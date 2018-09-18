6 bí quyết làm đẹp sai lầm mà ai cũng tin tưởng khiến làn da ngày càng hư tổn, lão hóa nặng nề

Hầu hết phụ nữ đều đồng tình với quan điểm makeup hàng ngày là nguyên nhân dẫn đến mụn và viêm da. Trên thực tế, điều này không đúng hoàn toàn.

Những thông tin bổ ích sau đây từ Boldsky sẽ giúp bạn hiểu được những bí quyết làm đẹp phổ biến nhưng hoàn toàn sai lầm, thậm chí chúng còn gây ra tổn hại cho làn da.

Vì vậy, mỗi khi bạn muốn mua một sản phẩm mỹ phẩm hãy chắc chắn rằng chúng phù hợp với làn da.

Có nghĩa là, trang điểm chỉ gây ra mụn và tổn hại da khi bạn sử dụng các sản phẩm không phù hợp, chứa các chất mẩn cảm với da. Ngược lại, nếu chọn đúng mỹ phẩm makeup, trang điểm là một phương pháp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân xấu từ môi trường, đặc biệt là ngăn chặn ánh nắng mặt trời.

Makeup đúng cách với các sản phẩm phù hợp là một trong những phương pháp bảo vệ da trước tác nhân xấu từ môi trường - Ảnh: Internet

Da xuất hiện nám, tàn nhang do lão hóa

Những đốm đồi mồi, sạm đen, tàn nhang không bao giờ xảy ra do lão hóa. Vì vậy, mỗi khi chúng xuất hiện trên làn da, chứng tỏ bạn đã không bảo vệ da tốt trước ánh nắng mặt trời. Các tia tử ngoại có hại từ mặt trời là nguyên nhân chính gây ra các tổn thương này trên làn da.

Rửa mặt thường xuyên sẽ ngăn ngừa mụn

Đây là thói quen chăm sóc da hàng ngày mà rất nhiều người áp dụng, tuy nhiên chúng không mang đến hiệu quả như mong muốn.

Da sản xuất ra các loại dầu tự nhiên cần thiết, rửa mặt thường xuyên sẽ làm sạch hoàn toàn chúng. Điều này dẫn đến tình trạng da khô ráp, nứt nẻ, bong tróc, nặng hơn là xuất hiện nếp nhăn, lão hóa sớm.

Rửa mặt thường xuyên sẽ làm mất đi độ ẩm tự nhiên khiến da khô ráp, bong tróc - Ảnh: Internet

Uống nhiều nước là đủ để giữ ẩm da

Tất nhiên, nước có khả năng đào thải độc tố và tạp chất từ ​​bên trong giúp làn da trắng mịn, khỏe đẹp hơn. Nhưng chỉ bổ sung nước thôi thì không đủ để giữ cho làn da ngậm nước, mềm mại suốt cả ngày dài.

Đặc biệt là đối với làn da khô, bên cạnh việc uống đầy đủ nước, bạn cần đến sự trợ giúp của các loại kem dưỡng ẩm hoặc sản phẩm có tác dụng tương tự. Điều này sẽ giữ cho làn da khỏe mạnh, mềm mại trong suốt thời gian dài làm việc, hoạt động.

Uống nhiều nước rất tốt cho làn da lẫn sức khỏe, tuy nhiên điều này chưa đủ để duy trì độ ẩm trên da - Ảnh: Internet

Không cần chống nắng khi trời râm mát

Đây là một "niềm tin" rất sai lầm, vì khi trời xuất hiện nhiều mây, tia tử ngoại gây hại vẫn hoạt động mạnh mẽ như bình thường khiến da trông rám nắng và xỉn màu. Do đó, hãy sử dụng kem chống nắng bất kể điều kiện thời tiết ra sao.

Tẩy tế bào chết thường xuyên làm da hết dầu nhờn

Tẩy tế bào chết là quá trình cần thiết mỗi tuần để loại bỏ tạp chết giúp làn da thông thoáng, sạch khuẩn. Nhưng nếu bạn nghĩ điều này giúp kiểm soát sản xuất dầu nhờn, hãy loại bỏ ý tưởng sai lầm này ngay. Trên thực tế, nếu tẩy tế bào chết mỗi ngày, bạn sẽ nhận về làn da hư tổn, mỏng manh và dễ kích ứng.

Chỉ nên tẩy tế bào chết nhiều nhất 2 lần mỗi tuần - Ảnh: Internet

Nếu mắc phải 1 trong 6 sai lầm trên trong quá trình chăm sóc da hàng ngày, bạn nên loại bỏ ngay từ bây giờ.