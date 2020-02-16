‘Mỹ nhân không tuổi’ Jang Nara U40 mà trẻ như 20 là nhờ dành vài phút mỗi ngày mát xa da mặt theo cách này

Ở tuổi 39, nữ diễn viên Jang Nara vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết như gái đôi mươi nhờ bí quyết dưỡng da cực đơn giản này.
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Nhắc đến những người đẹp sở hữu nhan sắc “trẻ mãi không già”, người ta thường nghĩ ngay đến Jang Nara. Nữ diễn viên được gọi là “mỹ nhân không tuổi” xứ Hàn nhờ gương mặt trẻ thơ và làn da không tì vết.
Để giữ gìn nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian, Jang Nara có bí quyết dưỡng da riêng mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng. Theo đó, cô luôn dành 10 phút mỗi ngày để mát xa da mặt để ngăn ngừa lão hóa.
Các bước mát xa dưỡng da ngăn ngừa lão hóa
Bước 1: Mát xa vùng xương quai hàm
Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần nắm hai bàn tay lại rồi miết nhẹ nhàng từ vùng cằm hướng lên hai bên tai.
Thực hiện liên tục như vậy trong khoảng 2-3 phút sẽ giúp tăng đàn hồi, ngăn ngừa da chảy xệ. Đồng thời động tác này còn giúp giảm mỡ thừa quanh mặt và mang đến cho bạn khuôn cằm thon gọn.
Bước 2: Mát xa phần nhân trung
Nếp nhăn ở vùng quanh miệng và nhân trung chính là “thủ phạm” tố cáo tuổi tác của chị em. Để ngăn ngừa tình trạng này, bạn cần thường xuyên mát xa phần nhân trung để kéo căng da, giảm nếp nhăn.
Bạn chỉ cần nắm hai bàn tay lại rồi dùng phần ngón tay miết nhẹ nhàng từ phần rãnh cười phía trong ra hai bên ngoài là được. Lặp lại động tác này trong khoảng 2 – 3 phút.
Bước 3: Mát xa vùng dưới mắt
Vùng da dưới mắt vô cùng nhạy cảm cũng là nơi dễ xuất hiện quầng thâm cũng như nếp nhăn. Để cải thiện vùng da dưới mắt bạn có thể dùng lực của ngón út và ngón áp út để mát xa theo chuyển động tròn từ trong ra ngoài.
Lưu ý, chỉ dùng lực nhẹ vì nếu quá mạnh sẽ gây phản tác dụng.
Bước 4: Mát xa mắt
Nếu lo ngại tuổi tác sẽ làm xuất hiện vết chân chim thì bạn nên học thói quen mát xa mắt ngay từ hôm nay.
Đầu tiên, bạn gập ngón tay trỏ lại rồi đặt lên phần da giữa mắt và hai bên sống mũi, sau đó di chuyển theo chiều từ trong ra ngoài một cách nhẹ nhàng.
Động tác này không chỉ giúp ngăn ngừa nếp nhăn mà còn giảm thiểu tình trạng căng thẳng vì mệt mỏi.
Chẳng cần tốn kém chi phí cho các loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn vẫn có thể sở hữu làn da trẻ trung bất chấp tuổi tác nhờ cách mát xa cực đơn giản trên. Chỉ cần dành vài phút buổi tối trước khi ngủ, làn da của bạn sẽ luôn trẻ trung và rạng rỡ.