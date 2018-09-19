Sáng nào sau khi ngủ dậy cũng làm 5 việc này, bạn sẽ đẹp từ làn da đến vóc dáng

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/09/2018 14:04

Kiên trì dành thời gian để thực hiện 5 điều này sau khi thức giấc mỗi buổi sáng sẽ mang đến cho bạn làn da khỏe đẹp cùng vóc dáng hoàn hảo.

Một chế độ sinh hoạt lành mạnh và quy chuẩn không chỉ mang đến sức khỏe mà còn nuôi dưỡng làn da, tạo dựng vóc dáng hoàn hảo. Chẳng hạn như 5 thói quen buổi sáng sau đây, chúng cực kỳ tốt đối với việc cải thiện nhan sắc. 

Uống một ly nước chanh ấm

Nước chanh ấm sẽ giúp bạn khởi động ngày mới bằng cách đào thải toàn bộ độc tố mà cơ thể đã chuyển hóa trong đêm. Từ đó, mang đến tinh thần sảng khoái, đồng thời tiếp thêm năng lượng để bạn thực hiện các bài tập buổi sáng.

Đặc biệt, nước ấm sẽ làm dịu dạ dạy trống rỗng lúc sáng sớm. Trong khi đó, lượng axit tự nhiên, vitamin C trong chanh sẽ hỗ trợ hệ miễn dịch, cấp thêm chất kháng khuẩn giúp ích cho làn da. 

Nguồn chất xơ pectin cùng axit tự nhiên trong chanh là ngăn ngừa cảm giác đói cồn cào, thèm ăn, từ đó hạn chế lượng calo nạp vào trong bữa sáng. Điều này lâu dài sẽ giúp bạn giảm cân, duy trì vóc dáng một cách hiệu quả mà an toàn. 

Sáng nào sau khi ngủ dậy cũng làm 5 việc này, bạn sẽ đẹp từ làn da đến vóc dáng - Ảnh 1
Một ly nước chanh ấm buổi sáng sẽ giúp bạn cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường đào thải độc tố, giảm cân và bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

Tập luyện yoga hoặc vận động nhẹ nhàng

Sau khi thức dậy, cơ thể và tinh thần vẫn đang trong trạng thái uể oải, do đó, đừng vội tập các động tác cường độ mạnh. Thích hợp nhất ở thời điểm này đó là yoga và các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, chạy bộ. 

Việc vận động đúng cách mỗi buổi sáng sẽ cải thiện quá trình trao đổi chất trong suốt cả ngày. Nhờ đó, chất béo từ thực phẩm sẽ không bị tích trữ lại để hình thành mỡ thừa giúp vóc dáng thon gọn, săn chắc hơn. 

Sáng nào sau khi ngủ dậy cũng làm 5 việc này, bạn sẽ đẹp từ làn da đến vóc dáng - Ảnh 2
Yoga cùng các bài tập tại chỗ nhẹ nhàng sẽ giúp bạn có được vóc dáng săn chắc cùng tinh thần sảng khoái suốt cả ngày dài - Ảnh: Internet

Mát xa da mặt và cổ

Dấu hiệu lão hóa thường xuất hiện rõ rệt nhất trên vùng da mặt và cổ, chính vì vậy mà bạn cần đẩy lùi chúng bằng cách mát xa vào mỗi buổi sáng. 

Mát xa là phương pháp cải thiện lưu thông máu, tăng cường đưa dưỡng chất đến nuôi tế bào, hỗ trợ trì hoãn quá trình thoái hóa, đồng thời đẩy mạnh sản sinh tế bào mới. Tất cả những điều này giúp ngăn ngừa nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi, căng mịn, tươi trẻ của làn da. 

Sáng nào sau khi ngủ dậy cũng làm 5 việc này, bạn sẽ đẹp từ làn da đến vóc dáng - Ảnh 3
Mát xa mỗi sáng là cách đẩy lùi lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Bổ sung 1 muỗng mật ong trước bữa sáng

Lão hóa không chỉ diễn ra với làn da, quá trình này xảy ra đối với toàn bộ cơ thể. Do đó, để nhan sắc luôn tươi trẻ, bạn cần phải có biện pháp ngăn ngừa lão hóa từ bên trong. Mật ong là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời nhất giúp bạn đạt được điều này hiệu quả, dễ dàng và không tốn kém. Do đó, hãy bổ sung 1 muỗng cà phê mật ong trước bữa ăn sáng. 

Ngoài khả năng đẩy lùi lão hóa vượt trội, loại mật này còn giàu chất kháng khuẩn, axit tự nhiên, vitamin rất tốt với làn da lẫn vóc dáng. 

Súc miệng bằng nước muối

Miệng là một trong những nơi chứa vi khuẩn, virus nguy hiểm mà không được nhiều người quan tâm. Do đó, bạn hãy súc miệng bằng nước muối mỗi sáng. Đây là cách bảo vệ sức khỏe cũng như hạn chế bệnh tật, lão hóa. 

Sáng nào sau khi ngủ dậy cũng làm 5 việc này, bạn sẽ đẹp từ làn da đến vóc dáng - Ảnh 4
Súc miệng bằng nước muối là cách hạn chế bệnh tật, đẩy lùi lão hóa cho cơ thể - Ảnh: Internet

Những thói quen, việc làm tuy đơn giản này có thể giúp bạn đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ cùng vóc dáng săn chắc nếu thực hiện mỗi buổi sáng. 

7 điều nên làm vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe và vóc dáng

7 điều nên làm vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe và vóc dáng

Không sử dụng điện thoại trong ít nhất 20 phút sau khi thức dậy để hạn chế tình trạng stress.

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