Đằng sau sự giỏi giang khác thường của vợ mới cưới trong phòng ngủ là bí mật khiến người chồng đứng hình

Tâm sự gia đình 22/10/2026 02:00

Ở em hội tụ đầy đủ một người phụ nữ truyền thống mà cả gia đình tôi ao ước. Đặc biệt là cá nhân tôi. Thời trai trẻ cũng không ít mối tình chớp nhoáng. Thú thật là tôi cũng đã có quan hệ với vài ba cô. Bây giờ lại lấy được một người vợ “lần đầu” với mình thì còn diễm phúc nào bằng.

Em bên ngoài rất hiền ngoan, kiểu phụ nữ truyền thống, trẻ hơn tôi 5 tuổi. Lúc mới gặp em tôi đã nhận định em chính là người bạn đời của tôi. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng thế nào khi tôi dẫn về một cô con dâu vừa ngoan vừa hiền lại có lý lịch rất đàng hoàng như vậy.

Em kể với tôi, tôi là mối tình đầu tiên của tôi. Trước đây hồi còn sinh viên em không để ý đến chuyện tình yêu mà chỉ tập trung vào học tập. Bố mẹ em muốn em như thế.

Em ra trường và được bố mẹ sắp xếp cho một chân công chức nhà nước. Công việc không mấy bận rộn nhưng em chăm chỉ với lại bố mẹ cũng có quan hệ nên em tuy còn trẻ cũng đã có một chút địa vị. Ở em hội tụ đầy đủ một người phụ nữ truyền thống mà cả gia đình tôi ao ước. Đặc biệt là cá nhân tôi. Thời trai trẻ cũng không ít mối tình chớp nhoáng. Thú thật là tôi cũng đã có quan hệ với vài ba cô. Bây giờ lại lấy được một người vợ “lần đầu” với mình thì còn diễm phúc nào bằng.

Đằng sau sự giỏi giang khác thường của vợ mới cưới trong phòng ngủ là bí mật khiến người chồng đứng hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mong đợi mãi rồi cũng đến ngày. Chúng tôi cưới sau 6 tháng hẹn hò. Đêm tân hôn tôi vô cùng hồi hộp dù đã “chinh chiến” không ít. Tôi thèm khát được khám phá cơ thể trong trắng của em. Tắm rửa xong, vợ tôi xuất hiện trước giường ngủ là một người hoàn toàn khác. Một cô gái vô cùng nóng bỏng với bộ váy ngủ ren đỏ sexy không thể tả. Tôi choáng ngợp không kìm được bản năng của mình đang dâng trào ngùn ngụt liền kéo em xuống giường lăn lộn lên người em, bàn tay điên cuồng lần mò khắp cơ thể em.

Bất ngờ em lật người tôi lại, trườn lên ngực tôi thực và thực hiện màn dạo đầu vô cùng điêu luyện. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn em nhưng không kịp. Sự cuồng nhiệt của em đã khiến đầu óc tôi u mê quên tất cả.Tôi ngây ngất mặc cho em điều khiển cơ thể mình và hưởng thụ niềm khoái cảm đê mê mà chưa bao giờ tôi được nếm trải. 

Sáng, khi tôi đang còn mơ màng trên giường thì em đã dậy từ lúc nào. Sau cuộc giao hoan đêm qua tôi đã thiếp đi mà không kịp nghĩ gì. Nhìn trên giường đã được dọn dẹp ngăn nắp. Bộ váy sexy vợ còn treo trên móc áo tôi chợt nghĩ về những chuyện tối hôm qua. Tôi thật sự hoang mang lắm. Tôi không hoàn toàn nghi ngờ vợ mình đã không còn trinh trắng. Bởi chính bản thân tôi đủ trải nghiệm để nhận ra đêm qua chính là đêm  “đầu tiên” của em. Sự khăng khít của em đã cho tôi biết điều đó. Nhưng em quá giỏi “chuyện ấy” khiến tôi không thể tin được.

