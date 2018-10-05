Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên

Chăm sóc da 05/10/2018 10:25

Để ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ các nếp nhăn, đồng thời nuôi dưỡng làn da, bạn nên học ngay công thức mặt nạ từ chanh tươi của Boldsky.

Nếp nhăn là một trong những dấu hiệu lão hóa sớm xuất hiện trên da mặt, đặc biệt là khóe miệng, đuôi mắt và giữa trán. Tuy nhiên, vấn đề này không chỉ bắt nguồn bởi tuổi tác mà còn phụ thuộc vào chế độ chăm sóc hàng ngày của bạn. Chẳng hạn như các yếu tố như căng thẳng, chăm sóc da không đúng cách, tiếp xúc với ánh nắng quá mức, mất nước... 

Các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên da khi quá trình sản xuất collagen bị gián đoạn hoặc các sợi collagen và elastin bị tổn thương dẫn đến tình trạng da chảy xệ.

Boldsky sẽ cung cấp cho bạn một số biện pháp tự chế để điều trị nếp nhăn, đồng thời trẻ hóa làn da giúp bạn trông trẻ bằng chanh, loại quả vô cùng quen thuộc.

Chanh giàu vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen, từ đó cải thiện độ đàn hồi của da. Việc sử dụng loại quả này thường xuyên sẽ giúp thắt chặt các lỗ chân lông, đồng thời dưỡng trắng da.

Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên - Ảnh 1
Chanh giàu vitamin C, chất chống oxy hóa cũng nguồn dưỡng chất thiết yếu rất tốt cho quá trình tái tạo làn da, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Chanh và dầu ôliu

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê dầu ô liu

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, vắt nước cốt chanh tươi vào, sau đó thêm dầu ô liu. Dùng muỗng trộn đều chúng với nhau. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên trán, vùng da dưới mắt. Để yên trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng dầu hạnh nhân thay dầu ô liu.

Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên - Ảnh 2
Dầu ô liu là một trong những nguyên liệu cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào giúp làn da trẻ hóa, kéo căng các nếp nhăn - Ảnh: Internet

Chanh và mật ong

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Trộn mật ong và nước cốt chanh tươi, thoa hỗn hợp này lên khắp mặt và cổ. Để yên trong 10 phút, sau đó bạn có thể rửa sạch bằng nước lạnh. Biện pháp khắc phục này có thể được sử dụng ít nhất 2-3 lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên - Ảnh 3
Chanh và mật ong cũng là sự kết hợp hoàn hảo giúp xóa mờ nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Chanh và đường

Thành phần:

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng canh đường cát

Cách làm:

Phương thuốc này tương tự như cách tẩy tế bào chết. Trộn nước cốt chanh và đường cát vào trong chiếc bát để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp thu được lên khuôn mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn bằng đầu ngón tay trong 2-3 phút. Để hỗn hợp trong khoảng 15 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng phương thuốc này ít nhất 3 lần một tuần.

Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên - Ảnh 4
Nhờ vào tác dụng tẩy tế bào chết vượt trội, mặt nạ chanh và đường hỗ trợ tái tạo lại làn da, nhờ đó, xóa mờ các nếp nhăn - Ảnh: Internet

Chanh và sữa chua

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, kết hợp nước chanh tươi và sữa chua đã chuẩn bị rồi thoa đều lên khắp da mặt đã vệ sinh cẩn thận. Xoa bóp khuôn mặt trong vài phút. Để hỗn hợp trong khoảng 30 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước ấm và cuối cùng bằng nước lạnh. Lặp lại phương pháp này ít nhất 3 lần mỗi tuần để có kết quả nhanh hơn.

Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên - Ảnh 5
Axit tự nhiên từ chanh và sữa chua tăng kháng khuẩn giúp da kéo căng nếp nhăn, đồng thời điều trị mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tinh dầu chanh và vitamin E

Thành phần:

- 2-3 giọt tinh dầu chanh

- 1 viên vitamin E

- 1 muỗng canh dầu hạnh nhân

Cách làm:

Bước đầu tiên là trộn lẫn tinh dầu chanh cùng dầu vitamin E và dầu hạnh nhân trong chiếc bát. Áp dụng hỗn hợp này lên khuôn mặt, tập trung dưới mắt và mát xa nhẹ nhàng trong 2 phút. Giữ thêm 10 phút rồi rửa sạch. Bạn có thể áp dụng điều này mỗi ngày trước khi đi ngủ. 

Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên - Ảnh 6
Mặt nạ xóa nếp nhăn từ tinh dầu chanh và vitamin E còn giúp giữ ẩm cho da vào mùa lạnh - Ảnh: Internet

Những công thức mặt nạ từ chanh này có cách thực hiện, nguyên liệu lại dễ tìm và tốn chi phí thấp, do đó, hãy sử dụng chúng thường xuyên để xóa mờ nhanh chóng nếp nhăn "cứng đầu" trên da mặt.

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi

10 phương pháp loại bỏ nếp nhăn trên từng vùng da giúp phụ nữ trung niên trẻ ra vài tuổi

Brightside vừa đăng tải 10 phương pháp tự nhiên làm giảm các dấu hiệu lão hóa, loại bỏ nếp nhăn, quầng thâm giúp da mặt căng mịn, trẻ hóa.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp bằng chanh xóa mờ nếp nhăn chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 44 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 50 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay