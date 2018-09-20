7 công thức đá viên se khít lỗ chân lông, giảm nếp nhăn giúp da mặt trẻ hóa, căng mịn như em bé

Do đó, muốn làn da khỏe đẹp, trẻ mãi chẳng già, hãy học ngay 7 công thức làm đá viên sau đây và dùng chúng để mát xa mặt mỗi ngày.

Bạn có biết rằng các công thức đá viên từ nguyên liệu tự nhiên có thể làm trẻ hóa làn da bằng cách kéo căng nếp nhăn, se khít lỗ chân lông . Vì khi mát xa đá lạnh lên da, nhiệt độ hạ thấp sẽ cải thiện tuần hoàn máu giúp phục hồi làn da hư tổn, thắt chặt và giảm nếp nhăn, cũng như ngăn ngừa lão hóa.

Đầu tiên, lấy một ít dưa hấu thái thành từng miếng nhỏ vừa vặn để đặt vào các khay đá. Làm lạnh trong ngăn đông từ 2 - 3 giờ đồng hồ. Sau đó, bạn có thể lấy chúng ra để mát xa khuôn mặt, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

Các dưỡng chất trong dưa hấu giúp làn da mệt mỏi trở nên tươi tắn, sáng mịn hơn.

Mát xa đá lạnh từ dưa hấu sẽ phục hồi làn da mệt mỏi, xỉn màu trở nên trắng hồng, rạng rỡ - Ảnh: Internet

Gói trà xanh

Đá làm bằng trà xanh giúp giảm những đốm đen và nếp nhăn trên khuôn mặt, khiến da trông trẻ trung và tươi tắn hơn. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời.

Ngâm túi trà hoặc vài lá trà xanh tươi trong nước nóng và để nguội. Chuyển trà xanh vào khay đá để vào ngăn đông tủ lạnh đến khi đông cứng. Sau đó, hãy nhẹ nhàng sử dụng chúng để xoa bóp trên khuôn mặt trong khoảng 1 - 2 phút theo chuyển động tròn, để khô tự nhiên.

Đá lạnh từ trà xanh giúp ngăn ngừa lão hóa da vượt trội nhờ lượng chất chống oxy hóa dồi dào - Ảnh: Internet

Gói nước hoa hồng

Nước hoa hồng hỗ trợ làm dịu và thắt chặt các lỗ chân lông giúp làn da rạng rỡ, căng mịn.

Các đặc tính làm se của loại dung dịch này ngăn ngừa nổi mụn và viêm da. Đổ nước hoa hồng vào khay đá và đóng băng trong tủ lạnh. Sau đó, dùng chúng để mát xa da mặt mỗi buổi tối, giữ qua đêm và rửa sạch lại vào sáng hôm sau.

Bạn có thể thêm cánh hoa hồng vào trong quá trình làm đá viên.

Mát xa mặt bằng đá viên từ nước hoa hồng làm dịu viêm, mụn và thắt chặt các lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Gói chanh tươi

Chanh giúp kiểm soát việc sản xuất dầu dư thừa trên da, điều này giúp ngăn ngừa nổi mụn.

Tất cả những gì bạn cần làm là trộn nước cốt của nửa quả chanh với 1 ly nước tinh khiết. Sau khi pha loãng chuyển hỗn hợp vào khay đá và làm đông. Sử dụng các hình khối đá để xoa bóp làn da.

Đá viên từ chanh tươi ngăn ngừa mụn, kiểm soát dầu nhờn - Ảnh: Internet

Gói sữa tươi

Axit lactic trong sữa giúp làn da trắng hồng tự nhiên. Bên cạnh đó, sữa tươi còn giữ ẩm giúp da ngậm nước.

Cho sữa vào khay đá sau đó làm động. Lấy các khối đá thu được mát xa nhẹ nhàng da mặt theo chuyển động tròn khoảng 2 đến 3 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước lạnh.

Đá lạnh từ sữa tươi có tác dụng dưỡng trắng da rất tuyệt vời - Ảnh: Internet

Gói cam tươi

Cam chứa vitamin C có tác dụng giải độc giúp thanh lọc làn da.

Lấy nước ép cam tươi đổ vào khay đá. Đóng băng và sử dụng những viên đá này mát xa khắp khuôn mặt. Lặp lại 2 - 3 lần, sau đó rửa sạch và lau khô.

Đá viên từ nước ép cam giúp thải độc, thanh lọc làn da - Ảnh: Internet

Gói bột nghệ

Đây là cách dễ dàng nhất để phục hồi làn da. Các đặc tính dưỡng trắng trong củ nghệ giúp làn da trắng hồng, rạng rỡ tức thì.

Trộn đều một ít bột nghệ với 1 ly nước lọc, đổ vào khay đá và đóng băng. Sử dụng các khối đá nghệ này để mát xa nhẹ nhàng trên da mặt. Làm điều này ít nhất 1 lần mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

Đá viên từ bột nghệ phục hồi làn da hư tổn cấp tốc - Ảnh: Internet

Chọn ra công thức đá viên tự nhiên phù hợp và dùng chúng để mát xa mặt mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng đẩy lùi các nếp nhăn, lỗ chân lông to, thâm sạm do lão hóa và sở hữu làn da căng mịn, tươi trẻ.