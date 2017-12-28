'Ti tỉ' tác dụng mang đến cho da mặt chứng minh dầu dừa chẳng khác gì 'thần dược'

Thời tiết lạnh, hanh khiến làn da mất ẩm và trở nên khô ráp. Thời điểm da bong tróc, bạn hãy thoa dầu dừa thay thế kem dưỡng mỗi tối, tác dụng mà loại dầu tự nhiên này mang đến vào sáng hôm sau sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Ví như “thần dược” là không ngoa vì dầu dừa có rất nhiều tác dụng cho da mặt. Hãy cùng tìm hiểu xem những công dụng ấy là gì qua bài viết bên dưới.

Để làm tăng tác dụng dưỡng ẩm cho da khô, bạn có thể tự làm kem dưỡng từ dầu dừa và sáp ong tại nhà. Cách thực hiện khá đơn giản, bạn đun cách thủy 1 muỗng canh sáp ong, cho 1 muỗng canh dầu dừa vào khuấy đều rồi tắt bếp. Tiếp đó, cho hỗn hợp ra lọ thủy tinh, để nguội là có thể sử dụng.

Dầu dừa có tác dụng cấp ẩm, cân bằng độ pH cho da khô không khác gì kem dưỡng ẩm, tuy nhiên, cách này còn an toàn và lạnh mạnh hơn.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ 20 phút, bạn thoa kem dưỡng ẩm handmade này lên da mặt, mát xa nhẹ nhàng, giữ qua đêm và rửa thật sạch vào sáng hôm sau. Sau lần đầu tiên áp dụng, dầu dừa sẽ giúp cải thiện làn da khô một cách rõ rệt.

Dầu dừa có tác dụng cấp ẩm, cân bằng độ pH cho da khô - Ảnh: Internet

Dầu dừa có tác dụng gì cho da mụn?

Để hiểu được dầu dừa có tác dụng gì đối với da mụn, bạn hãy thoa loại dầu này mỗi tối, hiệu quả sau 1 tuần sẽ chứng minh tất cả.

Lượng axit amin dồi dào trong dầu dừa có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn, kháng viêm, từ đó điều trị mụn nhanh chóng. Hơn thế, dưỡng chất, vitamin cùng chất chống oxy hóa trong loại dầu tự nhiên này có thể ngăn ngừa lão hóa giúp da tươi trẻ, trắng hồng tự nhiên.

Thoa dầu dừa mỗi ngày có tác dụng điều trị, ngăn ngừa mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Dầu dừa có tác dụng gì cho tóc?

Ngoài những tác dụng thần kỳ mang đến cho da mặt, dầu dừa còn có công dụng dưỡng tóc dài óng ả, đen mượt trong thời gian nhanh chóng.

Để đạt hiệu quả dưỡng tóc trên, bạn thoa dầu dừa đều lên tóc, ủ bằng khăn ấm trong khoảng 15 – 20 phút rồi gội bình thường là hoàn thành. Áp dụng cách này 1 lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu mái tóc khiến ai nấy đều ao ước.

Chắc hẳn, sau khi đọc bài viết này, bạn đã có đáp án cho câu hỏi “Dầu dừa có tác dụng gì cho da mặt?”. Và nếu đã tường tận, hãy tập cho mình thói quen làm đẹp từ nguyên liệu tự nhiên thay vì dùng mỹ phẩm vừa tốn kém vừa không đảm bảo chất lượng.