chua không đường theo tỉ lệ 2:1 và đắp trên da từ 15 - 20 phút, sau đó rửa mặt sạch bằng nước ấm và cuối cùng là nước lạnh (nước lạnh giúp làm săn chắc cơ mặt, giúp làn da không bị chảy xệ).

Đăp mặt nạ đu đủ 1 tuần 2 lần - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Uống mỗi ngày một cốc sinh tố đu đủ vào buổi chiều

Sinh tố đu đủ có chứa rất nhiều dinh dưỡng không chỉ tốt đối với sức khỏe mà còn có tác dụng trong việc làm đẹp da, mịn da.

Chị em nên thực hiện uống sinh tố vào buổi chiều hàng ngày đảm bảo sẽ cảm nhận được sự thay đổi từ bên trong cơ thể chỉ sau 1 tuần.

Duy trì uống sinh tố đu đủ hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em có một làn khỏe đẹp, mịn màng với bí quyết làm đẹp từ đu đủ trên!