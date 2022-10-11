8 nguyên nhân gây mụn ẩn và 6 cách trị dứt điểm nhanh nhất!

Mụn ẩn là loại mụn hình thành sâu dưới da, không gây viêm sưng hay tích tụ nhân mủ trên da, mà những nhân này thường sẽ nằm dưới da. Vì vậy nhìn bằng mắt thường có thể không phát hiện được toàn bộ chúng mà khi sờ vào mới nhận ra được. Mụn ẩn sẽ mọc nhiều thành từng cụm chứ không mọc riêng rẽ như mụn cóc, mụn trứng cá. Chúng xuất hiện phổ biến nhất ở khu vực má, cằm, trên trán khiến da mặt trở nên sần sùi, thô ráp.

Mụn ẩn là một trong những loại mụn vô cùng phiền toái và ảnh hưởng tới chất lượng da mặt chúng rất nhiều. Đặc biệt với những chị em phải thường xuyên trang điểm , việc những nốt mụn ẩn nổi cộm dưới lớp phấn nền hẳn sẽ khiến bạn trông vừa khó coi, vừa bứt rứt trong lòng. Nếu bạn muốn cải thiện tình trạng này, hãy cùng tìm hiểu những nguyên nhân gây mụn ẩn và cách trị dứt điểm mụn ẩn ở ngay bài viết dưới đây nhé.

Khuôn mặt, đặc biệt hai bên má, là nơi mụn ẩn thường xuyên xuất hiện nhất, vì khu vực này thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài và hay phải phủ lên một lớp trang điểm, kem chống nắng lên rất dễ khiến bụi bẩn cùng vi khuẩn tích tụ lại. Cụ thể có rất nhiều nguyên nhân sinh ra mụn ẩn, chúng được phân tích chi tiết như sau:

Nhìn chung, loại mụn này không khiến khuôn mặt có sẹo hay mất thẩm mĩ như những loại mụn khác, nhưng chúng sẽ làm da mặt mất đi độ mềm mại, khỏe mạnh, đặc biệt khuôn mặt sẽ trông không được đẹp khi trang điểm vì da mặt không được trơn mịn. Nếu cứ để mụn ẩn lâu không chữa trị sẽ khiến chứng bị viêm nghiêm trọng hơn và để lại những vết thâm sạm, sưng đỏ gây ảnh hưởng tới ngoại hình của bạn.

1. Rối loạn nội tiết tố

Đối với phụ nữ, việc rối loạn nội tiết tố xảy ra có thể ảnh hưởng tới chất lượng sức khỏe cơ thể, đặc biệt là da. Chúng khiến tuyến bã nhờn, các quá trình trao đổi chất và hệ miễn dịch hoạt động yếu đi, từ đó khiến da dễ bị ứ đọng các loại vi khuẩn và chất bẩn gây ra mụn ẩn.

2. Suy giảm chức năng gan

Suy giảm chức năng gan cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới việc đào thải độc tố và thanh nhiệt của cơ thể. Vì vậy, những người bị suy giảm chức năng gan thường xuất hiện nhiều loại mụn trên da, không chỉ riêng khuôn mặt mà còn trên khắp cơ thể, đây là dấu hiệu cho thấy việc tích tụ độc tố trong cơ thể đang khiến sức khỏe làn da bị ảnh hưởng.

3. Sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng

Da mặt của các chị em phụ nữ thường xuyên phải tiếp xúc với các loại mỹ phẩm khác nhau với tần suất khá cao, nên nếu không dùng đúng loại mỹ phẩm chất lượng sẽ khiến da mặt bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng có thể khiến da mặt xuống cấp và xuất hiện nhiều loại mụn, vết thâm nám,…do quá trình các hoạt chất kém chất lượng trong mỹ phẩm tác động tới làn da.

Sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng có thể là nguyên nhân!

4. Tẩy trang không sạch

Bên cạnh nguyên nhân phía trên, việc tẩy trang không sạch, dễ làm các cặn đồ trang điểm đọng lại trên da khiến việc viêm tắc lỗ chân lông xảy ra thường xuyên, lâu dần sẽ khiến da bị nhiễm khuẩn và hình thành các loại mụn, đặc biệt là mụn ẩn trên da.

Tẩy trang không sạch hoàn toàn cũng là nguyên nhân gây mụn cho da!

5. Vệ sinh kém

Ngoài việc tẩy trang không sạch, vệ sinh cơ thể kém có thể khiến da mặt bị đọng lại những cặn bẩn, bã nhờn và làm ảnh hưởng chung tới sức khỏe làn da. Nó cũng bao gồm việc rửa mặt, tắm, vệ sinh da không hợp lý khiến da bị kích ứng và sinh ra những loại mụn không mong muốn.

6. Các chứng dị ứng

Dị ứng cũng là một nguyên nhân gây da mụn ẩn trên cơ thể, đây là nguyên nhân liên quan tới cơ địa, việc dị ứng với một loại chất nào đó có thể khiến da bị kích ứng và viêm nhiễm gây nên mụn ẩn phía dưới da mặt.

