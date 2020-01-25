Dẹp sạch đám mụn đầu đen cứng đầu chỉ với những nguyên liệu có sẵn trong nhà, ai cũng có thể áp dụng

Chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy tự ti khi khuôn mặt chi chít mụn đầu đen, đặc biệt là ở vùng cánh mũi. Đừng lo lắng, hãy thử áp dụng ngay những cách trị mụn đầu đen cực đơn giản này:

Cách làm: Chọn loại bột cám gạo thật mịn trộn với sữa chua không đường và đắp lên mặt, đặc biệt là ở vùng mũi (mỗi lần giữ khoảng 30 - 45 phút sau đó rửa sạch với nước). Kiên trì áp dụng, mụn đầu đen ở vùng mũi sẽ giảm rõ rệt.

Cám gạo chứa các chất có khả năng sát khuẩn rất tốt, đặc biệt là cánh mũi và vùng chữ T trên khuôn mặt.

Trị mụn đầu đen bằng bột cám gạo - Ảnh minh họa: Internet

2. Mật ong

Cách trị mụn đầu đen với mật ong cực kỳ đơn giản, các nàng lựa chọn loại mật ong nguyên chất (mật mía sẽ không tốt cho da vì lượng đường trong mật mía cao, dễ khiến da bị bắt nắng).

Cách làm: Lấy một lượng vừa đủ mật ong thoa lên mặt, đặc biệt là vùng mũi, sau đó mát xa nhẹ nhàng. Thời gian mát xa khoảng 15 phút (để lâu dễ bị gây kích ứng) rồi rửa lại với nước ấm, cuối cùng rửa lại bằng nước lạnh.

Mật ong nguyên chất trị mụn đầu đen hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

3. Trứng gà

Có nhiều cách trị mụn đầu đen với trứng gà nhưng đơn giản nhất và đem lại hiệu quả cao nhất chính là sử dụng trứng gà luộc.

Cách làm: Luộc trứng trong nồi đến khi nước sôi, lấy đũa khuấy đều thành vòng tròn, lấy trứng làm tâm điểm (mẹo dân gian), khuấy chừng 1 phút thì tắt bếp.

Bóc trứng khi còn ấm, sau đó lăn đều khắp mặt (đặc biệt là những vùng có nhiều mụn đầu đen, mụn cám). Thời gian lăn khoảng 2 phút là được.

Mụn đầu đen bị hút vào trong, khi bóc lớp lòng trắng bên ngoài sẽ thấy nhân mụn bị hút vào lòng đỏ - Ảnh minh họa: Internet

4. Kem đánh răng

Trong kem đánh răng chứa sodium pyrophosphate có tác dụng loại bỏ các chất cặn bã, chất bẩn trên da. Ngoài ra, kem đánh răng còn giúp sát khuẩn rất tốt đối với làn da bị mụn.

Cách sử dụng: Bôi trực tiếp kem đánh răng lên vùng đầu mũi trong khoảng 20 phút hoặc trộn chung với muối, sau đó chà lên vùng mũi nhiều lần, cuối cùng là rửa lại với nước sạch, thực hiện 1 tuần 3 lần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.



Kem đánh răng có khả năng sát khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Trước khi áp dụng các cách trị mụn đầu đen trên, các nàng nên xông mặt với nước nóng để lỗ chân lông được giãn nở, giúp nhân mụn dễ bong ra.