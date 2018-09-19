5 bước chăm sóc da này giúp đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ cho phụ nữ U40

Chăm sóc da 19/09/2018 14:25

Nếu thực hiện đủ 5 bước chăm sóc dưới đây của Boldsky, các dấu hiệu lão hóa sẽ được đẩy lùi giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo bất chấp tuổi tác.

Làn da mềm mại và hoàn hảo là điều mà tất cả mọi phụ nữ đều mong muốn. Để đạt được điều này, bạn cần phải có một số thay đổi trong chế độ làm đẹp hàng ngày của mình. Vì rất mỏng manh và nhạy cảm, da mặt cần được nuông chiều và chăm sóc đúng cách. Ngoài ra, các yếu tố phổ biến như hóa chất, ô nhiễm, lạm dụng trang điểm... có thể dẫn đến làn da xỉn, thô ráp và hư tổn. 

Trong bài viết này, Boldsky đã đưa ra một số bước chăm sóc quan trọng, cơ bản giúp bạn đạt được làn da mềm mại, dẻo dai và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. 

Bước 1: Sử dụng các loại kem

Bạn phải sử dụng các loại kem chuyên dụng phù hợp với tính chất da, đặc trưng thời tiết từng mùa, từng vấn đề đang mắc phải... bởi vì làn da đòi hỏi phương pháp điều trị đặc biệt tùy thuộc vào các yếu tố này.

Nếu sử dụng mỹ phẩm không phù hợp, chúng chẳng những không phát huy được công dụng mà còn có thể gây tổn hại ngược lại cho làn da. Ví dụ như kem mùa hè sẽ ít dưỡng ẩm hơn so với các loại dành riêng cho mùa đông. Hay mỹ phẩm dành cho làn da khô có thể sẽ làm kích ứng làn da dầu nhờn, nhạy cảm, hỗn hợp.

5 bước chăm sóc da này giúp đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ cho phụ nữ U40 - Ảnh 1
Để sở hữu và duy trì vẻ đẹp, độ căng mịn và trắng hồng của làn da theo thời gian, sử dụng mỹ phẩm là điều không thể thiếu - Ảnh: Internet

Bước 2: Tẩy tế bào chết 2 lần/tuần

Tẩy tế bào chết là bước rất quan trọng giúp loại bỏ các cặn bã gây hại, duy trì làn da khỏe mạnh. Cùng với đó, công đoạn này còn cải thiện lưu thông máu làm làn da trắng hồng, rạng rỡ hơn.

Tẩy da chết ít nhất một lần mỗi tuần sẽ giúp làn da tăng vẻ mịn màng và mềm mại. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn không lạm dụng việc này, vì điều này có thể rửa sạch các loại dầu tự nhiên khiến da khô, mỏng manh và dễ kích ứng. 

5 bước chăm sóc da này giúp đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ cho phụ nữ U40 - Ảnh 2
Tẩy tế bào chết nhiều nhất 2 lần mỗi tuần là cách để cải thiện sức khỏe của làn da - Ảnh: Internet

Bước 3: Kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm là sản phẩm chăm sóc da cơ bản và cần thiết nhất. Sau khi làm sạch khuôn mặt vào buổi sáng, hãy thoa kem dưỡng ẩm lên rồi vỗ nhẹ để chúng thẩm thấu vào da nhanh và sâu hơn. Điều này sẽ bảo vệ da trong suốt cả ngày trước không khí ô nhiễm, tác nhân từ môi trường giữ cho làn da mềm mại.

Ngoài ra, bạn cũng cần thoa một số kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ mỗi tối. 

5 bước chăm sóc da này giúp đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ cho phụ nữ U40 - Ảnh 3
Để duy trì vẻ mềm mịn, căng mướt của làn da, bạn cần thực hiện thoa kem dưỡng ẩm hai lần mỗi ngày - Ảnh: Internet

Bước 4: Uống nước

Chăm sóc từ bên ngoài sẽ giúp bạn đạt được làn da mềm mại, rạng rỡ hiệu quả hơn. Trong đó, uống nước đầy đủ là một điều cần thiết và cơ bản nhất. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày để loại bỏ độc tố và tạp chất có thể ảnh hưởng đến da. Đặc biệt, uống 1 ly nước ấm mỗi buổi sáng ngay sau khi thức dậy, bạn sẽ nhận được kết quả tuyệt vời.

5 bước chăm sóc da này giúp đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ cho phụ nữ U40 - Ảnh 4
Uống nước đầy đủ mỗi ngày là điều cần thiết để duy trì vẻ đẹp của làn da - Ảnh: Internet

Bước 5: Làm sạch da 

Ngoài độc tố tồn tại trong cơ thể, bụi bẩn bám trong lỗ chân lông và bề mặt da cũng là những tác nhân cực kỳ có hại gây ra mụn, viêm và lão hóa. Chính vì vậy mà công đoạn làm sạch cũng rất quan trọng và cần thực hiện đúng cách. 

Theo đó, bạn cần rửa mặt 2 lần mỗi ngày, đầu tiên là sau khi thức giấc vào buổi sáng, sau đó là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi tuần, hãy xông hơi làm sạch lỗ chân lông 2 lần, cách nhau 2 - 3 ngày. 

5 bước chăm sóc da này giúp đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ cho phụ nữ U40 - Ảnh 5
Làm sạch 2 lần mỗi ngày bằng các sản phẩm phù hợp hoặc tinh dầu tự nhiên sẽ giúp da thông thoáng, hạn chế mụn - Ảnh: Internet

Chỉ cần thực hiện đủ những bước chăm sóc cơ bản và cần thiết trên đúng thời điểm, đúng cách, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp, tươi trẻ, mềm mịn bất chấp tuổi tác.

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