4 sai lầm khiến da bị mụn nhiều hơn hầu như ai cũng mắc phải

Chăm sóc da 13/01/2020 05:35

Da mụn khiến bạn trở nên tự ti khi giao tiếp nhưng nhiều chị em không biết cách chăm sóc dẫn đến những sai lầm khiến da bị mụn nhiều hơn.

Chị em cần lưu ý không mắc phải những sai lầm khiến da bị mụn sau để làn da luôn trắng hồng, mịn màng.

1. Nặn mụn

Khi bị mụn tức là làn da đã bị tổn thương bởi các vi khuẩn xâm nhập gây nên mụn đỏ thậm chí là mụn bọc, mụn mủ.

Chị em vì mặc cảm, tự ti và có tâm lý mau chóng muốn hết mụn nên đã tự ý nặn mụn bằng tay, đây là sai lầm khiến da bị mụn nhiều hơn.

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Nặn mụn khiến da bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Tay của chúng ta chưa rất nhiều vi khuẩn, nặn mụn trực tiếp bằng tay vô tình truyền thêm vi khuẩn độc hại vào vết mụn, gây nên tình trạng sưng đỏ và bưng mủ, nặng hơn nữa có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm khác.

2. Trang điểm đậm

Làn da bị mụn trông mất thẩm mỹ, chị em thường đánh các lớp phấn rất dày để che các vết thâm, mụn khi đi chơi, đi làm.

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Make up để che mụn là sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, làn da bị mụn rất dễ bị kích ứng khi trang điểm, các lớp phấn hoặc kem lót sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông, từ đó khiến các nhân mụn ngày càng mọc dày hơn. Giải pháp tốt nhất là chị em nên hạn chế trang điểm khi đang điều trị mụn.

3. Đắp mặt nạ dưỡng ẩm

Đắp mặt nạ rất tốt cho da nhưng nó lại là sai lầm khiến da bị mụn nhiều hơn. Nguyên nhân là vì mặt nạ dưỡng ẩm có khả năng kích thích mụn sản sinh nhiều hơn.

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Đắp mặt nạ dưỡng ẩm tạo môi trường cho mụn sản sinh - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị mụn, chị em nên đắp các loại mặt nạ như: nghệ, trà xanh, lòng trắng trứng gà... Đây là những loại mặt nạ có tác dụng sát khuẩn tốt và se nhân mụn hiệu quả.

4. Dưỡng da quá cầu kỳ

Tương tự như đắp mặt nạ dưỡng ẩm, khi chăm sóc da bằng các loại dưỡng quá dày sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông và là nguyên nhân khiến mụn mọc nhiều hơn.

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Skincare quá dày gây tắc nghẽn lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên chăm sóc da mụn 

Hạn chế sử dụng mỹ phẩm, nếu cần thiết chỉ bôi một lớp kem chống nắng thật mỏng, tẩy trang và rửa mặt thật sạch 2 lần/ngày.

Ngoài ra, nên rửa mặt lại với nước muối sinh lý, tiếp đến sử dụng toner (nước hoa hồng) dạng nước, không chứa hương liệu.

Tích cực uống nhiều nước ép hoặc ăn nhiều rau xanh để làm mát cơ thể từ bên trong.

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