‘Mỹ nhân không tuổi’ Jang Nara U40 mà trẻ như 20 là nhờ dành vài phút mỗi ngày mát xa da mặt theo cách này

Chăm sóc da 16/02/2020 12:23

Ở tuổi 39, nữ diễn viên Jang Nara vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết như gái đôi mươi nhờ bí quyết dưỡng da cực đơn giản này.

Nhắc đến những người đẹp sở hữu nhan sắc “trẻ mãi không già”, người ta thường nghĩ ngay đến Jang Nara. Nữ diễn viên được gọi là “mỹ nhân không tuổi” xứ Hàn nhờ gương mặt trẻ thơ và làn da không tì vết.

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Ở độ tuổi U40, Jang Nara vẫn khiến người khác nhận nhầm là một nữ sinh trung học vì nhan sắc quá trẻ trung – Ảnh: Internet

Để giữ gìn nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian, Jang Nara có bí quyết dưỡng da riêng mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng. Theo đó, cô luôn dành 10 phút mỗi ngày để mát xa da mặt để ngăn ngừa lão hóa.

Các bước mát xa dưỡng da ngăn ngừa lão hóa

Bước 1: Mát xa vùng xương quai hàm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần nắm hai bàn tay lại rồi miết nhẹ nhàng từ vùng cằm hướng lên hai bên tai.

Thực hiện liên tục như vậy trong khoảng 2-3 phút sẽ giúp tăng đàn hồi, ngăn ngừa da chảy xệ. Đồng thời động tác này còn giúp giảm mỡ thừa quanh mặt và mang đến cho bạn khuôn cằm thon gọn.

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Cách mát xa rất đơn giản - Ảnh: Internet

Bước 2: Mát xa phần nhân trung

Nếp nhăn ở vùng quanh miệng và nhân trung chính là “thủ phạm” tố cáo tuổi tác của chị em. Để ngăn ngừa tình trạng này, bạn cần thường xuyên mát xa phần nhân trung để kéo căng da, giảm nếp nhăn.

Bạn chỉ cần nắm hai bàn tay lại rồi dùng phần ngón tay miết nhẹ nhàng từ phần rãnh cười phía trong ra hai bên ngoài là được. Lặp lại động tác này trong khoảng 2 – 3 phút.

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Bạn có thể áp dụng vào mỗi tối - Ảnh: Internet

Bước 3: Mát xa vùng dưới mắt

Vùng da dưới mắt vô cùng nhạy cảm cũng là nơi dễ xuất hiện quầng thâm cũng như nếp nhăn. Để cải thiện vùng da dưới mắt bạn có thể dùng lực của ngón út và ngón áp út để mát xa theo chuyển động tròn từ trong ra ngoài.

Lưu ý, chỉ dùng lực nhẹ vì nếu quá mạnh sẽ gây phản tác dụng.

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Bạn sẽ bất ngờ vì hiệu quả mà phương pháp dưỡng da này mang lại - Ảnh: Internet

Bước 4: Mát xa mắt

Nếu lo ngại tuổi tác sẽ làm xuất hiện vết chân chim thì bạn nên học thói quen mát xa mắt ngay từ hôm nay.

Đầu tiên, bạn gập ngón tay trỏ lại rồi đặt lên phần da giữa mắt và hai bên sống mũi, sau đó di chuyển theo chiều từ trong ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

Động tác này không chỉ giúp ngăn ngừa nếp nhăn mà còn giảm thiểu tình trạng căng thẳng vì mệt mỏi.

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Kiên trì áp dụng để ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Chẳng cần tốn kém chi phí cho các loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn vẫn có thể sở hữu làn da trẻ trung bất chấp tuổi tác nhờ cách mát xa cực đơn giản trên. Chỉ cần dành vài phút buổi tối trước khi ngủ, làn da của bạn sẽ luôn trẻ trung và rạng rỡ.

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