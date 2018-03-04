3 bước làm đẹp chỉ mất 15 phút buổi sáng nhưng đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa

Chăm sóc da 04/03/2018 08:53

Sáng nào bạn cũng kiên trì thực hiện 3 bước làm đẹp dưới đây, việc làm chậm, ngăn ngừa lão hóa sẽ cực kỳ dễ dàng.

"Bí kíp" gồm 3 bước làm đẹp vào buổi sáng dưới đây tuy có nguyên liệu quen thuộc, cách thực hiện đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả nuôi dưỡng làn da và làm chậm lão hóa vượt trội.

Xông hơi chanh sả

Nguyên liệu cần có: 

- 1 nhánh sả tươi

- 1 quả chanh tươi

- Vài lá bạc hà (nếu có)

Cách thực hiện: 

Sả, chanh rửa sạch thái thành từng lát cho vào chiếc bát lớn. Đun sôi 1 lít nước lọc, sau đó thêm các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, đậy kín nắp khoảng 3 phút, tắt bếp là có thể sử dụng.

3 bước làm đẹp chỉ mất 15 phút buổi sáng nhưng đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa - Ảnh 1
Xông hơi sả chanh là cách thải độc, làm chậm lão hóa da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Trước khi xông hơi, hãy làm ướt da mặt với nước ấm. Trong quá trình xông hơi, dùng chiếc khăn đủ lớn để hơi nước không bay ra ngoài, đồng thời giữ khoảng cách nhất định để không làm da bị bỏng.

3 bước làm đẹp chỉ mất 15 phút buổi sáng nhưng đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa - Ảnh 2
Ngoài làm chậm, ngăn ngừa lão hóa, xông hơi còn là cách dưỡng trắng da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Thực hiện xông hơi đến khi nước nguội thì dừng lại, dùng bông tẩy trang lau sạch khắp da mặt để loại bỏ lượng bụi bẩn, bã nhờn, cặn bã tiết ra từ lỗ chân lông, đồng thời lấy đi toàn bộ tế bào chết thải ra trong đêm.

Ngâm mặt với nước đá lạnh

Ngay sau khi xông hơi, giữ da bên ngoài nhiệt độ phòng khoảng 2 phút rồi tiến hành ngâm mặt với nước đá lạnh theo công thức dưới đây. Đây là phương pháp dưỡng trắng, làm chậm lão hóa và se khít lỗ chân lông hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả dưa leo

- Vài lá trà xanh

- 1 quả chanh tươi

- Vài viên đá lạnh

Cách thực hiện:

Đổ 2 lít nước và cho đá viên vào chiếc thau lớn. Tiếp đó, thêm dưa leo, chanh tươi thái lát và lá trà xanh vò nát vào, giữ yên khoảng 10 phút cho dưỡng chất tiết ra hết là có thể sử dụng.

3 bước làm đẹp chỉ mất 15 phút buổi sáng nhưng đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa - Ảnh 3
Ngâm mặt với đá lạnh là cách làm chậm, ngăn ngừa lão hóa da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Ngâm trực tiếp da mặt vào hỗn hợp vừa hoàn thành trong vòng 10 phút là hoàn thành. Cuối cùng, bạn nên dùng bông lau nhẹ nhàng da mặt.

Thoa kem chống nắng

Đây là bước chăm sóc da thường bị lãng quên nhất vì nhiều người không nhận ra được tầm quan trọng của kem chống nắng. Nếu không thoa kem chống nắng, tia UV sẽ tiếp xúc, xâm nhập vào da gây gia tăng sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân khiến các dấu hiệu lão hóa như nám, tàn nhang, đồi mồi... xuất hiện. 

Do đó, thoa kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da một cách triệt để trước các tác động xấu từ môi trường, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da hữu hiệu.

3 bước làm đẹp chỉ mất 15 phút buổi sáng nhưng đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa - Ảnh 4
Thoa kem chống nắng mỗi ngày là cách làm chậm lão hóa tối ưu giúp làn da tươi trẻ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Chỉ cần kiên trì thực hiện đều đặn theo 3 bước làm đẹp trên vào mỗi buổi sáng, làn da sẽ trắng mịn, hồng hào và mãi tươi trẻ.

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