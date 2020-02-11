Dùng gel nha đam theo lời khuyên của chuyên gia, da dẻ xấu đến mấy cũng trở nên trắng hồng, mềm mịn như em bé

Trao đổi với nhiều chuyên gia nổi tiếng, Byrdie đã tổng hợp được rất nhiều lời khuyên về cách dưỡng da bằng gel nha đam cực kỳ bổ ích cho phái đẹp.

Nha đam là một trong những thành phần tự nhiên được rất nhiều người ưa chuộng trong việc chăm sóc làn da và mái tóc. Loài thực vật mọng nước này rất giàu dưỡng chất có khả năng dưỡng ẩm, trị mụn trứng cá, làm dịu và chống lão hóa. Marnie Nussbaum - Bác sĩ da liễu, nhà hóa học mỹ phẩm của Perry Romanowski đã có những chia sẻ bổ ích về cách dưỡng da bằng gel nha đam tại nhà.

Tác dụng dưỡng da của gel nha đam Làm dịu da Bác sĩ da liễu Nussbaum chia sẻ rằng nha đam được sử dụng nhiều nhất để làm dịu tình trạng mẩn ngứa hoặc kích ứng. Thành phần gel mát lạnh giàu dưỡng chất từ loại thực vật này có tác dụng điều trị dị ứng và làm mềm rất hiệu quả. Gel nha đam mang đến hiệu quả cao trong việc điều trị kích ứng, mẩn ngứa - Ảnh: Internet Ngăn ngừa mất nước Mất nước xảy ra khi da thiếu độ ẩm, điều này có thể gây nên tình trạng khô và viêm. Theo nghiên cứu, các phytosterol có nhiều trong gel nha đam sẽ làm dịu cơn ngứa và kích ứng, ngăn ngừa mất nước qua da. Công dụng này rất cần thiết để chăm sóc da khi thời tiết hanh khô, nắng nóng.

Giữ ẩm Cung cấp và duy trì độ ẩm là những tác dụng tuyệt vời nhất từ gel nha đam. Do đó, nguyên liệu tự nhiên này rất hữu ích trong việc điều trị da bong tróc, nứt nẻ, bệnh vẩy nến, chàm da. Gel nha đam dưỡng ẩm rất tốt, do đó có thể điều trị hiệu quả bệnh vẩy nến - Ảnh: Internet Thúc đẩy quá trình chữa lành mụn Nhờ hàm lượng dồi dào axit salicylic, gel nha đam giúp chữa lành mụn trứng cá nhanh chóng, phục hồi sẹo thâm sau mụn hữu hiệu. Chuyên gia Nussbaum còn khuyên phụ nữ nên sử dụng loại nguyên liệu này trước khi trang điểm để dưỡng ẩm và bảo vệ làn da tốt hơn. Cách dưỡng da bằng gel nha đam Biết cách sử dụng gel nha đam, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, căng mướt - Ảnh: Internet Chuyên gia Nussbaum khuyên mọi người nên sử dụng gel nha đam kết hợp với một số nguyên liệu tự nhiên như mật ong, tinh bột, tinh dầu để làm mặt nạ dưỡng da tại nhà. Đối với những người đang gặp phải tình trạng mẩn ngứa, tốt nhất là nên thoa loại gel tự nhiên này từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Đặc biệt, bạn có thể cho gel nha đam vào ngăn mát tủ lạnh để làm tăng hiệu quả làm dịu da. Gel nha đam mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet Học ngay cách dưỡng da bằng gel nha đam từ chuyên gia trên, bạn sẽ chẳng cần tốn quá nhiều tiền cho các sản phẩm làm đẹp nhưng vẫn sở hữu làn da rạng rỡ, tươi tắn.

7 cách sử dụng gel nha đam làm đẹp tại nhà được bác sĩ da liễu khuyến khích Theo lời khuyên của các bác sĩ da liễu được đăng tải trên Health, bạn có thể sử dụng gel nha đam để điều trị mụn trứng cá, vết thương nhỏ và một số vấn đề về da khác sau đây.

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