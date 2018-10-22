10 bí quyết 'vàng' trong chế độ chăm sóc da mặt hàng ngày của Hàn Quốc giúp phụ nữ đẩy lùi lão hóa, trẻ ra hơn 15 tuổi

Bên cạnh gen di truyền, họ sở hữu được những điều đáng ngưỡng mộ này bằng cách kiên trì áp dụng hệ thống chăm sóc da hàng ngày kỹ càng, khoa học. Cụ thể, đa số phụ nữ Hàn Quốc đều áp dụng hệ thống dưỡng da sau đây.

Phụ nữ Hàn Quốc nổi tiếng với làn da mịn màng, trong suốt như thủy tinh cùng nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian.

Một trong những bí mật về làn da trong suốt như thủy tinh của phụ nữ Hàn Quốc là làm sạch kép. Có nghĩa là sau khi dùng chất tẩy rửa dạng dầu, họ sẽ rửa sạch da mặt một lần nữa bằng sản phẩm dựa trên nước. Điều này góp phần loại sạch các tác nhân, vi khuẩn, bụi bẩn, bã nhờn trong lỗ chân lông giúp làn da thông thoáng.

Bước đầu tiên trong thói quen chăm sóc da Hàn Quốc là làm sạch bằng chất tẩy rửa dạng dầu. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng bông mềm, bàn tay hay miếng bọt biển. Trong đó, bọt biển ít gây ra dị ứng nhất, cho phép bạn làm sạch làn da 100%, đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn tế bào chết.

3. Loại bỏ mụn đầu đen

Đây là một trong những bước quan trọng nhất trên con đường sở hữu làn da hoàn hảo. Lột sạch mụn đầu đen còn hỗ trợ tẩy tế bào chết, tăng thẩm thấu của các sản phẩm khác giúp nuôi dưỡng làn da hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc lạm dụng công đoạn này cũng mang đến rất nhiều tác hại cho da mặt, do đó, chỉ cần làm điều này 1 - 2 lần mỗi tuần.

Mụn đầu đen và tế bào chết được tẩy sạch, làn da không chỉ sạch sẽ mà còn tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất - Ảnh: Internet

4. Toner

Đây là bước chăm sóc da quan trọng nhưng nhiều người lại thường bỏ lỡ. Vì sau khi trải qua các công đoạn sử dụng nước, da trở nên dễ tổn thương và cần thêm độ ẩm. Toner là món mỹ phẩm đảm nhận nhiệm vụ này hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Các thành phần trong toner đa phần được làm từ men tự nhiên. Nguyên liệu này thực sự hiệu quả vì không chỉ dưỡng ẩm mà còn làm tăng độ đàn hồi cho da. Loại dung dịch này còn chứa nước khoáng giúp làn da mềm mại, ngậm nước trong thời gian dài.

5. Tinh chất và huyết thanh

Đây là một trong những bước quan trọng nhất. Tùy thuộc vào mục tiêu, bạn nên chọn sản phẩm sao cho phù hợp. Khi sử dụng các dạng mỹ phẩm này, bạn nên mát xa theo chuyển động tròn thật nhẹ nhàng để đạt được hiệu quả tối ưu.

Phụ nữ Hàn Quốc thường sử tinh chất và huyết thanh giàu dưỡng chất có khả năng tái tạo tế bào mới, kích thích sản sinh collagen và estrogen. Đây chính là bí quyết giúp họ sở hữu nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật.

6. Nước uống đẹp da

Tác dụng của huyết thanh và tinh chất có thể được tăng lên nếu bạn bổ sung thêm các dạng nước dinh dưỡng. Thói quen uống thêm dưỡng chất sẽ giúp làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Giống như tinh chất, thức uống vitamin có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề về da khác nhau, trong đó có lão hóa.

Ở Hàn Quốc, phụ nữ thường bổ sung dưỡng chất chiết xuất từ rễ nhân sâm vì chúng kích thích sự sản xuất tế bào, bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Đồng thời cho phép tổng hợp collagen và elastane chống lão lão hóa.

7. Mặt nạ

Mặt nạ có nghĩa vụ tăng cường sức đề kháng giúp da dễ dàng thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Giống như các bước trước đó, bạn cần lựa chọn sản phẩm phụ thuộc vào tính chất da.

Để giữ ẩm, phụ nữ Hàn Quốc sử dụng mặt nạ với chiết xuất từ ​​ốc sên; để làm cho da sáng hơn, họ sử dụng sản phẩm chứa vitamin C.

Mặt nạ là thứ mỹ phẩm mà phụ nữ Hàn Quốc sử dụng hàng ngày để nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

8. Kem mắt

Làn da quanh mắt cần được nuôi dưỡng riêng biệt, chuyên sâu, do đó, bạn phải dùng kem mắt mỗi ngày - Ảnh: Internet

Khi chăm sóc làn da, phụ nữ Hàn Quốc luôn chú trọng đến vùng da mỏng manh quanh mắt. Nếu sử dụng loại mỹ phẩm này, hãy cẩn thận khi thoa lên da bằng đầu ngón tay, đừng ấn quá mạnh và không kéo quá căng. Dưỡng chất sẽ loại bỏ các quầng thâm, sưng và cải thiện lưu thông máu.

9. Kem dưỡng da mặt

Bước này sẽ hoàn thành quá trình giữ và khóa độ ẩm trên da, cũng như làm dịu tình trạng viêm nếu có.

Một số loại kem được làm từ lòng đỏ trứng mang đến hiệu quả cao trong việc làm dịu da, trong khi những loại chiết xuất từ chất nhầy ốc sên có thể làm mịn các nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi da.

10. Chống nắng

Ánh sáng mặt trời kích thích quá trình lão hóa da tăng nhanh. Hầu hết phụ nữ Hàn Quốc đều sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, đây là bí quyết giúp họ luôn tươi trẻ.

Hãy thử áp dụng ngay chế độ chăm sóc da khoa học này của phụ nữ xứ kim chi để sở hữu nhan sắc tươi tắn, trẻ lâu.