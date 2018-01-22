Uống dầu ô liu theo cách này vào buổi sáng liên tục 7 ngày để đẩy lùi 10 năm lão hóa

Khi uống dầu ô liu theo công thức dưới đây vào buổi sáng, độc tố, cặn bã mà cơ thể chuyển hóa suốt một đêm dài sẽ được đào thải ra ngoài hoàn toàn, từ đó giúp thanh lọc, giải độc và ngăn ngừa các dấu hiệu xấu xuất hiện trên da.

Dầu ô liu kết hợp cùng chanh và nước ấm sẽ tạo ra "thần dược" có khả năng ngăn ngừa lão hóa, tái tạo tế bào mới vô cùng hiệu quả.

Đặc biệt, uống dầu ô liu vào buổi sáng không chỉ làm chậm lão hóa da, xóa mờ nếp nhăn, thâm nám mà còn hỗ trợ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu.

Bên cạnh đó, lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong dầu ô liu sẽ phá vỡ các góc tự do - tác nhân lớn gây lão hóa tế bào, nuôi dưỡng làn da luôn tươi trẻ và trắng hồng rạng rỡ.

Uống dầu ô liu vào buổi sáng đúng cách

Nguyên liệu cần có:

- ¼ quả chanh tươi

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 ly nước ấm

Cách thức hiện:

Cho dầu ô liu, vắt nước cốt chanh vào ly thủy tinh. Tiếp theo, thêm nước ấm đã chuẩn bị vào, khuấy đều và thưởng thức.

Dầu ô liu kết hợp với chanh tạo thành loại thức uống có khả năng nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Sau khi thức dậy, bạn pha ly dầu ô liu theo công thức này rồi uống trước bữa ăn sáng. Trong vòng 45 sau bạn tuyệt đối không được bổ sung bất kỳ loại thức ăn hay nước uống nào. Vì trong gian đoạn này, cơ thể sẽ hấp thụ dưỡng chất từ dầu ô liu và chanh rồi tiến hành chuyển hóa, tăng cường đào thải chất béo, độc tố ra ngoài.

Nên uống dầu ô liu theo công thức này vào buổi sáng, tốt nhất là trước khi ăn sáng 45 phút - Ảnh: Internet

Lưu ý khi uống dầu ô liu vào buổi sáng

- Không nên thêm quá nhiều nước cốt chanh vì axit trong loại quả này có thể gây tổn hại đến thành dạ dày lúc sáng sớm.

- Dùng nước ấm vì nước sôi có thể làm giảm dược tính của dầu ô liu và làm vị chanh trở nên đắng hơn.

- Để tăng hiệu quả chống lão hóa, hãy kết hợp vài động tác yoga hay mát xa da mặt vào buổi sáng.

Kiên trì uống dầu ô liu theo cách này vào mỗi buổi sáng, kết quả đạt được sau 1 tuần sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc - Ảnh: Internet

Hy vọng công thức dầu ô liu dành để uống vào buổi sáng này sẽ giúp bạn đánh bay các dấu hiệu như nám, tàn nhang, đồi mồi... Đồng thời làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công!