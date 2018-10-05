Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên

Các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên da khi quá trình sản xuất collagen bị gián đoạn hoặc các sợi collagen và elastin bị tổn thương dẫn đến tình trạng da chảy xệ.

Nếp nhăn là một trong những dấu hiệu lão hóa sớm xuất hiện trên da mặt, đặc biệt là khóe miệng, đuôi mắt và giữa trán. Tuy nhiên, vấn đề này không chỉ bắt nguồn bởi tuổi tác mà còn phụ thuộc vào chế độ chăm sóc hàng ngày của bạn. Chẳng hạn như các yếu tố như căng thẳng, chăm sóc da không đúng cách, tiếp xúc với ánh nắng quá mức, mất nước...

Chanh giàu vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen, từ đó cải thiện độ đàn hồi của da. Việc sử dụng loại quả này thường xuyên sẽ giúp thắt chặt các lỗ chân lông, đồng thời dưỡng trắng da.

Boldsky sẽ cung cấp cho bạn một số biện pháp tự chế để điều trị nếp nhăn, đồng thời trẻ hóa làn da giúp bạn trông trẻ bằng chanh, loại quả vô cùng quen thuộc.

Chanh giàu vitamin C, chất chống oxy hóa cũng nguồn dưỡng chất thiết yếu rất tốt cho quá trình tái tạo làn da, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Chanh và dầu ôliu

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê dầu ô liu

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, vắt nước cốt chanh tươi vào, sau đó thêm dầu ô liu. Dùng muỗng trộn đều chúng với nhau. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên trán, vùng da dưới mắt. Để yên trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng dầu hạnh nhân thay dầu ô liu.

Dầu ô liu là một trong những nguyên liệu cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào giúp làn da trẻ hóa, kéo căng các nếp nhăn - Ảnh: Internet

Chanh và mật ong

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Trộn mật ong và nước cốt chanh tươi, thoa hỗn hợp này lên khắp mặt và cổ. Để yên trong 10 phút, sau đó bạn có thể rửa sạch bằng nước lạnh. Biện pháp khắc phục này có thể được sử dụng ít nhất 2-3 lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

Chanh và mật ong cũng là sự kết hợp hoàn hảo giúp xóa mờ nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Chanh và đường

Thành phần:

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng canh đường cát

Cách làm:

Phương thuốc này tương tự như cách tẩy tế bào chết. Trộn nước cốt chanh và đường cát vào trong chiếc bát để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp thu được lên khuôn mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn bằng đầu ngón tay trong 2-3 phút. Để hỗn hợp trong khoảng 15 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng phương thuốc này ít nhất 3 lần một tuần.

Nhờ vào tác dụng tẩy tế bào chết vượt trội, mặt nạ chanh và đường hỗ trợ tái tạo lại làn da, nhờ đó, xóa mờ các nếp nhăn - Ảnh: Internet

Chanh và sữa chua

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, kết hợp nước chanh tươi và sữa chua đã chuẩn bị rồi thoa đều lên khắp da mặt đã vệ sinh cẩn thận. Xoa bóp khuôn mặt trong vài phút. Để hỗn hợp trong khoảng 30 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước ấm và cuối cùng bằng nước lạnh. Lặp lại phương pháp này ít nhất 3 lần mỗi tuần để có kết quả nhanh hơn.

Axit tự nhiên từ chanh và sữa chua tăng kháng khuẩn giúp da kéo căng nếp nhăn, đồng thời điều trị mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tinh dầu chanh và vitamin E

Thành phần:

- 2-3 giọt tinh dầu chanh

- 1 viên vitamin E

- 1 muỗng canh dầu hạnh nhân

Cách làm:

Bước đầu tiên là trộn lẫn tinh dầu chanh cùng dầu vitamin E và dầu hạnh nhân trong chiếc bát. Áp dụng hỗn hợp này lên khuôn mặt, tập trung dưới mắt và mát xa nhẹ nhàng trong 2 phút. Giữ thêm 10 phút rồi rửa sạch. Bạn có thể áp dụng điều này mỗi ngày trước khi đi ngủ.

Mặt nạ xóa nếp nhăn từ tinh dầu chanh và vitamin E còn giúp giữ ẩm cho da vào mùa lạnh - Ảnh: Internet

Những công thức mặt nạ từ chanh này có cách thực hiện, nguyên liệu lại dễ tìm và tốn chi phí thấp, do đó, hãy sử dụng chúng thường xuyên để xóa mờ nhanh chóng nếp nhăn "cứng đầu" trên da mặt.