7. Sống trong môi trường quá ô nhiễm

Gần đây những vấn đề ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường đang tăng lên, điều đó khiến sức khỏe làn da chuyển biến tiêu cực khi phải sống lâu trong môi trường này, những loại chất bẩn trên da bị ứ đọng lại không chỉ làm da nổi mụn ẩn mà còn có thể gây ra những bệnh lý nghiêm trọng như viêm da, ung thư da,…

8. Thói quen sinh hoạt không lành mạnh

Thói quen sinh hoạt không lành mạnh, quá stress cũng gây ảnh hưởng đến da!

Những thói quen sinh hoạt không tốt như thức khuya, làm việc quá nhiều, ăn nhiều đồ ăn cay nóng, thường xuyên stress hay phải đối mặt nhiều với những lo lắng, mệt nhọc,.. cũng sẽ khiến sức khỏe toàn thân đi xuống, trong đó có làn da của bạn. Nếu thói quen này vẫn tiếp diễn và không được cải thiện thì tình hình da mặt sẽ trở nên xấu hơn và nhiều loại mụn có thể xuất hiện dai dẳng.

Cách trị dứt điểm mụn ẩn

1. Vệ sinh da sạch sẽ

Duy trì các bước làm sạch và dưỡng da mỗi ngày!

Nhớ phải áp dụng kỹ những bước vệ sinh da mặt như tẩy trang mỗi ngày, rửa mặt đều đặn, sử dụng nước hoa hồng và bôi các loại kem bảo vệ da cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho làn da.

2. Tẩy da chết đúng cách

Hằng ngày, việc các tế bào da chết và những loại chất bẩn được tích tụ trên da cũng là nguyên nhân khiến làn da của chúng ta trở nên bí bách, khó trao đổi chất và hình thành các loại mụn. Vậy nên bạn cần tẩy ra chết khoảng 2 lần một tuần để loại bỏ những lớp tế bào chết và các loại chất ứ đọng trên da. Từ đó sẽ giúp da được thông thoáng hơn mà giảm thiểu khả năng gây mụn ẩn hơn trước, đồng thời cũng kích thích các quá trình sản sinh da mới và đào thải bã nhờn trên mặt hiệu quả.

Nên tẩy da chết từ 1-2 lần/tuần!

3. Xông hơi và massage da mặt

Xông hơi và massage da mặt sẽ khiến các lỗ chân lông được thoáng hơn và giảm việc tích tụ các chất bẩn gây viêm nhiễm ở đây, đồng thời thực hiện thói quen này sẽ giúp da được thư giãn, từ đó khiến chất lượng và sức khỏe của da được cải thiện tốt hơn.

4. Đắp các loại mặt nạ dưỡng da

Đắp các loại mặt nạ sẽ giúp sức khỏe và độ đẹp của da trở nên tốt hơn. Các loại dưỡng chất có trong da không chỉ giúp làm giảm các tình trạng mụn mà còn dưỡng da trắng mịn, mềm mại hơn. Từ đó khiến da mặt của bạn trở nên đẹp và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Đắp mặt nạ cũng giúp cải thiện tình trạng mụn ẩn!

5. Cải thiện thói quen sống

Như đã phân tích phía trên, những thói quen sống không lành mạnh như làm việc quá sức, thức khuya, stress kéo dài, lo âu và mệt mỏi thường xuyên không chỉ khiến sức khỏe toàn thân đi xuống mà còn làm cho da trở nên xấu hơn. Nếu bạn không sớm cải thiện tình trạng này tình trạng mụn sẽ càng chuyển biến tệ hơn, và vì nguyên nhân này xuất phát từ bên trong cơ thể nên những biện pháp cải thiện bên ngoài sẽ trở nên vô ích, vừa tốn kém tiền bạc lại phí phạm sức lực của bạn một cách không cần thiết.

Thay đổi thói quen sính hoạt chính là nền tảng cho một làn da khỏe và một sức khỏe tốt!

6. Bổ sung chất dinh dưỡng

Trong trường hợp mụn ẩn xuất phát do cơ địa, có thể là từ các loại bệnh lý, thay đổi nội tiết tố thì ngoài việc chữa trị tình trạng sức khỏe tổng quan của mình, bạn nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng da tốt hơn. Đồng thời bổ sung các dưỡng chất từ bên trong sẽ góp phần giảm nhẹ những tác động xấu của những vấn đề bệnh lý lên làn da của bạn, từ đó sẽ khiến các tình trạng mụn được chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Bổ sung các chất dinh dưỡng hợp lý để điều chỉnh chứng rối loạn nội tiết tố!

Trên đây là các thông tin chi tiết về nguyên nhân gây mụn ẩn và các cách trị mụn ẩn hiệu quả nhất. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã hiểu rõ những lý do khiến loại mụn khó chịu này xuất hiện trên da mình và biết được cách chấm dứt tình trạng này sớm nhất. Chúc bạn có một làn da luôn khỏe mạnh và được cải thiện qua từng ngày.