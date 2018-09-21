Dừng ngay những thói quen làm đẹp này nếu không muốn làn da khô ráp, nứt nẻ và đầy nếp nhăn ở tuổi 30

Chăm sóc da 21/09/2018 10:28

Dưới đây là những thói quen làm đẹp vô cùng tai hại mà đa số phụ nữ vẫn mắc phải mỗi ngày khiến làn da mất độ ẩm, trở nên khô ráp và xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Da khô ráp, bong tróc là vấn đề lớn mà hầu hết mọi người đều phải đối mặt. Da thô sạm nặng có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng như nhiễm trùng và đẩy nhanh lão hóa. Thậm chí khi da quá khô, lớp trang điểm sẽ không thể bám dính lâu được. 

Da khô bắt nguồn bởi việc lạm dụng hóa chất, không khí ô nhiễm hoặc các vấn đề về nội tiết tố. Chúng ta không thể chữa trị hoàn toàn tình trạng da này, tuy nhiên có thể ngăn chặn thiệt hại.

Dừng ngay những thói quen làm đẹp này nếu không muốn làn da khô ráp, nứt nẻ và đầy nếp nhăn ở tuổi 30 - Ảnh 1
Làn da khô thường cũng rất nhạy cảm, do đó, bạn cần phải có thói quen chăm sóc thật kỹ càng - Ảnh: Internet

Trong bài viết này, Boldsky đã đưa ra các lời khuyên, bí quyết nhằm khắc phục và nuôi dưỡng làn da khô ráp hiệu quả ngay tại nhà. 

Tránh chất giữ ẩm

Da khô tất nhiên phải được chăm sóc nhiều hơn để phục hồi độ ẩm. Đối với các loại da khác, tinh dầu hoặc bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào đều có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, với da khô thì hoàn toàn khác, bạn cần phải sử dụng kem dưỡng ẩm chuyên dụng và phù hợp để hạn chế kích ứng, viêm hay mẩn ngứa.

Tắm nước nóng

Tắm nước ấm là một trong những cách thư giãn, giảm căng thẳng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng đây là một trong những thói quen không tốt vì sẽ làm mất hoàn toàn độ ẩm tự nhiên khiến da càng khô hơn. Vì vậy, đừng nên tắm với nước quá nóng, lý tưởng nhất là khoảng từ 37 đến 38 độ C. Ngoài ra, không được tắm quá lâu, chỉ nên đứng dưới vòi sen nhiều nhất 10 phút.

Dừng ngay những thói quen làm đẹp này nếu không muốn làn da khô ráp, nứt nẻ và đầy nếp nhăn ở tuổi 30 - Ảnh 2
Tắm nước quá nóng, tắm quá lâu là những thói quen hàng ngày làm da khô, mất độ ẩm và nhanh lão hóa - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết quá mức

Trên thực tế, đây là công đoạn cần thiết giúp loại bỏ các tế bào chết, làm sáng da. Nhưng nếu lạm dụng việc này, bạn sẽ vô tình rửa sạch các loại dầu tự nhiên từ đó làm da khô ráp, bong tróc nặng nề hơn.

Do đó, tẩy tế bào chết mỗi ngày không phải là giải pháp tốt giúp làn da khỏe mạnh. Hiệu quả nhất là thực hiện 1 - 2 lần mỗi tuần.

Không khí làm khô da

Không khí hanh khô cũng là một nguyên nhân khiến làn da trở nên khô ráp, mất nước. Trong thực tế, độ ẩm thấp sẽ làm không khí lấy đi độ ẩm từ da.

Vì vậy, khi thời tiết nắng nóng, hanh khô, hãy tiếp nước cho da bằng cách uống nhiều nước, xịt khoáng... sau đó, vỗ nhẹ vào mặt để chúng thẩm thấu tốt. 

Sử dụng toner

Toner là món mỹ phẩm tốt nhất để nuôi dưỡng làn da mềm mại và dẻo dai. Tuy nhiên, loại dung dịch cấp ẩm này không phù hợp đối với da khô, thiếu ẩm. Điều này là do toner chứa cồn, loại chất có thể làm da hơn. Ngoài ra, có rất nhiều sản phẩm chứa cồn khác trên thị trường, do đó, bạn nên tránh xa chúng để bảo vệ làn da.

Nếu có sử dụng toner, hãy chọn những sản phẩm chiết xuất tự nhiên, không chứa cồn để bảo vệ làn da khô một cách tốt nhất - Ảnh: Internet

Chú ý kem nền

Khi trang điểm cho làn da khô, để vừa đạt hiệu quả vừa bảo vệ da, bạn nên sử dụng kem nền, kem lót dạng lỏng có chứa tinh dầu tự nhiên. Bên cạnh đó, hạn chế các sản phẩm như phấn bột, phấn kìm dầu vì chúng có thể làm da bí bách và khô sạm hơn.

Dừng ngay những thói quen làm đẹp này nếu không muốn làn da khô ráp, nứt nẻ và đầy nếp nhăn ở tuổi 30 - Ảnh 3
Để tạo ra lớp trang điểm hoàn hảo, hãy sử dụng các dòng mỹ phẩm makeup dang lỏng, chứa tinh dầu cho làn da khô - Ảnh: Internet

Kể cả bạn có sở hữu làn da khô ráp, nứt nẻ hay không, những thói quen trên cũng vô cùng tai hại, do đó, hãy ngừng ngay nếu bạn mắc phải hàng ngày.

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