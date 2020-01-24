Bí quyết trẻ mãi không già với 5 thói quen cực đơn giản vào mỗi buổi sáng

Chăm sóc da 24/01/2020 05:30

Một trong những nỗi sợ hãi của chị em phụ nữ là bị già và lão hóa. Hãy thực hiện ngay 5 thói quen tốt này vào buổi sáng để duy trì được vẻ đẹp thanh xuân của mình.

Rất nhiều chị em dù đã chạm ngưỡng U40 vẫn sở hữu làn da khỏe đẹp như gái đôi mươi. Không phải tự nhiên để có được vẻ đẹp "hack tuổi" như vậy, tất cả là nhờ vào việc chăm chỉ thực hiện các thói quen tốt vào buổi sáng này.

Không bật dậy ngay sau khi mở mắt

Rất nhiều chị em đã và đang có thói quen bật dậy ngay sau khi mở mắt vào buổi sáng, thực tế hành động này khiến cho sức khỏe và làn da của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn.

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể của chúng ta đang trong trạng thái nghỉ ngơi, vì vậy sau khi mở mắt cần nằm thêm khoảng 5 – 10 phút để các cơ quan bắt đầu khởi động, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Thói quen này giúp máu lưu thông lên não tốt hơn, cơ thể dẻo dai, săn chắc.

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Từ từ ngồi dậy sau khi mở mắt là tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng nước lạnh

Nếu như nước ấm giúp giãn nở lỗ chân lông thì nước lạnh lại có vai trò quan trọng trong việc làm săn chắc cơ và loại bỏ các chất bẩn trên da.

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Nước lạnh loại bỏ hết các chất bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù cả đêm chúng ta chỉ ngủ trong phòng thì vi khuẩn trong không khí, ở gối cũng dễ xâm nhập vào làn da, vì vậy vào buổi sáng khi thức dậy, chị em nên rửa mặt bằng nước lạnh để làm sạch mặt.

Uống một ly nước ấm to

Một trong những thói quen tốt vào buổi sáng nếu muốn trẻ mãi không già là uống một ly nước ấm sau khi ngủ dậy.

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Uống nước ấm tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Dạ dày sau một đêm không hoạt động trở nên trống rỗng, việc bổ sung nước ấm vào cơ thể sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ thành ruột, rất có lợi đối với sức khỏe.

Ngoài ra, làn da sau khi ngủ dậy đang ở trong trạng thái thiếu nước, uống nước ấm sẽ giúp đàn hồi da và giúp da căng mọng, mịn màng.

Ăn sáng đầy đủ

Bữa sáng có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp, bổ sung chất dinh dưỡng cho cả một ngày dài.

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Ăn sáng đầy đủ để nạp năng lượng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem chống nắng

Tia bức xạ mặt trời có ảnh hưởng rất xấu đến làn da, gây nên tình trạng nám, tàn nhang và khiến làn da của chúng ta bị lão hóa rất nhanh. Chính vì vậy, sử dụng kem chống nắng là thói quen không thể thiếu vào mỗi sáng, kể cả không đi ra ngoài đường thì cũng phải sử dụng.

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Nên duy trì thói quen sử dụng kem chống nắng - Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, chúng ta phải duy trì các thói quen tốt vào buổi sáng để làn da luôn tươi trẻ. Chúc chị em luôn giữ được nét đẹp thanh xuân của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

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