Muốn 'lão hóa ngược' để mãi trẻ trung với làn da căng mịn, phái đẹp chỉ cần bổ sung 3 loại dưỡng chất 'thần thánh' này

Các loại dưỡng chất này có nhiều trong thực phẩm tự nhiên, đặc biệt là nguồn rau củ quả tươi. Do đó, bạn nên bổ sung hàng ngày để vừa cải thiện sức khỏe vừa ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Lão hóa là quy luật tự nhiên không một ai có thể tránh khỏi, tuy nhiên, áp dụng một vài phương pháp đúng đắn và kịp thời sẽ đẩy lùi được quá trình này một cách đáng kể. Trong đó, hiệu quả nhất phải kể đến là phương pháp bổ dung dưỡng chất chống lão hóa tự nhiên mỗi ngày.

Loại vitamin này còn có tên gọi khác là retinol, hoạt động tích cực trong quá trình ngăn ngừa nếp nhăn hình thành, cải thiện độ săn chắc, căng mịn của da mặt.

Vitamin A là một trong những loại dưỡng chất có khả năng chống lão hóa mạnh mẽ nhất mà phụ nữ nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cũng như vào mỹ phẩm chăm sóc da .

Không những thế, vitamin A duy trì độ ẩm trong suốt thời gian dài, tăng cường sức mạnh của hàng rào bảo vệ da trước các tác nhân xấu của môi trường như ánh nắng, không khí ô nhiễm, bụi bẩn. Nhờ đó, da không chỉ tươi trẻ mà còn khỏe mạnh.

Vitamin A là một trong những dưỡng chất chống lão hóa tự nhiên hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Vitamin C

Tương tự như vitamin A, vitamin C cũng nằm trong nhóm những dưỡng chất chống oxy hóa hiệu quả và mạnh mẽ nhất. Loại chất này có nhiều trong trái cây có múi, ổi, sơ ri... Bổ sung thường xuyên vitamin C, quá trình sản sinh collagen tự nhiên trên da sẽ được tăng cường.

Khi collagen được sản xuất đầy đủ, làn da sẽ trở nên săn chắc, căng mịn, tránh tình trạng chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn.

Không những thế, loại dưỡng chất này còn góp phần ngăn ngừa mụn, kháng viêm, điều trị mẩn ngứa cực kỳ hiệu quả.

Vitamin C là một trong những loại dưỡng chất cần bổ sung để giúp da ngăn ngừa lão hóa mạnh mẽ hơn - Ảnh: Internet

Vitamin E

Loại dưỡng chất này được tìm thấy rất nhiều trong các loại hạt như hạnh nhân, hướng dương, đậu nành, macca, óc chó... Vitamin E không chỉ ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu mà còn là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào cho làn da.

Khi thiếu độ ẩm, da dễ lâm vào tình trạng khô nứt hoặc tiết ra nhiều dầu nhờn khiến mụn có điều kiện thuận lợi để sản sinh. Trong khi đó, vitamin E tiếp xúc lên da sẽ làm tăng độ ẩm, cân bằng độ pH giúp da khỏe đẹp hơn.

Bổ sung đầy đủ vitamin E giúp da ngăn ngừa lão hóa, luôn khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Bạn chỉ cần bổ sung đầy đủ các loại dưỡng chất chống lão hóa trên mỗi ngày bằng những nguồn thực phẩm tự nhiên, làn da sẽ khỏe đẹp, tươi trẻ một cách hoàn hảo. Ngoài ra, có thể ưu tiên lựa chọn mỹ phẩm chứa 3 loại vitamin trên để nuôi dưỡng làn da toàn diện hơn.