Trộn gel nha đam với 3 nguyên liệu tự nhiên này, bạn sẽ nhận được lọ kem dưỡng ẩm, trẻ hóa da tốt như 'thần dược'

Chăm sóc da 23/10/2018 10:46

Hãy theo dõi cách làm kem dưỡng ẩm, trẻ hóa da mặt bằng nha đam sau đây của Boldsky, mọi vấn đề trong mùa đông như khô nứt, bong tróc, nhăn nheo sẽ được giải quyết triệt để.

Bạn nên nhớ rõ quan điểm mọi loại da đều cần cấp độ ẩm, dưỡng chất để tự sửa chữa và phục hồi, trong đó có cả da dầu nhờn.

Áp dụng kem dưỡng ẩm là công đoạn chăm sóc cần thiết vì chúng làm cho da ngậm nước ngay cả khi đang bị mụn trứng cá. Tuy nhiên, nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn không thể sử dụng kem dưỡng một cách tùy ý.

Đối với làn da nhờn và nhạy cảm, chất dưỡng ẩm dựa trên gel là lựa chọn hoàn hảo nhất. Ở đây, bài viết sẽ gợi ý cho bạn công thức làm kem dưỡng ẩm da bằng nha đam, nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời dành cho làn da. 

Trộn gel nha đam với 3 nguyên liệu tự nhiên này, bạn sẽ nhận được lọ kem dưỡng ẩm, trẻ hóa da tốt như 'thần dược' - Ảnh 1
Gel nha đam mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da, đặc biệt là dưỡng ẩm vào mùa lạnh - Ảnh: Internet

Công thức làm kem dưỡng ẩm nha đam

Thành phần: 

- 1/3 ly gel nha đam tươi

- ½ muỗng canh dầu ô liu

- 5-6 giọt tinh dầu trà

- 5-6 giọt tinh chất hoa hồng

Cách làm:

Lấy lá nha đam tươi gọt vỏ, rửa sạch sau đó thái nhuyễn đổ vào chậu nước muối pha loãng ngâm trong 2 phút. Vớt nha đam ra rửa lại với nước mát, đổ ra rổ cho ráo nước. Tiếp theo, xay nhuyễn chúng, lọc lấy phần nước cho ra chiếc bát.

Thêm các loại tinh dầu đã chuẩn bị vào, khuấy đều lên, sau đó bạn sẽ nhận được một loại kem gel có khả năng dưỡng ẩm tự nhiên hiệu quả.

Trộn gel nha đam với 3 nguyên liệu tự nhiên này, bạn sẽ nhận được lọ kem dưỡng ẩm, trẻ hóa da tốt như 'thần dược' - Ảnh 2
Hỗn hợp kem dưỡng ẩm mùa đông cho da nhạy cảm bằng gel nha đam và các loại tinh dầu - Ảnh: Internet

Bạn có thể cất giữ loại kem này trong lọ thủy tinh, đặt cách xa ánh sáng mặt trời và sử dụng trong vòng 3 - 4 tuần.

Hãy dùng loại kem dưỡng ẩm này thoa lên da ít nhất 2 lần một ngày, vào buổi sáng và ban đêm trước khi đi ngủ để có làn da mịn màng và dẻo dai.

Trộn gel nha đam với 3 nguyên liệu tự nhiên này, bạn sẽ nhận được lọ kem dưỡng ẩm, trẻ hóa da tốt như 'thần dược' - Ảnh 3
Kem dưỡng ẩm tự nhiên từ nha đam cấp ẩm mạnh mẽ, chuyên sâu mà không gây kích ứng cho làn da - Ảnh: Internet

Lợi ích của kem dưỡng ẩm nha đam

Gel nha đam chứa rất nhiều loại vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu để làm dịu và duy trì làn da khỏe mạnh. Giàu chất chống oxy hóa, vitamin A, vitamin C và vitamin E, loại thực vật này giúp phục hồi và nuôi dưỡng làn da tuyệt vời.

Nếu đang gặp phải vấn đề về mụn, loại lá này sẽ chữa lành nhanh chóng nhờ chứa nhiều đặc tính chống viêm, kháng khuẩn. Gel nha đam còn loại bỏ dầu thừa bằng các đặc tính làm se, điều này giúp làn da mềm mịn, săn chắc. 

Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa trong nha đam giúp giải quyết triệt để mọi vấn đề về da trong mùa đông như khô nứt, bong tróc, nhăn nheo.

Trộn gel nha đam với 3 nguyên liệu tự nhiên này, bạn sẽ nhận được lọ kem dưỡng ẩm, trẻ hóa da tốt như 'thần dược' - Ảnh 4
Gel nha đam không chỉ dưỡng ẩm mà còn trị mụn, hút dầu dư thừa trên da - Ảnh: Internet

Trong khi đó, tinh dầu trà có đặc tính chống vi khuẩn giúp kiểm soát sự sản xuất dầu dư thừa, bã nhờn, tẩy tế bào chết, do đó nuôi dưỡng làn da hoàn hảo và tươi sáng. 

Thường xuyên sử dụng tinh dầu hoa hồng giúp điều trị sẹo mụn trứng cá, đốm đen, nếp nhăn... Ngoài ra, loại dầu này có khả năng dưỡng ẩm bằng cách duy trì sự cân bằng độ pH trên da. 

Với những lợi ích tuyệt vời trên, bạn còn ngần ngại gì mà chưa làm ngay lọ kem dưỡng từ gel nha đam trên và sử dụng?

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