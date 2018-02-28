Muốn 'trẻ mãi không già', học ngay cách làm 3 loại kem chống lão hóa da từ tự nhiên này

Nha đam từ lâu đã được mệnh danh là "thần dược" đối với việc chăm sóc, đặc biệt là chống lão hóa cho làn da. Nhờ lượng độ ẩm, vitamin, khoáng chất dồi dào, gel nha đam hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, tái tạo tế bào mới, từ đó giúp da chống lão hóa, luôn căng mịn và tươi trẻ.

Bạn đang muốn níu giữ vẻ đẹp thanh xuân, chống lão hóa da một cách tối ưu, học ngay 3 công thức kem làm chậm quá trình già đi của tế bào từ tự nhiên dưới đây.

- 5 muỗng canh sáp ong

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Gọt vỏ, cắt gai rồi ngâm nha đam vào nước muối loãng. Sau đó, cho nha đam, mật ong vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra chiếc bát nhỏ. Đun chảy lượng sáp ong đã chuẩn bị, đổ hỗn hợp nha đam vào, khuấy đều, đợi nguội là có thể sử dụng.

Kem chống lão hóa da tự nhiên bằng nha đam và sáp ong - Ảnh: Internet

Bạn sử dụng loại kem chống lão hóa từ nha đam này vào ban đêm, giữ đến sáng mai thì rửa lại với nước mát.

Ngoài khả năng chống lão hóa da, kem dưỡng tự nhiên từ nha đam và sáp ong này còn điều trị mụn, thâm nám và dưỡng trắng cực kỳ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Kem chống lão hóa từ Vitamin E

Không cần phải chứng minh tác dụng dưỡng da của Vitamin E vì đã có rất nhiều người sử dụng loại nguyên liệu tự nhiên này mỗi ngày. Dưới đây là công thức làm kem chống lão hóa từ loại vitamin này.

Nguyên liệu cần có:

- 1 vỉ Vitamin E

- 3 muỗng canh sáp ong

Cách thực hiện:

Đun chảy sáp ong vào chiếc bát nhỏ, trích dịch Vitamin E vào rồi khuấy đều. Bảo quản hỗn hợp kem chống lão hóa này trong lọ thủy tinh, đặt vào ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.

Kem chống lão hóa da tự nhiên bằng Vitamin E và sáp ong - Ảnh: Internet

Bạn nên sử dụng phương pháp này vào hai buổi sáng và tối mỗi ngày để đạt được hiệu quả chống lão hóa tối ưu.

Kem chống lão hóa da từ tự nhiên mang đến hiệu quả cao và đặc biệt an toàn đối với da, ngay cả loại dễ kích ứng nhất - Ảnh: Internet

Ngoài việc sử dụng các loại kem chống lão hóa tự nhiên trên, bạn cần phải chú ý đến việc bảo vệ da trước tác động của môi trường, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Vì tia UVA, UVB sẽ làm tăng sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây ra các dấu hiệu lão hóa như nám, tàn nhang, đốm nâu...

Với 2 công thức kem chống lão hóa da trên, nhan sắc của bạn sẽ "trẻ mãi không già" mà không cần đến một loại mỹ phẩm đắt tiền nào.