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Khác với nhiều cô gái khác khi làm dâu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Ngày về làm dâu đầu tiên mẹ cứ nhìn tôi mải miết. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thấy mẹ tôi đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của tôi bà liền quay đi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích đối với sức khỏe khi dùng bắp luộc cho bữa sáng

Lợi ích đối với sức khỏe khi dùng bắp luộc cho bữa sáng

Dinh dưỡng 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/10/2026), 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/10/2026), 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau dáng vẻ trầm ngâm của người chồng khiến cô vợ xót xa đau đớn

Sự thật chấn động đằng sau dáng vẻ trầm ngâm của người chồng khiến cô vợ xót xa đau đớn

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/10/2026), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Cuối ngày hôm nay (22/10/2026), 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đằng sau sự giỏi giang khác thường của vợ mới cưới trong phòng ngủ là bí mật khiến người chồng đứng hình

Đằng sau sự giỏi giang khác thường của vợ mới cưới trong phòng ngủ là bí mật khiến người chồng đứng hình

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau đề nghị đường đột của em chồng khiến người phụ nữ vừa mất chồng sụp đổ

Sự thật chấn động đằng sau đề nghị đường đột của em chồng khiến người phụ nữ vừa mất chồng sụp đổ

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Nửa đêm chồng lặng lẽ rời đi, tôi tò mò theo sau và phát hiện sự thật không thể ngờ

Nửa đêm chồng lặng lẽ rời đi, tôi tò mò theo sau và phát hiện sự thật không thể ngờ

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 22/10/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI CƯNG CHIỀU, mang lộc trao tận tay, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vây bám

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau mối quan hệ với ô sin lớn tuổi khiến người vợ đau đớn gấp bội

Sự thật chấn động đằng sau mối quan hệ với ô sin lớn tuổi khiến người vợ đau đớn gấp bội

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 22/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Năm 22/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/10/2026, 3 con giáp Thiên Hoàng chiếu mệnh, vận đỏ chạm nóc, CÁT KHI HANH THÔNG, thành công nối tiếp

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/10/2026, 3 con giáp Thiên Hoàng chiếu mệnh, vận đỏ chạm nóc, CÁT KHI HANH THÔNG, thành công nối tiếp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật chấn động đằng sau đề nghị đường đột của em chồng khiến người phụ nữ vừa mất chồng sụp đổ

Sự thật chấn động đằng sau đề nghị đường đột của em chồng khiến người phụ nữ vừa mất chồng sụp đổ

Sự thật chấn động đằng sau mối quan hệ với ô sin lớn tuổi khiến người vợ đau đớn gấp bội

Sự thật chấn động đằng sau mối quan hệ với ô sin lớn tuổi khiến người vợ đau đớn gấp bội

Bắt lỗi tướng số cấm dâu mới cưới, mẹ ngã ngửa khiến con trai ôm họa

Bắt lỗi tướng số cấm dâu mới cưới, mẹ ngã ngửa khiến con trai ôm họa

Luôn chê vợ rảnh rỗi, anh chồng ngã ngửa khi về nhà sớm nhìn thấy tô cơm sống nhăn nhở

Luôn chê vợ rảnh rỗi, anh chồng ngã ngửa khi về nhà sớm nhìn thấy tô cơm sống nhăn nhở

Phản ứng của người phụ nữ khi phát hiện bộ mặt thật của chồng sau cuộc nói chuyện đêm khuya

Phản ứng của người phụ nữ khi phát hiện bộ mặt thật của chồng sau cuộc nói chuyện đêm khuya

Đằng sau ngày trở về rách rưới của gã chồng gom tiền theo bồ là câu nói sát thương từ chính con trai

Đằng sau ngày trở về rách rưới của gã chồng gom tiền theo bồ là câu nói sát thương từ chính con trai