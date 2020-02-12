Học Bảo Thy cách skincare loại bỏ mụn ẩn, dưỡng da trắng hồng căng mướt như em bé

Chăm sóc da 12/02/2020 17:24

Tiết lộ bí quyết chăm sóc da hàng ngày, Bảo Thy khiến chị em thi nhau áp dụng để sở hữu làn da trắng hồng không tì vết.

Ở tuổi 32, Bảo Thy khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu làn da căng mướt như em bé.

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Mỗi lần khoe mặt mộc, làn da căng mịn của Bảo Thy lại nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng – Ảnh: Internet

Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ bí quyết chăm sóc da mỗi ngày để ngăn ngừa lão hóa trên trang cá nhân. Theo đó, cô nàng từng gặp phải tình trạng mụn ẩn suốt một thời gian dài và phải tốn rất nhiều công sức để tìm ra phương pháp phù hợp.

Không dùng dầu tẩy trang và mặt nạ giấy

Bảo Thy cho biết nguyên nhân khiến cô bị mụn ẩn là do thường xuyên dùng dầu tẩy trang và mặt nạ giấy. Bởi lẽ nếu dùng dầu tẩy trang không đúng cách, nhũ hóa không cẩn thận thì cặn bã và dầu tích tụ lại sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Chính điều này sẽ dẫn đến tình trạng mụn ẩn và mụn cám.

Trong khi đó, nếu quá lạm dụng mặt nạ giấy sẽ xảy ra tình trạng hút ngược dưỡng chất lẫn bụi bẩn khiến da mất đi độ đàn hồi và nhanh lão hóa.

Thải độc tố da định kỳ

Để ngăn ngừa và điều trị mụn ẩn, việc thải độc cho da là vô cùng quan trọng. Theo Bảo Thy, những liệu pháp detox cho làn da sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ mà các sản phẩm làm sạch da hằng ngày không thể làm được. Đây cũng chính là bí quyết để làn da của bạn trở nên căng bóng, mịn màng.

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Đối với Bảo Thy, thải độc da định kỳ rất quan trọng - Ảnh: Internet

Thiết lập thời gian biểu chăm sóc da đúng cách

Để sở hữu làn da trẻ hóa và luôn trắng hồng mịn màng, việc chăm sóc da mỗi ngày là vô cùng quan trọng. Riêng với giọng ca “Lưng chừng hạnh phúc”, cô thiết lập hẳn một lộ trình khoa học để chăm sóc da tốt nhất để thực hiện hàng ngày. Cụ thể, thời gian biểu cho việc chăm sóc da của Bảo Thy như sau:

- Buổi sáng trước 8 giờ: Dưỡng da kết hợp bôi kem chống nắng cho da mặt và vùng cổ (kể cả khi không phải ra ngoài).

- Khoảng 5 giờ chiều: Tẩy trang kỹ càng (kể cả khi không trang điểm) và rửa mặt thật sạch để da được thông thoáng. Sau khi làm sạch, nữ ca sĩ sẽ sử dụng các sản phẩm dưỡng da ban đêm. Đặc biệt, mỗi bước dưỡng da nên cách nhau từ 3 – 5 phút để dưỡng chất có đủ thời gian thẩm thấu.

- Ngủ trước 12 giờ đêm và không sử dụng đồ uống chứa cồn.

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Tránh thức khuya để bảo vệ da - Ảnh: Internet

Tùy theo tình trạng da mà mỗi người cần có những cách skincare khác nhau. Tuy nhiên, nếu chưa tìm được cho mình một phương pháp chăm sóc da phù hợp thì những bí quyết được Bảo Thy chia sẻ trên cũng rất đáng để thử nghiệm.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu làn da hằng mơ ước!

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