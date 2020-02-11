Cứ mắc phải những lỗi chăm sóc này thì đừng trách tại sao lỗ chân lông ngày một to, da sần sùi xấu xí

Chăm sóc da 11/02/2020 14:17

Thường xuyên mắc phải những sai lầm khi chăm sóc da này, bạn sẽ liên tục gặp phải tình trạng mụn ẩn và lỗ chân lông to.

Nếu muốn sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết thì bên cạnh việc chăm sóc kỹ lưỡng, bạn cần tránh mắc phải những sai lầm khi chăm sóc da dưới đây.

Tẩy trang không đúng cách

Đây là bước vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua trong quy trình chăm sóc da mỗi ngày. Việc tẩy trang sẽ giúp bạn loại bỏ cặn trang điểm và bụi bẩn từ sâu lỗ chân lông. Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng kem chống nắng thì việc tẩy trang vẫn rất cần thiết. Bên cạnh đó, bạn nên tìm cho bản thân sản phẩm tẩy trang phù hợp với làn da.

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Bước tẩy trang giúp làn da sạch sẽ, giảm mụn và se khít lỗ chân lông hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dùng sữa rửa mặt chứa chất tẩy mạnh

Theo các chuyên gia da liễu, một trong những nguyên nhân khiến da xuất hiện nhiều mụn ẩn là do dùng sữa rửa mặt chứa chất tẩy mạnh. Nếu dùng thường xuyên các sản phẩm này, da sẽ mất dần độ ẩm tự nhiên và kích thích tiết nhiều dầu hơn. Điều này sẽ khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn và dễ hình thành mụn ẩn.

Chính vì vậy, bạn cần lựa chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp với làn da của mình, tránh dùng các loại có bọt hoặc chứa các hạt nhỏ.

Tẩy da chết quá thường xuyên

Tẩy da chết là bước chăm sóc cần thiết để bạn sở hữu làn da mịn màng không tì vết. Tuy nhiên, quá lạm dụng việc này sẽ gây tác dụng phụ khiến da bị khô, dễ bong tróc và lỗ chân lông ngày càng mở rộng. Đối với da mặt, bạn chỉ cần tẩy tế bào chết từ 1 - 2 lần mỗi tuần.

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Tẩy tế bào chết quá thường xuyên có thể bào mòn da – Ảnh minh họa: Internet

Không thoa kem chống nắng 

Trong các bước chăm sóc da, thoa kem chống nắng chính là bí quyết để các nàng sở hữu làn da trắng sáng, tươi trẻ. Dù bạn có ra ngoài hay không thì việc này vẫn vô cùng cần thiết để chống lại tác hại của tia cực tím.

Khi được bảo vệ kỹ càng, collagen trên bề mặt da sẽ không bị hao hụt, nhờ đó, làn da sẽ duy trì được độ đàn hồi và vẻ căng mịn.

Bỏ qua toner

Toner là dung dịch cân bằng độ ẩm. Dùng toner trước khi thực hiện các bước dưỡng da sẽ giúp dưỡng chất có trong các loại mỹ phẩm thẩm thấu nhanh hơn. Bên cạnh đó, loại mỹ phẩm này còn có khả năng cân bằng độ pH trên da giúp duy trì độ ẩm và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. 

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chiết xuất từ nước cây phỉ và không chứa cồn để vừa làm sạch vừa không gây kích ứng.

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Dùng toner thường xuyên giúp duy trì độ ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Để sở hữu làn da khỏe đẹp thì việc nuôi dưỡng đúng cách và phù hợp là vô cùng quan trọng. Do đó, chị em nên tìm hiểu và tránh xa những sai lầm khi chăm sóc da hàng ngày trên.

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