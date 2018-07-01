Lấy nước khoáng có ga đổ ra bát rồi ngâm mặt theo cách này mỗi buổi sáng, da trắng mịn, căng bóng như gái Hàn Quốc

Rửa mặt bằng nước khoáng có ga là thói quen làm đẹp của phần đông phụ nữ Hàn Quốc. Để hiểu hết tác dụng của loại nước này, bạn hãy theo dõi bài viết sau đây.

Hàn Quốc luôn là quốc gia nằm trong bảng xếp hạng nhan sắc của Châu Á. Phụ nữ tại đất nước này đa phần đều sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng, không tì vết mà mọi người đều ao ước. Chính vì vậy mà các công thức làm đẹp, cũng như mỹ phẩm Hàn Quốc luôn được ủng hộ. Một trong số đó là phương pháp làm đẹp cùng nước khoáng có ga. Rửa mặt bằng nước khoáng có ga Nước khoáng có ga chứa các bọt khí li ti, khi tiếp xúc với bề mặt da sẽ có phản ứng nổ tung. Điều này giúp giải phóng các bụi bẩn, bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông một cách nhanh chóng, triệt để. Nhờ đó, làn da trở nên sạch thoáng, ngăn ngừa tối đa vấn đề về mụn, viêm, mẩn ngứa.

Các bọt khí này xâm nhập vào lỗ chân lông, đưa các chất khoáng, Vitamin tự nhiên vào giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, không tì vết. Nhờ các phản ứng khi tiếp xúc với bề mặt da, nước khoáng có ga làm tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ cải thiện sắc tố giúp làn da bật tông, trắng mịn nhanh chóng.

Nước khoáng có ga mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet Đặc biệt, loại nước này rất giàu các khoáng chất tự nhiên, trong đó có chất ngăn cản tác hại của các gốc tự do gây ra bởi quá trình lão hóa. Điều này giúp duy trì sự tươi trẻ, căng mịn của làn da. Phương pháp rửa mặt bằng nước khoáng có ga sẽ mang đến hiệu quả cao nhất nếu áp dụng vào buổi sáng, sau khi thức giấc. Cách rửa mặt bằng nước khoáng có ga Công thức 1: Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 2 lon nước khoáng có ga Cách thực hiện: Cho nước vào chiếc bát lớn, ngay sau đó ngâm mặt vào hỗn hợp. Thực hiện khoảng 30 giây thì đưa mặt lên để thở. Luân phiên như vậy đến khi nước hết ga bên trong.

Nhờ bí quyết rửa mặt bằng nước khoáng có ga mỗi buổi sáng mà phụ nữ Hàn sở hữu làn da trắng mịn - Ảnh: Internet Công thức 2: Nguyên liệu cần có: - 2 lon nước khoáng có ga - Nửa quả dưa leo - Vài lá bạc hà hoặc trà xanh - Đá viên Cách thực hiên: Các nguyên liệu nên rửa sạch trước và để ráo nước. Thái dưa leo thành từng lát mỏng cho vào chiếc bát lớn, vò nát lá trà xanh và cho đá lạnh vào cùng. Tiếp đó, đổ nước khoáng có ga vào, giữ yên khoảng 2 - 3 phút thì có thể sử dụng. Nước khoáng có ga giúp se khít lỗ chân lông trên da mặt cực nhanh - Ảnh: Internet Ngâm mặt trong hỗn hợp tương tự công thức 1. Phương pháp này, ngoài việc làm sạch da còn có thể se khít lỗ chân lông hiệu quả. Với 2 công thức rửa mặt bằng nước khoáng có ga mỗi buổi sáng trên, bạn chỉ cần chăm chỉ áp dụng, mong ước sở hữu làn da căng bóng, trắng mịn như phụ nữ Hàn Quốc sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Khỏi tốn tiền mua sữa rửa mặt, bạn cứ hòa tan 1 trong 3 thứ này vào nước là da sẽ sạch sâu, trắng hồng lại còn trẻ hơn đến 10 tuổi đấy Chẳng tốn 1 xu để mua sữa rửa mặt đắt tiền, chỉ cần hòa tan 1 trong 3 thứ này vào nước rồi vệ sinh sạch sẽ làn da mỗi ngày là da mặt bừng sức sống, trắng hồng và mịn màng như ý ngay đấy.

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