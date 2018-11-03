7 cách sử dụng gel nha đam làm đẹp tại nhà được bác sĩ da liễu khuyến khích

Gel nha đam chứa axit salicylic cùng các hợp chất khử trùng khác có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây ra mụn trứng cá, theo lời Francesca Fusco, trợ lý giáo sư lâm sàng về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai (New York).

Gel nha đam được ví von như một nhà vô địch trong việc làm đẹp vì chúng mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời đối với làn da. Bạn có thể sử dụng loại nguyên liệu này để xử lý đến 7 vấn đề về da khó nhằn, "cứng đầu" sau đây.

Một lưu ý trước khi áp dụng nha đam trên làn da bị viêm là hãy kiểm tra ở vùng da khác trên cơ thể. Vì trong một số trường hợp hiếm hoi, gel nha đam có thể gây ra phản ứng ở những người sở hữu làn da quá nhạy cảm.

Không chỉ là phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để điều trị mụn, nguyên liệu này còn là một chất tẩy rửa lành mạnh làm sạch làn da.

Gel nha đam mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Gel nha đam dưỡng ẩm cho da khô

Gel nha đam giàu các khoáng chất, enzyme, chất chống oxy hóa cùng nhiều vitamin như A, C và E. Tất cả chúng đều hoạt động cùng nhau để tăng cường hàng rào bảo vệ sức khỏe của da.

Debra Jaliman, bác sĩ da liễu (New York) nói: “Nha đam có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời. Loại thực vật này chứa polyphenol, có công dụng bảo vệ và chống lại ung thư da, đồng thời ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do".

Gel nha đam làm dịu da kích thích

Các tình trạng như bệnh rosacea, eczema và vẩy nến thường liên quan đến khô và viêm. Nguồn axit béo của gel nha đam cùng với một loại enzyme gọi là bradykinin có thể giúp làm dịu da đang gặp phải những vấn đề trên, chia sẻ từ Tiến sĩ Fusco.

Không chỉ dưỡng ẩm, gel nha đam còn chữa trị một số vấn đề về da khô, viêm, kích ứng - Ảnh: Internet

Gel nha đam trị bỏng và vết thương

Tiến sĩ Fusco nói: "Ngoài các tính chất kháng khuẩn, gel nha đam còn chứa các hợp chất có thể làm giảm viêm".

Nước ép nha đam dưỡng ẩm, vì vậy có thể giúp tăng độ đàn hồi của da trong quá trình lành lại. Một nghiên cứu khoa học cho thấy loại thực vật này có thể tăng tốc độ chữa lành vết thương bỏng nhẹ trong gần 9 ngày. Nhưng tốt nhất là chỉ sử dụng nha đam trên những vết thương nhỏ và bỏng nhẹ.

Gel nha đam điều trị bỏng lạnh

Các đặc tính kháng khuẩn của loại thực vật này có thể giúp chống lại virus herpes. Nha đam cũng có thể giúp giảm và bảo vệ da bị kích thích.

Có thể nói nha đam là nguyên liệu nuôi dưỡng làn da toàn diện - Ảnh: Internet

Gel nha đam như kem cạo râu

Nhờ kết cấu gel, nha đam là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời. Đặc tính kháng khuẩn của chúng có lợi khi bạn cạo râu mà không hề gây tổn thương da hay nang lông, chia sẻ của Tiến sĩ Jaliman.

Gel nha đam tẩy trang tự nhiên

Vì đặc tính dịu nhẹ và có độ pH đồng nhất với da, gel nha đam hoạt động như một loại dầu tẩy trang tự nhiên.

"Nha đam chống lão hóa và giữ ẩm, đây thực sự là một sản phẩm làm đẹp tự nhiên hoàn hảo. Và đây là lựa chọn tốt cho những người có làn da nhạy cảm, dễ phản ứng với các thành phần trong nước tẩy trang trên thị trường" - Tiến sĩ Jaliman nói.



Gel nha đam là một sản phẩm làm đẹp tự nhiên tuyệt vời - Ảnh: Internet

Hãy ghi nhớ những lời khuyên và tác dụng cụ thể của gel nha đam trên, bạn sẽ chẳng cần đến mỹ phẩm đắt tiền mà vẫn sở hữu làn da hoàn hảo.