5 dấu hiệu lão hóa da sớm mà mọi phụ nữ nên biết, bỏ qua là tiếc cả đời

Sau tuổi 25, nội tiết tố nữ estrogen trở nên thiếu hụt, làn da từ đây cũng bắt đầu lão hóa dần. Đặc biệt, quá trình này có thể đến sớm hơn nếu bạn không biết cách chăm sóc da. Dưới đây là 5 dấu hiệu để nhận biết lão hóa sớm chính xác nhất.
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Đừng chủ quan cho rằng bạn đang 20 và việc lão hóa vẫn còn rất xa. Điều này hết sức sai lầm vì nếu không chăm sóc đúng cách, lão hóa sẽ “ghé thăm” bạn sớm hơn bằng các dấu hiệu dưới đây.
Đốm nâu li ti
Ngoài thiếu hụt estrogen và tuổi tác thì ánh nắng mặt trời cũng là tác nhân gây nên nám, sạm, tàn nhang, đồi mồi, đồng thời khiến da lão hóa nhanh hơn bình thường.
Bên cạnh đó, những dấu hiệu mà tia cực tím gây ra rất nhỏ, khó nhận biết, từ đó làm bạn chủ quan, điển hình như các đốm nâu mờ, nhỏ li ti trên bề mặt da. Đây chính là giai đoạn đầu của vấn đề nám, tàn nhang và đồi mồi. Chính vì vậy, dù đang ở độ tuổi 20, bạn cũng cần phải thực hiện các bước che chắn và chống nắng kỹ lưỡng trước khi ra ngoài mỗi ngày.
Vết chân chim ở khóe mắt
Vì những vết chân chim mới hình thành có kích thước rất nhỏ nên bạn không thể nhận ra và điều trị sớm. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ hãy trang bị cho bản thân những đôi kính mát có độ che phủ tốt và chắn được ảnh hưởng của tia UV. Đồng thời, sử dụng kem chống nắng cho vùng da nhạy cảm này mỗi ngày. Đây là cách ngăn ngừa lão hóa đến sớm hữu hiệu.
Da ngày càng sạm
Làn da ngày càng sạm màu và bạn nghĩ nguyên nhân là do bản thân đang căng thẳn, lười chăm sóc. Nhưng tác nhân chính là do quá trình lão hóa đến sớm.
Để khiến làn da trông tươi tắn, mịn màng hơn, bạn hãy áp dụng các phương pháp như xông hơi thải độc, tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ thiên nhiên… mỗi ngày.
Bọng mắt
Ngoài việc thức khuya, mất ngủ thì lão hóa sớm chính là nguyên nhân khiến bọng mắt ngày càng sưng to làm bạn trông mệt mỏi và kém sắc.
Để ngăn ngừa tình trạng này, hãy dùng vải mỏng bọc vào đá lạnh rồi mát xa đôi mắt định kỳ 3 lần mỗi tuần. Ngoài ra, bạn có thể dùng trà xanh, túi lọc trà, dưa leo… để làm giảm bọng mắt nhanh chóng tại nhà.
Da khô
Trời lạnh, thiếu nước là những nguyên nhân khiến da bị khô. Ngoài ra, lão hóa sớm cũng chính là tác nhân khiến da gặp phải vấn đề này.
Muốn phục hồi làn da căng mịn, đủ độ ẩm, bạn nên sử dụng các loại nguyên liệu vừa có khả năng cấp nước vừa ngăn ngừa lão hóa như nha đam, dầu dừa, mật ong, dầu ô liu, lòng trắng trứng… để đắp mặt nạ ban đêm.
Nếu mắc phải 1 trong 5 dấu hiệu trên, làn da của bạn chắc chắn đã bị lão hóa sớm. Điều cần nhất hiện giờ là áp dụng các phương pháp làm chậm lão hóa và phục hồi làn da trắng mịn, tươi trẻ.